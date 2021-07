Reiner Fuellmich : "la crise actuelle n'a rien à voir avec la santé publique"

Reiner Fuellmich est de retour : avocat chevronné exerçant aux barreaux d’Allemagne et des Etats-Unis, il explique qu’en raison du retentissement mondial du Comité Corona qu’il a aidé à fonder, pullulent désormais des tentatives d’infiltration du Comité par des individus prétendument préoccupés par des questions de « genre », de « changement climatique » ou autre thèse à la mode. Le professeur Sucharit Bhakdi se présentant comme candidat pour le parti Die Basis, ce parti fait désormais également l’objet de tentatives d’infiltration. Pour sa part, Reiner Fuellmich ne s’aventurera pas sur le terrain politique, d’autant plus que selon Viviana Fischer, cofondatrice du Comité Corona, on ne peut exclure que le gouvernement allemand annule les élections législatives prévues pour le 26 septembre face à la montée en puissance des « dissidents ».

Jusqu’ici le Comité Corona a entendu 118 témoins du monde entier ; pour M. Fuellmich, c’est désormais largement suffisant pour constituer un corpus de preuves, et notamment sur l’inutilité flagrante du test « PCR » détourné de sa fonction d’origine et promu par le professeur Drosten, de l’Hôpital de la Charité à Berlin. Ce dernier a été selon lui missionné pour créer une "fausse pandémie de cas" - plutôt que de malades - et ainsi fomenter la légende d’une nouvelle armée de malades qui s’ignorent, les asymptomatiques. En effet, au moyen des 45 cycles d’amplification que préconise le Pr Drosten, il est aisé d’arriver à quasiment à 100 %, des faux-positifs. Afin de pouvoir injecter des substances expérimentales dans la population générale, la première étape indispensable était de faire croire à une soi-disante urgence de santé publique ce qui fut fait grâce à ce test PCR détourné.

Pour Reiner Fuellmich, ce qui est surtout détourné, c’est l’attention du public. La crise actuelle n’a rien à voir avec la santé publique. C’est pour lui le plus grand transfert d’actifs depuis la classe moyenne et la petite bourgeoisie vers une poignée d’oligarques de toute l’histoire moderne. Cette oligarchie aurait dû être rayée de la carte dès 2008 eu égard à ses agissements délictuels lors de la crise dite des subprimes ; elle a survécu et récidive, en pire.

Version française (doublage : Quantum Leap)