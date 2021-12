L’aberration des injections géniques à risque de myocardites chez les enfants innocents du Covid

Dre Nicole Delépine Mondialisation.ca, 22 décembre 2021

LES ENFANTS NE RISQUENT RIEN DU COVID MAIS PEUVENT MOURIR DE L’INJECTION ANTICOVID

Refusez l’injection inutile et dangereuse !

Les enfants ne font pas de formes graves et ne transmettent pas la maladie, ni aux enfants, ni aux adultes malgré les mensonges gouvernementaux et la multiplication des tests PCR non fiables et inutiles. Le réseau sentinelle montre que les enfants ne sont toujours pas malades de ce petit virus de moins en moins dangereux avec l’arrivée du gentil OMICRON.

Le bénéfice attendu pour les enfants sans comorbidité est NUL et le bénéfice collectif nul également. Qu’attend-on de cette nouvelle maltraitance des enfants ? Conditionnement politique à la chinoise, mise en carte-pass de toute la population en attendant le puçage ?