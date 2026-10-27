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Ciel Voilé

Implications des interventions climatiques par modification du rayonnement solaire (SRM) sur la sécurité et la gouvernance

27 Octobre 2026, 18:04pm

Rapport + Vaucluse le 26 octobre 2026
Rapport + Vaucluse le 26 octobre 2026
Rapport + Vaucluse le 26 octobre 2026

Rapport + Vaucluse le 26 octobre 2026

Implications des interventions climatiques par modification du rayonnement solaire (SRM) sur la sécurité et la gouvernance

24 octobre 2026 | ZEROGeoengineering.com |

 

Le rapport publié par l’Observatoire Défense et Climat, intitulé « D’un outil climatique à un instrument de puissance : les implications géostratégiques et de défense de la géo-ingénierie solaire », soutient que la modification du rayonnement solaire (SRM) — et plus précisément l’injection d’aérosols stratosphériques (SAI) — est susceptible d’être détournée à des fins militaires ; elle doit donc être appréhendée au-delà du seul cadre de l’intervention climatique.

Les auteurs distinguent notamment le déploiement de la SRM — présenté comme une menace « future » — des méthodes de SRM actuellement au stade de la recherche. Lorsque des travaux de recherche ou des interventions entraînent la libération de substances telles que des aérosols, de la suie, des composés soufrés ou d’autres émissions persistantes, voire l’utilisation d’agents physiques comme les rayonnements radiofréquences ou micro-ondes (RF/MWR), leurs effets physiques doivent être évalués.

La modification de l’atmosphère, quelle que soit l’intention affichée, doit être considérée, à juste titre, comme une menace pour la sécurité, la santé environnementale et l’autonomie individuelle. La question politique urgente que soulèvent ces interventions atmosphériques relève, par essence, de la gouvernance : qui détient l’autorité légitime pour prendre des décisions ayant un impact sur l’atmosphère que nous partageons tous ?

https://zerogeoengineering.com/2026/implications-of-srm-climate-interventions-on-security-and-governance/

 

Télécharger ObsDefClim_2026_10_SRM_Note_FR

Rapport en français 56 pages pdf

Télécharger ObsDefClim_2026_10_SRM_Synthese_FR

Synthèse 16 pages pdf

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