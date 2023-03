Tremblement de terre en Turquie le 6 février 2023 : intentionnel

Advances in Social Sciences Research Journal – Vol.10, N°3

Date de Publication : 25 mars 2023

DOI: 10.14738/assrj.103.14290

____________________________________________________________________________________

Lettre ouverte à la Cour pénale internationale alléguant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité pour le déclenchement intentionnel du tremblement de terre du 6 février 2023 en République de Turquie

J. Marvin Herndon, Ph.D.

Transdyne Corporation,San Diego, Californie 92131 USA

Mark Whiteside, M.D., M.P.H.

Département de la santé de Floride, Key West, Floride 33040 USA

Ian Baldwin, M.A.

Éditeur émérite, Chelsea Green, Craftsbury Common, Vermont 05827 USA

RÉSUMÉ

En 1968, MacDonald prévoyait la possibilité que les militaires développent à l'avenir les moyens de déclencher des tremblements de terre : « La clé de la guerre géophysique est l'identification des instabilités environnementales auxquelles l'ajout d'une petite quantité d'énergie libérerait des quantités d'énergie bien plus importantes ». En 1997, le secrétaire américain à la défense, William Cohen, a confirmé l'implication de l'armée dans de telles activités. En 2002, les 90 députés de la Douma d'État russe ont averti les Nations Unies que les Américains expérimentaient une nouvelle arme géophysique et ont demandé une interdiction internationale. Les États-Unis, la Norvège et d'autres pays possèdent des "chauffages ionosphériques" électromagnétiques capables de déclencher des tremblements de terre. Le 6 février 2023, un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 s'est produit dans le sud de la Turquie, près de la frontière nord de la Syrie, suivi d'un autre tremblement de terre et de répliques qui ont dévasté certaines parties de la Turquie et de la Syrie, faisant plus de 55 100 morts, dont une majorité de femmes et d'enfants, beaucoup plus encore de blessés et environ 1,5 million de sans-abri. Les informations vraies et fausses diffusées avant et immédiatement après l'événement, ainsi que les faits scientifiques et les circonstances décrits ici, justifient une enquête complète, approfondie et exhaustive de la Cour pénale internationale sur nos allégations selon lesquelles ledit tremblement de terre du 6 février 2023 a été délibérément déclenché et constitue des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

ALLÉGATIONS DE CRIMES : INTRODUCTION

En 1968, MacDonald [1] prévoyait la possibilité qu'à l'avenir, les armées du monde entier développent les moyens de déclencher à la demande des modifications secrètes de l'environnement pour provoquer des tempêtes, des inondations, des sécheresses, des tremblements de terre et des raz-de-marée. Comme il l'a expliqué :

« La clé de la guerre géophysique est l'identification des instabilités environnementales auxquelles l'ajout d'une petite quantité d'énergie libérerait des quantités d'énergie bien plus importantes. »

Comme l'indique la revue [2], MacDonald [1] a évoqué la possibilité de déclencher délibérément des instabilités dans des systèmes naturels à grande échelle tels que la météo, le climat, les océans et le cerveau humain, y compris des phénomènes tels que les ouragans, les tremblements de terre et les tsunamis, afin de les utiliser à des fins de guerre. Il était conscient, compte tenu des limites de la compréhension géophysique, qu'il fallait également anticiper les conséquences négatives imprévues qui pourraient résulter de la perturbation délibérée de systèmes naturels complexes dont les "points de basculement" sont inconnus.

En 1997, le secrétaire américain à la défense, William Cohen, a confirmé l'implication de l'armée dans les activités que Macdonald avait prédites, comme en témoigne la déclaration directe de Cohen [3] :

"D'autres s'engagent [...] dans un terrorisme de type écologique qui leur permet de modifier le climat, de déclencher des tremblements de terre [et] des volcans à distance grâce à l'utilisation d'ondes électromagnétiques [...] C'est réel, et c'est la raison pour laquelle nous devons intensifier nos efforts".

Un document final non classifié, signé par 90 députés, publié par la Douma d'État russe en 2002 et envoyé au président Poutine, aux Nations unies et à d'autres instances, signalait que les Américains expérimentaient un nouveau type d'arme géophysique sans contrôle international, appelé HAARP, acronyme de High Frequency Active Auroral Research Program (programme de recherche aurorale active à haute fréquence) [4]. Les signataires ont demandé qu'une interdiction internationale soit imposée sur de telles expériences géophysiques à grande échelle.

