Black rock 4: un problème majeur pour l’humanité. Qui est derrière Black Rock…?

Jean-Yves Jézéquel – mondialisation.ca – le 30 octobre 2022

L’industrie alimentaire

Sur des sites comme Yahoo Finance, nous pouvons obtenir des informations détaillées sur les entreprises et identifier les principaux actionnaires.

10 investisseurs détiennent ensemble près d’un tiers des actions. Les dix premiers investisseurs représentent ensemble une valeur de 59 milliards de dollars, mais sur ces dix, seuls trois possèdent plus d’actions que les sept autres : BlackRock, Vanguard et State Street. Ce sont les plus grandes sociétés d’investissement du monde, il n’y a donc pas de concurrence, comme on l’a vu…

Les Technologies

Facebook est le propriétaire de Whatsapp et d’Instagram. Avec Twitter, ils monopolisent l’essentiel des médias sociaux. Alphabet est la société mère du groupe Google, comme YouTube et Gmail ; elle est aussi le principal investisseur dans Android, l’un des deux systèmes d’exploitation des smartphones et tablettes. L’autre système d’exploitation est IOS d’Apple. Avec Microsoft, c’est quatre sociétés qui fabriquent et commercialisent les logiciels de l’ensemble des ordinateurs, tablettes et smartphones dans le monde.

Facebook : 80 % des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels. Ce sont les mêmes noms que dans l’industrie alimentaire : les mêmes investisseurs sont dans les 3 premiers.

Twitter : cette société est également aux mains des mêmes investisseurs. On les voit encore, avec Apple et même avec leur plus grand théorique concurrent, Microsoft.