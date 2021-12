Vaccination dans les écoles : un consentement « libre et éclairé », vraiment?

Réinfo Covid Québec Mondialisation.ca, 16 décembre 2021

Faits saillants

Pour la vaccination des enfants, le gouvernement du Québec a produit un document devant permettre aux parents de consentir de façon « libre et éclairée ».

Pour qu’un consentement soit « libre et éclairé », l’information diffusée doit être neutre et objective, contenir les arguments connus, favorables et défavorables, et être présentée de manière égale, cela afin que le patient, ou son représentant légal, puisse juger de la balance « bénéfice / risque » et prendre une décision éclairée.

Cependant, ce document est totalement déséquilibré , présentant les avantages de la vaccination dans les deux premières pages et consacrant un très court paragraphe aux risques au milieu de la page 3.

De graves erreurs et imprécisions émaillent le texte, comme cette affirmation, non sourcée, selon laquelle le vaccin est efficace à 91 %. Malheureusement, de nombreuses études[1] montrent qu’au contraire[2], son efficacité s’estompe rapidement et qu’il n’empêche ni la contamination ni la transmission[3].

Enfin, il n’est fait nulle part mention, comme le remarque pourtant l’INSPQ, que seulement « 52 hospitalisations ont été rapportées depuis le début de la pandémie dans la population de 650 723 enfants âgés de 5-11 ans au Québec » (ce qui représente une proportion de 0,008 %) et qu’« aucun décès n’a été déclaré[4]». Il en ressort donc que les risques de contracter une forme grave de la maladie sont extrêmement limités, si bien que la balance bénéfice / risque est forcément défavorable.

Nous concluons que ce document est une promotion vaccinale et qu’ il ne contient aucunement l’information nécessaire et suffisante pour accompagner la décision des parents dans le cadre d’un consentement libre et éclairé .