En 2011, un courriel de Jacob J. (Jake) Sullivan (aujourd'hui conseiller à la sécurité nationale de l'administration Biden) à Hillary Clinton, alors secrétaire d'État [5], indique que l'heure d'un tremblement de terre de magnitude 6,3 en Nouvelle-Zélande était connue à l'avance et fournit des preuves irréfutables que le tremblement de terre a été délibérément déclenché :

De : Sullivan, Jacob J SullivanJJ@state.gov

Envoyé : Lundi 21 février 2011 7:35 PM

To : H ; Mills, Cheryl D ; Abedin, Hume ; Reines, Philippe I

Objet : Fw : Tremblement de terre de magnitude 6,3 à Christchurch, Nouvelle-Zélande

Et à l'improviste... [accentuation ajoutée]

Ce tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 5,9 km, estimée par la suite à une magnitude de 6,1. Il a fait 185 morts et 6 659 blessés graves (dans les premières 24 heures) [6]. Une délégation de 9 membres du Congrès américain a quitté la ville avant le séisme [7].

Le 6 février 2023, un puissant tremblement de terre de magnitude 7,8 s'est produit dans le sud de la Turquie, près de la frontière nord de la Syrie. Ce tremblement de terre a été suivi environ 9 heures plus tard par un tremblement de terre de magnitude 7,5 à environ 90 km au nord [8]. Ces tremblements de terre et leurs répliques ont dévasté certaines parties de la Turquie et de la Syrie, faisant plus de 55 100 victimes, la majorité étant des femmes et des enfants [9-11], et environ 1,5 million de personnes se sont retrouvées sans abri [12] (Figure 1). Les informations diffusées avant et immédiatement après l'événement, ainsi que les faits scientifiques et les circonstances présentés ci-dessous, justifient une enquête complète et approfondie de la Cour pénale internationale sur notre allégation selon laquelle le tremblement de terre du 6 février 2023 a été délibérément déclenché et constitue des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Figure 1 : Scènes de destruction du tremblement de terre du 6 février 2023 en Turquie

MÉTHODE ET MOYENS POUR DÉCLENCHER DES TREMBLEMENTS DE TERRE

Les roches soumises à des contraintes qui commencent à se fracturer génèrent un rayonnement électromagnétique [13-16]. Il en va de même pour les tremblements de terre [17-19].

Les tremblements de terre résultent de la libération catastrophique de la tension qui s'est développée lorsque les plaques tectoniques se sont rapprochées. De nombreuses études, par exemple [14, 17-23], ont montré que, lorsque des tremblements de terre sont sur le point de se produire, des rayonnements électromagnétiques sont émis à des fréquences ultra-basses (ULF, <3 Hz), extrêmement basses (ELF, 3-3000 Hz) et très basses (VLF, 3-30 kHz). Comme le rayonnement électromagnétique, observé lorsque les tremblements de terre sont sur le point de se produire [14, 17-23], est observé à la surface ou au-dessus de la surface, cela démontre que le rayonnement électromagnétique de ces fréquences peut se propager dans le sol jusqu'à la profondeur à laquelle certains tremblements de terre se produisent. Le mécanisme spécifique est encore inconnu, mais il implique probablement des microfractures formant une cavité ou une antenne résonnante.

Un dispositif résonant produisant un rayonnement absorbera l'énergie d'une source d'énergie externe à la même fréquence de résonance. Un diapason vibrant déclenche des vibrations dans un diapason identique situé à proximité. Le fait de frapper ou de tourner autour du bord d'un verre de cristal avec un doigt humide fait résonner le verre de cristal dans la gamme des fréquences audio ; la voix d'un chanteur à sa fréquence de résonance fait également résonner un verre de cristal et peut même le faire voler en éclats [24]. Un circuit de radiofréquence accordé à la fréquence d'un rayonnement électromagnétique externe absorbera l'énergie d'un rayonnement électromagnétique externe de même fréquence [25]. Le même principe général s'applique au rayonnement électromagnétique produisant la résonance des lignes de faille fortement sollicitées dans l'écorce terrestre.

Il s'ensuit sans ambiguïté que le rayonnement électromagnétique ULF/ELF/VLF de la gamme de fréquences appropriée, appliqué à une jonction instable de plaques tectoniques soumises à de fortes contraintes, peut déclencher un tremblement de terre.

