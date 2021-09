UE au 11 septembre 2021 : 24 526 décès et 2 317 495 effets secondaires

24 526 décès et 2 317 495 effets secondaires consécutifs aux injections de COVID signalés sur la base de données de l'Union Européenne sur les effets indésirables des médicaments



Brian Shilhavy Global Research, 15 septembre 2021



La base de données de l'Union Européenne des déclarations d'effets indésirables des médicaments s'appelle EudraVigilance, et elle fait état de 24 526 décès et de 2 317 495 effets indésirables suite à des injections anti COVID-19.



Un abonné européen de Health Impact News nous a rappelé que cette base de données gérée par EudraVigilance ne concerne que les pays européens faisant partie de l'Union européenne (UE), qui compte 27 pays. Le nombre total de pays en Europe est beaucoup plus élevé, presque deux fois plus, soit environ 50. (Il existe quelques divergences d'opinion quant aux pays qui font techniquement partie de l'Europe).



Ainsi, aussi élevés que soient ces chiffres, ils ne reflètent PAS toute l'Europe. Le nombre réel de personnes décédées ou atteintes d'effets secondaires à la suite des injections de COVID-19 en Europe serait bien plus élevé que celui que nous indiquons ici.



La base de données EudraVigilance indique que jusqu'au 11 septembre 2021, 24 526 décès et 2 317 495 effets secondaires ont été signalés suite à l'injection de quatre vaccins expérimentaux anti-COVID-19 :

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH

LE VACCIN COVID-19 MRNA MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)



Sur le total des effets secondaires enregistrés, près de la moitié (1 126 869) sont des effets graves.



"La gravité fournit des informations sur l'effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme "grave" s'il correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met en danger la vie du patient, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou la prolongation d'une hospitalisation existante, entraîne un handicap ou une incapacité persistante ou importante, ou constitue une anomalie congénitale/défaut de naissance."



Un abonné de Health Impact News en Europe a regroupé les déclarations pour chacune des quatre injections anti-COVID-19 que nous incluons ici. C'est un travail considérable que d'établir un tableau de chaque réaction avec les effets indésirables et les décès, car il n'y a pas d'endroit sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé pour établir un tableau de tous les résultats.



Depuis que nous avons commencé à publier ces données, d'autres personnes en Europe ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux*.

[ Définition : syndrome médiastinal : envahissement de la plèvre par du pus, à la suite d'un abcès profond du poumon ou des ganglions lymphatiques médiastinaux ou de l'entrée de la poitrine (Gardin,Guide vétér.,1944, p.112). ]



Voici le résumé des données jusqu'au 11 septembre 2021



Total des réactions pour le vaccin

ARNm Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer

11 711 décès et 980 474 effets secondaires jusqu'au 11/09/2021



26 634 Troubles du sang et du système lymphatique, dont 156 décès

26 940 Troubles cardiaques dont 1 745 décès

253 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques dont 21 décès

13 005 Troubles de l'oreille et du labyrinthe dont 9 décès

728 Troubles endocriniens dont 5 décès

15 314 Troubles oculaires dont 28 décès

87 239 Troubles gastro-intestinaux dont 489 décès

256 117 Troubles généraux et affections du site d'administration dont 3 330 décès

