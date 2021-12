La FDA forcée de révéler les données de sécurité de Pfizer : c'est explosif

Sonia Elijah Trial site news mar., 14 déc. 2021 12:52 UTC

Les documents hautement confidentiels de Pfizer, qui ont été synonymes de l'extrême manque de transparence révélé par les actions des principales agences gouvernementales, au cours des 20 derniers mois, amenant les critiques du récit officiel à demander "montrez-nous les données", sont enfin révélés - enfin en quelque sorte : les quelques premières centaines de pages expurgées sur un total de 451 000.