L’Ademe dénonce l’utilisation abusive du concept de "neutralité carbone”

Publié le 25/02/2022 à 09:55 - FranceSoir

Ikea, Apple, Carrefour… de nombreuses entreprises et marques disent être engagées pour atteindre la “neutralité carbone”. Mais derrière ces termes peuvent se cacher des stratégies de "greenwashing" qui ne visent qu’à se démarquer de la concurrence, et qui génèrent de la confusion, ainsi qu'une absence de consensus autour de ces termes. Pour clarifier le sujet, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a publié le 17 février un document de recommandations qui dénonce l’utilisation abusive de la “neutralité carbone”, pour éviter de se laisser duper par la communication.

Le terme “neutralité” est source de confusion