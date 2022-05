La guerre sans fin de l’Occident : Le vrai combat du dérèglement climatique 

Chems Eddine Chitour – mondialisation.ca – Le 23 mai 2022

Les Américains sont impitoyables dans le commerce Nous sommes en guerre avec les Américains. Une guerre sans morts. François Mitterand

« La guerre c’est des gens qui ne se connaissent pas et s’entre-massacrent pour le bénéfice de ceux qui se connaissent mais ne se massacrent pas »

Résumé

Nous vivons des temps difficiles ; Cette année 2022 est l’année de toutes les peurs et où la condition humaine joue sa survie pour avoir déclaré la guerre à la Terre notre alma mater Cette Gaïa que le néolibéralisme refuse de considérer comme un être vivant qu’il faut respecter. La deuxième violence est celle d’un monde occidental qui se croit investit d’une mission divine celle de la destinée manifeste ou du White man burden ( le fardeau de l’Homme blanc) qui l’autorise a dicter la norme alors que le monde a profondément changé.

L’Occident s’accroche à une vision passéiste qui lui permettait de dicter la norme du bien et du mal des libertés qu’il bafoue allègrement allant jusqu’à imposer la démocratie aéroportée se permettant dans son aventure coloniale de nous faire bénéficier des lumières grâce à l’éclairage du napalm comme ce fut le cas au Vietnam et en Algérie. Nous avons connu l’américan way of life avec Neil Armstrong et sa phrase culte : «It’s one small step for man, one giant leap for mankind » (« Un tout petit pour l’homme mais un grand pas pour l’humanité » Nous écoutons Neil Armstrong qui nous parle à partir de la lune ! » (1)