1 098 Troubles hépato-biliaires dont 55 décès

10 351 Troubles du système immunitaire dont 64 décès

32 834 Infections et infestations dont 1 141 décès

12 714 Blessures, empoisonnements et complications procédurales dont 179 décès

24 765 Investigations dont 368 décès

7 178 Troubles du métabolisme et de la nutrition dont 210 décès

130 077 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif dont 149 décès

757 Tumeurs bénignes, malignes et non spécifiées (y compris kystes et polypes) dont 67 décès

173.079 Troubles du système nerveux dont 1.278 décès

1 211 Grossesse, puerpéralité et conditions périnatales dont 36 décès

168 Problèmes liés aux produits, dont 1 décès

17 756 Troubles psychiatriques dont 156 décès

3 348 Troubles rénaux et urinaires dont 198 décès

19 084 Troubles de l'appareil reproducteur et du sein dont 3 décès

43 232 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux dont 1 376 décès

47 012 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané dont 105 décès

1 805 Circonstances sociales dont 14 décès

887 Interventions chirurgicales et médicales dont 31 décès

26 888 Troubles vasculaires dont 497 décès



Total des réactions pour le vaccin

ARNm mRNA-1273 (CX-024414) de Moderna -

6 358 décès et 281 505 effets secondaires au 11/09/2021



5 465 Troubles du sang et du système lymphatique dont 59 décès

8 364 Troubles cardiaques dont 687 décès

113 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques dont 2 décès

3 466 Troubles de l'oreille et du labyrinthe dont 1 décès

221 Troubles endocriniens dont 2 décès

4 302 Troubles oculaires dont 18 décès

24 595 Troubles gastro-intestinaux dont 237 décès

75 804 Troubles généraux et affections du site d'administration dont 2 461 décès

458 Troubles hépato-biliaires dont 24 décès

2 485 Troubles du système immunitaire dont 11 décès

8 436 Infections et infestations dont 416 décès

6 013 Blessures, empoisonnements et complications procédurales dont 121 décès

5 460 Investigations dont 120 décès

2 693 Troubles du métabolisme et de la nutrition dont 145 décès

35 728 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif dont 129 décès

333 Tumeurs bénignes, malignes et non spécifiées (y compris kystes et polypes) dont 37 décès

49 722 Troubles du système nerveux dont 650 décès

538 Grossesse, puerpéralité et conditions périnatales dont 6 décès

59 Problèmes liés aux produits, dont 1 décès

5 316 Troubles psychiatriques dont 110 décès

1 632 Troubles rénaux et urinaires dont 107 décès

3 558 Troubles de l'appareil reproducteur et du sein dont 3 décès

12 150 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux dont 614 décès

15 102 Affections de la peau et du tissu sous-cutané dont 57 décès

1 188 Circonstances sociales dont 25 décès

905 Interventions chirurgicales et médicales dont 69 décès

7 399 Troubles vasculaires dont 246 décès



Total des réactions pour le vaccin

AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d'Oxford/ AstraZeneca :

5,254 décès et 980,909 effets secondaires au 11/09/2021



11 826 Troubles du sang et du système lymphatique, dont 221 décès.

16 641 Troubles cardiaques dont 603 décès

158 Troubles congénitaux familiaux et génétiques dont 5 décès

11 541 Troubles de l'oreille et du labyrinthe dont 1 décès

504 Troubles endocriniens dont 4 décès

17 332 Troubles oculaires dont 22 décès

96 191 Troubles gastro-intestinaux dont 270 décès

257 766 Troubles généraux et affections du site d'administration dont 1 278 décès

831 Troubles hépato-biliaires dont 51 décès

3 987 Troubles du système immunitaire dont 23 décès

24 674 Infections et infestations dont 330 décès

11 183 Empoisonnement par blessure et complications procédurales dont 141 décès

21 578 Investigations dont 121 décès

11 626 Troubles du métabolisme et de la nutrition dont 73 décès

148 195 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif dont 74 décès

510 Tumeurs bénignes, malignes et non spécifiées (y compris kystes et polypes) dont 16 décès

204.423 Troubles du système nerveux dont 840 décès

439 Grossesse, puerpéralité et conditions périnatales dont 11 décès

158 Problèmes liés aux produits, dont 1 décès

18 501 Troubles psychiatriques dont 47 décès

3 639 Troubles rénaux et urinaires dont 48 décès

12 993 Troubles de l'appareil reproducteur et du sein dont 2 décès

34 557 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux dont 629 décès

45 140 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané dont 36 décès

1 291 Circonstances sociales dont 6 décès

1 142 Interventions chirurgicales et médicales dont 22 décès

24 083 Troubles vasculaires dont 379 décès



Total des réactions pour le vaccin

COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson :

1 203 décès et 74 607 effets secondaires au 11/09/2021