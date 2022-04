Qu’arrive-t-il à Neptune? Des télescopes massifs voient quelque chose d’étrange se passer sur la huitième planète

Jamie Carter Contributeur Senior 11 avril 2022 - Forbes

J’encourage le lecteur à observer les étoiles, à regarder la Lune, à profiter du ciel nocturne

Neptune du vaisseau spatial Voyager 2, vers les années 1980. La sonde spatiale Voyager 2 a été lancée par la NASA en août ... [+]

Quelque chose d’inattendu se passe sur Neptune et les astronomes ne savent pas pourquoi.

En utilisant une flotte de télescopes au sol, y compris l’énorme Very Large Telescope au Chili, une équipe internationale d’astronomes a semblé voir des changements de température spectaculaires sur les huit planètes du Soleil.

Il est maintenant devenu clair qu’au cours des 17 dernières années, il y a eu une baisse surprenante des températures mondiales de Neptune suivie d’un réchauffement spectaculaire à son pôle sud. Les résultats sont publiés aujourd’hui dans The Planetary Science Journal .

« Ce changement était inattendu », a déclaré Michael Roman, associé de recherche postdoctoral à l’Université de Leicester au Royaume-Uni et auteur principal de l’étude. « Depuis que nous avons observé Neptune au début de l’été austral, nous nous attendions à ce que les températures se réchauffent lentement, et non plus froidement. »

Les saisons sont longues sur Neptune. La « géante de glace » orbite autour du Soleil en 165 ans, de sorte que des variations sur de longues périodes de temps sont attendues environ tous les 40 ans.

Le problème, c’est que c’est l’été sur Neptune en ce moment et depuis 2005, date de début de cette étude, il y a 17 ans. Alors pourquoi la planète se refroidit-elle ? En fait, la température moyenne mondiale de Neptune a chuté de 8 ° C. entre 2003 et 2018.

Ce n’est qu’au cours des deux dernières années de leurs observations, entre 2018 et 2020 , que cette tendance s’est inversée et que les températures ont considérablement augmenté de 10 ° C.

« Nos données couvrent moins de la moitié d’une saison sur Neptune, donc personne ne s’attendait à voir des changements importants et rapides », a déclaré le co-auteur Glenn Orton, chercheur principal au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de Caltech en Californie. L’étude a examiné près de 100 images thermo-infrarouges de Neptune.

Les changements pourraient être dûs à des altérations de la chimie de Neptune, à des conditions météorologiques aléatoires ou peut-être au cycle solaire.

Ce composite montre des images thermiques de Neptune prises entre 2006 et 2020.

Pour l’étude, les astronomes ont combiné toutes les images existantes de Neptune recueillies au cours des deux dernières décennies par des télescopes au sol. Ils ont mesuré la lumière infrarouge provenant de la stratosphère de Neptune. « Ce type d’étude n’est possible qu’avec des images infrarouges sensibles provenant de grands télescopes comme le Very Large Telescope (VLT) qui peuvent observer Neptune clairement, et celles-ci ne sont disponibles que depuis environ 20 ans », a déclaré le co-auteur Leigh Fletcher, professeur à l’Université de Leicester.

Un tiers des images proviennent du VLT de l’Observatoire européen austral – un réseau de quatre télescopes de 8,2 mètres – situé à 8 645 pieds / 2 635 mètres dans le désert d’Atacama au Chili. C’est cette altitude qui lui permet d’obtenir des images aussi claires de Neptune.

Environ un tiers de toutes les images prises provenaient de l’instrument VISIR (Imager and Spectrometer for mid-InfraRed) du VLT de l’ESO dans le désert d’Atacama au Chili. Les autres provenaient du télescope Gemini South plus au sud et de trois télescopes massifs à Hawaï : les télescopes Subaru, Keck et Gemini North. L’équipe a également utilisé les données du télescope spatial Spitzer de la NASA.





L’image de la planète Neptune sur la gauche a été obtenue lors de l’essai du Champ Étroit ... [+]

ESO/P. WEILBACHER (AIP)/NASA, ES

Heureusement, le télescope spatial James Webb (JWST) fournira bientôt de nouvelles cartes sans précédent de la chimie et de la température dans l’atmosphère de Neptune. En effet, dans le cadre des observations du « cycle 1 » de JWST , Orton utilisera bientôt son instrument MIRI pour prendre des mesures.

« Je pense que Neptune est elle-même très intrigante pour beaucoup d’entre nous parce que nous en savons encore si peu à ce sujet », a déclaré Roman. « Tout cela indique une image plus compliquée de l’atmosphère de Neptune et de la façon dont elle change avec le temps. »

La NASA devrait-elle préparer une mission sur la huitième planète pour savoir ce qui se passe ? S’il le faut, la mission Neptune Odyssey est en attente...