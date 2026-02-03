Nature de la neige et menaces de mort

Un nouveau débat enflammé agite la toile, cette fois-ci au sujet de la neige elle-même, et a même donné lieu à des menaces de mort. Deux conseillères municipales de Memphis, Pearl Walker et Yolanda Cooper Sutton, ont publié sur les réseaux sociaux des messages se demandant si la neige tombée sur la ville était réelle ou artificielle. Alors que le sujet est devenu viral sur TikTok, les commentaires se sont rapidement propagés en ligne, suscitant de vives réactions, tandis que les équipes de Memphis étaient toujours aux prises avec des routes verglacées, des écoles fermées et les opérations de nettoyage suite à l'une des plus importantes tempêtes hivernales qu'ait connues la ville ces dernières années.

Votre rédacteur en chef a contacté la conseillère municipale Pearl Eva Walker au sujet de sa publication. « J'ai vu un morceau de neige fondre, mais il n'y avait pas d'eau qui coulait. Et je suis arrivée et j'ai remarqué que c'était différent. »

« Mais ce que les habitants de Memphis doivent comprendre, c'est que j'ai le droit à mon opinion, et mon opinion n'est pas… c'est mon droit à la liberté d'expression. C'est plus important que la Constitution. » WREG a également contacté la conseillère municipale Cooper Sutton.

Elle explique que ce qui se voulait une publication légère, partagée avec sa famille et ses amis, a pris des proportions démesurées. « Je vais très bien, mais ma famille et moi avons reçu des menaces de mort. Sur ma page Facebook, des gens espèrent ma mort et que je me débrouillerai bien après les premières neiges. Personne n'a pris la peine de consulter ma page pour voir ce que je fais : apporter des repas à mes voisins, notamment les personnes âgées, passer des coups de fil, prier pour notre ville. »