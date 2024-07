Une étude italienne révèle que les vaccins COVID sont liés à une augmentation de la mortalité toutes causes confondues

Suzanne Burdick – Le 16 juillet 2024 – mondialisation.ca





Une équipe de chercheurs italiens a vérifié ce qu’elle appelle “l’impact réel de la campagne de vaccination” en comparant le risque de décès toutes causes confondues chez les habitants vaccinés et non vaccinés de la province italienne de Pescara.

Les vaccins COVID-19 ont été associés à une augmentation de la mortalité toutes causes confondues dans une nouvelle étude évaluée par des pairs qui a analysé les données du système national de santé italien.

Sur la base de leur analyse, une équipe de chercheurs italiens a vérifié ce qu’elle a appelé “l’impact réel de la campagne de vaccination” en comparant le risque de décès toutes causes confondues chez les habitants vaccinés et non vaccinés de la province italienne de Pescara.

Dans leur analyse univariée, les chercheurs ont constaté que le risque de décès toutes causes confondues était supérieur de plus de 20 % chez les personnes ayant reçu deux doses ou plus du vaccin COVID-19 par rapport aux personnes non vaccinées .

En revanche, des recherches antérieures menées dans la même région suggéraient que les personnes ayant reçu trois ou quatre doses présentaient un risque plus faible de décès toutes causes confondues.

“ Nous avons également constaté une perte légère mais statistiquement significative de l’espérance de vie pour les personnes vaccinées avec 2 ou 3/4 doses”, ont-ils déclaré dans le rapport, publié le 30 juin dans la revue Microorganisms .

La suite :