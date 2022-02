Voici la courbe des températures mesurées par satellite que Google ne veut pas que vous voyiez

Chris Morrison / 4 février 2022





Il s'agit du dernier relevé de température de janvier produit par les satellites qui prennent des mesures mondiales précises sur une base de 24 heures. Le mois dernier, il n'y a eu pratiquement aucun écart (0,03°C) par rapport à la moyenne 1991-2020, comme le montre la ligne bleue. La moyenne de la ligne rouge sur 13 mois révèle un mouvement d'un peu plus de 0,1°C. En outre, les données satellitaires ne révèlent aucun réchauffement de la planète depuis sept ans et trois mois.



Les données sont compilées par le Dr Roy Spencer de l'université d'Alabama, qui a récemment été exclu de Google Adsense pour avoir publié des "affirmations non fiables et nuisibles". Cette mesure a eu pour effet de démonétiser la page de mise à jour mensuelle des satellites du Dr Spencer en supprimant toute publicité fournie par Google. Google a déclaré qu'il interdirait tous les sites qui sont sceptiques à l'égard du "consensus scientifique bien établi".



Le Dr Spencer compile des données de température par satellite depuis 43 ans et a été récompensé pour son travail par la NASA et l'American Meteorological Society. Il travaille actuellement avec la NASA sur le radiomètre à balayage micro-ondes avancé embarqué sur le satellite Aqua.



Les données satellitaires montrent un réchauffement moindre que les mesures de surface, qui sont sujettes au biais causé par les distorsions de la chaleur urbaine. Au Royaume-Uni, bon nombre des "records" récents proviennent d'enregistreurs installés dans les villes. En juillet 2019, un record britannique de chaleur de 38,7 °C a été établi en plein cœur de Cambridge, une ville qui a gagné 40 000 habitants au cours des 40 dernières années. Le Met Office du Royaume-Uni semble particulièrement désireux de promouvoir les relevés de ses thermomètres à l'aéroport d'Heathrow, une zone industrielle massive avec des hectares de béton et de tarmac et des avions à réaction en mouvement constant. Inutile de dire que les mesures de surface sont l'enregistrement de choix pour les médias et politiciens qui soutiennent l'alarmisme de la hausse des températures.



Cependant, toutes les mesures de surface ne concordent pas avec le consensus scientifique bien établi. La nouvelle récente selon laquelle le pôle Sud a connu son hiver le plus froid en six mois depuis le début des relevés a été largement ignorée par les médias grand public. Dans le monde de l'activisme politique vert, toutes les mesures de température de surface sont égales, mais certaines sont plus égales que d'autres.



Loin des distorsions de surface, les satellites prennent des mesures constantes en faisant le tour du globe. Le statu quo de sept ans est illustré graphiquement par d'autres travaux de l'Université d'Alabama, ci-dessous.



Sur une période de sept ans, la tendance est nulle. Sur 100 ans, la tendance extrapolée est de +0,01°C. Il s'agit bien sûr d'une marge d'erreur, mais il n'y a probablement pas lieu de s'inquiéter. Si la température continue à augmenter à ce rythme, nous atteindrons le plafond de 2°C fixé par la conférence de Paris sur le climat aux alentours de l'an 3000. D'après les calculs effectués à l'aide d'une enveloppe, nous devrions atteindre l'objectif de 1,5 °C de Net Zero dans environ 400 ans.



Cette modélisation complexe suppose bien sûr que les températures mondiales ne baissent plus jamais - une première pour la planète Terre.





https://dailysceptic.org//2022/02/04/this-is-the-satellite-temperature-graph-google-doesnt-want-you-to-see/