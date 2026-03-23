Une découverte « choquante » concernant le carbone dans les forêts suédoises

Le 19 mars 2026

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Une nouvelle étude révèle que les forêts primaires de Suède stockent bien plus de carbone que les plantations industrielles qui les remplacent rapidement, la différence étant principalement due au sol.





Publication évaluée par des pairs Université de Stanford

Les chercheurs Rob Jackson, Anders Ahlström et Didac Pascual parcourent une coupe rase scarifiée dans le comté de Dalarna, en Suède. (Crédit photo : Philippe Roberge)

Les forêts boréales agissent comme d’immenses puits de carbone, emprisonnant les gaz à effet de serre dans les épicéas, les pins et les sols recouverts d’aiguilles de pin. Mais l’exploitation forestière industrielle compromet rapidement leur capacité à atténuer le changement climatique, selon une importante étude récente menée par des scientifiques des universités de Lund et de Stanford. Les pertes les plus importantes se produisent dans les sols situés sous la litière forestière.





En Suède, des chercheurs ont cartographié les forêts primaires du pays, puis mesuré le carbone dans plus de 200 parcelles forestières sur une période de trois ans. Ils ont ensuite combiné ces données de terrain avec des données d'inventaire national du carbone forestier et des sols, recueillies sur plusieurs décennies, ainsi qu'avec des modèles statistiques. Il en résulte une analyse inédite quantifiant le carbone présent dans la végétation, le bois mort, les sols et le bois d'œuvre.





Leurs conclusions, publiées le 19 mars dans la revue Science, révèlent un écart considérable. Les forêts primaires intactes stockent 72 % de carbone en plus par hectare que les forêts aménagées qui les remplacent, généralement des plantations monospécifiques. Ce chiffre inclut dans ce calcul la totalité du carbone stocké dans les produits dérivés du bois, tels que la bioénergie, le papier et les matériaux de construction. Si l'on exclut ces produits, les forêts primaires stockent 83 % de carbone en plus par hectare.





Cette différence est 2,7 à 8 fois supérieure aux estimations officielles actuelles. Pour mettre les choses en perspective, rétablir le stockage de carbone dans les forêts aménagées de Suède au niveau des forêts primaires reviendrait à empêcher le rejet de près de 8 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cela équivaut aux émissions cumulées de la Suède dues à la combustion d'énergies fossiles au cours des deux derniers siècles et représente des centaines de fois les émissions annuelles actuelles de CO2 d'origine fossile du pays.





Forêts boréales menacées





Les chercheurs ont été surpris de constater que la plus grande différence réside dans le sol. « Le sol de ces forêts boréales anciennes contient beaucoup plus de carbone que les arbres », explique Rob Jackson, co-auteur principal de l'étude et professeur de sciences du système Terre à la Stanford Doerr School of Sustainability. La capacité de stockage de carbone qu'une forêt ancienne perd après avoir été fortement exploitée par coupe à la raie est difficilement récupérable, ajoute-t-il. « La perte de carbone dans les sols due à la gestion industrielle est persistante et alarmante. »





Dans les forêts primaires de plaine, les chercheurs ont constaté que le premier mètre de sol contenait environ 64 % du carbone total dans une parcelle moyenne, contre environ 30 % dans les arbres vivants et 6 % dans le bois mort.





Des études antérieures ont montré qu'entre 2003 et 2019, la Suède a perdu des forêts anciennes non protégées à cause de la coupe à blanc à un rythme de 1,4 % par an, soit six fois le taux actuel de disparition des forêts primaires en Amazonie brésilienne.





Une disparition tout aussi rapide des forêts primaires pourrait être généralisée dans les régions boréales de la planète, mais elle est souvent plus difficile à suivre que la déforestation tropicale. Si les capteurs satellitaires peuvent facilement distinguer les plantations de palmiers à huile des forêts primaires, les épicéas, les pins et les bouleaux indigènes dominent à la fois les forêts anciennes et les peuplements aménagés dans l'hémisphère nord, ce qui les rend similaires vus de l'espace.