Le rayonnement électromagnétique ULF/ELF/VLF produit dans les premières phases de la formation d'un tremblement de terre a été observé par des satellites [14, 17-23], ce qui prouve que ce rayonnement se propage dans le guide d'ondes Terre-ionosphère [26]. Il est important de noter que le rayonnement électromagnétique ULF/ELF/VLF produit par le chauffage électromagnétique modulé à haute fréquence de l'ionosphère [27-30] avec HAARP ou d'autres dispositifs de chauffage ionosphérique similaires tels que Tromsø en Norvège [31], peut être dirigé [32, 33] et peut parcourir des milliers de kilomètres dans le guide d'ondes Terre-ionosphère [34-37] pour atteindre un point d'instabilité sismique géophysique et déclencher un tremblement de terre [38-40].

La figure 2 (à gauche) montre le réchauffeur ionosphérique HAARP à Gakona, en Alaska (États-Unis). Ses 180 unités sont capables de produire une puissance rayonnée totale de 3,6 MW avec une puissance rayonnée effective d'environ 575 MW [36, 41]. La figure 2 (à droite) montre l'un des autres réchauffeurs d'ionosphère, celui de Tromsø, en Norvège, dont la puissance rayonnée effective est de 300 MW [29, 31, 42] et qui, comme HAARP, est capable de déclencher des tremblements de terre [38-40].

Figure 2. À gauche : Installation du High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) à Gakona, Alaska (États-Unis). À droite : Installation norvégienne de chauffage de l'ionosphère de Tromsø.

PREUVES INDIRECTES

Un article d'Aljazeera du 3 février 2023, trois jours avant le tremblement de terre en Turquie, indique [43] :

" En début de semaine, neuf pays occidentaux ont soit fermé leurs consulats à Istanbul, soit émis des avertissements de voyage à leurs citoyens se rendant en Turquie, en invoquant des menaces pour la sécurité....La Turquie affirme que les pays occidentaux, y compris les États-Unis et l'Allemagne, ne lui ont donné aucune information pour étayer leurs affirmations selon lesquelles des menaces pour la sécurité les avaient incités à fermer leurs missions dans le pays.... ". Ces mesures ont suscité la colère de la Turquie, qui a convoqué jeudi les ambassadeurs de ces pays en signe de protestation.... Ils disent qu'il y a une menace terroriste... Mais lorsque nous demandons quelle est la source d'information et qui sont les auteurs de ces attaques, ils n'ont partagé aucune information avec nos autorités de renseignement et de sécurité", a déclaré le ministre turc des affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu... et "Nous avons l'information que certains pays ont demandé à d'autres de fermer leurs consulats".

Tel que rapporté le 14 février 2023 [44] : "Selon la sénatrice roumaine Diana Ivanovici Șoșoacă, [le] tremblement de terre en Turquie et en Syrie a été causé par les États-Unis."

S'exprimant devant le Parlement roumain deux jours après le tremblement de terre [45], la sénatrice a observé :

-24 heures avant le tremblement de terre, 10 pays occidentaux ont rappelé leurs ambassadeurs d'Ankara.

-5 jours avant le tremblement de terre, plusieurs pays occidentaux, dont la Roumanie, ont émis un avertissement de voyage vers la Turquie sans en fournir de raison.

-Une minute avant que les sismographes ne détectent le tremblement de terre, les gazoducs et oléoducs turcs ont été fermés. (c'est la seule affirmation non vérifiée par [44])

Une autre preuve que le premier des tremblements de terre du 6 février 2023 a été délibérément déclenché est la rapidité avec laquelle les sources de désinformation sont entrées en action pour tromper le public en fournissant des opinions fausses et/ou trompeuses, totalement dépourvues de fondement scientifique, ciblant fréquemment les sources d'information comme des "théoriciens du complot" [46-50].

