Le grand journaliste Tucker Carlson persiste et signe: le gouvernement américain ment sur l’origine du sabotage de Nordstream 1 et 2

6 octobre 2022 – Le courrier des stratèges



Il est redouté par la Maison Blanche quand les présidents sont démocrates. Mais il n'est pas commode avec les Républicains non plus. Alors, quand Tucker Carlson consacre pour la deuxième fois en huit jours son émission quotidienne au sabotage de Nordstream et y suppose une opération américaine, c'est Washington qui est secoué. Jean Goychman nous a raconté comment Jeffrey Sachs le Démocrate, lui aussi, pointe le doigt vers la Maison Blanche. Et Tucker Carlson cite l'économiste de Columbia. Les jours de l'establishment américain sont-ils comptés, malgré les apparences? Nous mettons à disposition ci-dessous la vidéo et une traduction de sa transcription. C'est cela qui a toujours été admirable aux Etats-Unis: la liberté d'expression, qui renaît toujours, malgré les tentatives régulières et brutales de censure. Prenez le temps de savourer cette belle leçon de journalisme.

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/10/06/le-grand-journaliste-tucker-carlson-persiste-et-signe-le-gouvernement-americain-ment-sur-lorigine-du-sabotage-de-nordstream-1-et-2/