« Malheureusement, l’exploitation des forêts primaires en Suède se poursuit », a déclaré Anders Ahlström, auteur de l’étude et responsable de ces recherches menées ces huit dernières années – d’abord en tant que chercheur postdoctoral au sein du laboratoire de Jackson à Stanford, puis comme maître de conférences à l’Université de Lund, en Suède. « Nos résultats montrent que la protection des quelques forêts primaires restantes a un potentiel bien plus important pour ralentir le changement climatique qu’on ne le pensait. La restauration des sites dégradés par l’exploitation forestière industrielle pourrait également stimuler la biodiversité et stocker encore plus de carbone. »





La valeur méconnue des forêts anciennes





Partout dans le monde, les nations comptent sur les forêts pour les aider à respecter leurs engagements climatiques. La plupart des modèles utilisés pour élaborer des scénarios de stabilisation des températures mondiales supposent une utilisation accrue des forêts boréales, notamment pour la production de bioénergie.





Mais si les forêts aménagées et les plantations stockent moins de la moitié du carbone que les forêts boréales primaires qu'elles remplacent, comme le suggère la nouvelle étude, ces projections pourraient surestimer les bénéfices climatiques des biocarburants forestiers, surtout si les forêts boréales, à croissance lente, mettent des siècles à accumuler ces bénéfices. Elles pourraient également sous-estimer l'importance de protéger les forêts primaires ou d'améliorer la gestion forestière.





« Certains des changements que nous avons constatés sont intuitifs : les forêts primaires ont des arbres plus grands et stockent davantage de carbone. »





« Nous avions constaté que les forêts primaires stockaient davantage de carbone dans leurs sols que les forêts aménagées, en incluant les arbres, le bois mort et les sols », explique Didac Pascual, chercheur postdoctoral à l’université de Lund et principal auteur de l’étude. « Nous avons découvert que les forêts primaires stockaient plus de carbone dans leurs sols que les forêts gérées, en incluant à la fois les arbres, le bois mort et les sols. » Comprendre les mécanismes du stockage du carbone





Des questions importantes demeurent, notamment celle de savoir dans quelle mesure certaines pratiques de gestion forestière contribuent à la capacité de stockage du carbone. Les fossés de drainage, le labour et les brûlages dirigés pourraient jouer un rôle, tout comme la disparition des champignons bénéfiques du sol qui aident les arbres à absorber les nutriments. Les chercheurs auront besoin de ces réponses avant d'extrapoler les résultats obtenus en Suède à d'autres régions boréales du Canada, de la Russie et de l'Alaska.





À partir des résultats publiés dans la revue Science, Jackson et Ahlström collaborent actuellement avec le biologiste Kabir Peay de l'université Stanford afin de comprendre les mécanismes du stockage du carbone dans les vestiges de forêts anciennes en Suède et en Scandinavie. Une hypothèse est que ces forêts anciennes abritent une plus grande diversité de micro-organismes dans les racines des arbres et le sol. L'équipe souhaite déterminer si ces mécanismes microbiens pourraient être transposés ailleurs.





« Notre objectif est de comprendre ce qui rend les champignons et les bactéries de ces forêts anciennes si uniques », explique Peay. Ces connaissances pourraient potentiellement ouvrir la voie à l'utilisation de micro-organismes pour accélérer la transition des sols forestiers aménagés vers un état de stockage optimal du carbone. Plus de carbone, « sans avoir à attendre des siècles que les forêts primaires se reconstituent naturellement ».





Remerciements :





Jackson est professeur titulaire de la chaire Michelle et Kevin Douglas à Stanford. Il est également chercheur principal au Stanford Woods Institute for the Environment et au Precourt Institute for Energy, tous deux rattachés à la Doerr School of Sustainability. Peay est professeur de sciences du système Terre, directeur du programme Earth Systems et doyen associé principal à l’enseignement à la Doerr School of Sustainability. Il est également chercheur principal au Woods Institute et professeur de biologie à la Stanford School of Humanities and Sciences.





Les co-auteurs de l’étude non mentionnés ci-dessus sont affiliés à l’Université de Lund, l’Université de Stockholm, le CSIRO Environment, l’USGS, l’Oregon State University, Biokonsult, la China University of Geosciences, l’Université de Göteborg et l’Université de Würzburg.





Ces travaux de recherche ont été financés par la Fondation Crafoord, le Conseil suédois de la recherche, BECC, la Fondation Carl-Tryggers, Stiftelsen Extensus et Stiftelsen. Längmanska kulturfonden, Société royale de physiographie de Lund, P.O. La Fondation Lundell, la Fondation Jan Hain pour la technologie de pointe pour la recherche sur l'environnement et le climat, EU H2020 Climb-Forest, MERGE, un prix Blaustein décerné aux AA du Département des sciences du système terrestre de Stanford et le Stanford Sustainability Accelerator, basé à la Doerr School of Sustainability.