Mick West est bien connu pour avoir diffusé de fausses informations sur les activités secrètes de l'État profond [51, 52], telles que la pulvérisation généralisée de particules toxiques dans l'air que nous respirons, les "chemtrails" [53-55], la destruction des tours du World Trade Center [56-58] et les activités de l'Agence centrale de renseignement (CIA) [59, 60]. Mick West aurait déclaré que HAARP "ne peut affecter qu'une petite partie de l'air au-dessus de lui" [61]. L'illustration de West tirée de [62] est présentée à la figure 3a. Contraste avec la légende trompeuse de la figure 3a : "C'est à peu près l'étendue de l'effet de HAARP. Il chauffe l'ionosphère à environ 70 km au-dessus du sol, directement au-dessus de son emplacement en Alaska", alors que les scientifiques reconnaissent et illustrent dans la littérature scientifique évaluée par les pairs que les ondes électromagnétiques produites par HAARP et d'autres dispositifs de chauffage de l'ionosphère "peuvent parcourir des milliers de kilomètres" [34-37], comme l'illustrent la figure 3b de [37] et la figure 3c de [36].

Figure 3 : l'image (a) de désinformation de Mike West contraste avec les schémas (b et c) scientifiques revus par des pairs, montrant que les ondes électromagnétiques émises par HAARP et d'autres chauffages ionosphériques peuvent voyager sur des « milliers de kilomètres.»

MOTIFS, OPPORTUNITÉ ET PRÉDISPOSITION

Parmi les possibles raisons de punir la Turquie en utilisant l'arme géophysique qui déclench e les tremblements de terre, on peut citer les suivantes, décrites [63, 64] avec des références :

- La Turquie bloque l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN.

- Aujourd'hui, la Turquie soutient la Russie de la même manière que la Chine, en lui fournissant des pièces détachées, y compris en réexportant des équipements des États-Unis vers des entreprises russes visées par des sanctions imposées unilatéralement par Washington.

- La Turquie a renvoyé Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, qui exigeait la fin des exportations turques vers la Russie et de l'opposition de la Turquie à l'adhésion de la Suède à l'OTAN.

Jacob J. (Jake) Sullivan, actuel conseiller à la sécurité nationale de l'administration Biden, a participé au tremblement de terre prétendument déclenché en 2011 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, comme l'indique son courriel à Hillary Clinton [5], et connaissait donc parfaitement les moyens et la méthode potentielle pour déclencher le tremblement de terre du 6 février 2023 en Turquie.

En outre, selon Seymour Hersh [65], Jake Sullivan aurait été directement impliqué dans la planification de l'attaque écoterroriste contre les oléoducs Nord Stream 1 et 2, probablement perpétrée par les États-Unis et la Norvège. À ce titre, nous alléguons que Jake Sullivan avait la position, la prédisposition et l'opportunité de planifier, avec d'autres hauts responsables américains, une opération visant à déclencher délibérément le tremblement de terre du 6 février 2023 en Turquie en utilisant des chauffages ionosphériques situés aux États-Unis et/ou en Norvège (ou ailleurs).

PREMIER CAS PRÉSUMÉ DE CRIMES DE GUERRE

Au milieu des affirmations contradictoires des dirigeants européens [66], il est important de délimiter sans ambiguïté les alliances politiques liées à la situation géopolitique actuelle. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, qui étaient à l'époque la force militaire la plus puissante du monde, ont forgé, avec des nations d'Europe occidentale soumises, une domination politique, économique et militaire combinée sur une grande partie du monde. L'hégémonie occidentale a été favorisée par la création de la Central Intelligence Agency en 1947 et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en 1949.

Des organisations mondialistes indépendantes, créées sur invitation uniquement, telles que le groupe Bilderberg en 1954 [67], la Commission trilatérale en 1973 [68] et le Forum économique mondial (WEF), fondé en 1971, influencent directement les agendas mondiaux. Le WEF promeut l'idée que la mondialisation est mieux gérée par une coalition autosélectionnée d'entreprises multinationales, de gouvernements et d'organisations civiles [69]. En outre, des agents mondialistes secrets et non élus, parfois désignés sous le nom d'État profond, sont impliqués depuis des décennies dans des activités de trahison planétaire qui causent des dommages catastrophiques aux systèmes de la Terre [70-72].

Le coup d'État à Kiev, en Ukraine, le 22 février 2014, a été qualifié de « coup d'État le plus flagrant de l'histoire de l'humanité » et « a été organisé avec le soutien des services occidentaux et des proto-fascistes » [73]. Depuis lors, le meurtre de quelque 14 000 Ukrainiens russophones et la suppression de leur langue et de leurs valeurs culturelles par le régime néo-nazi ukrainien corrompu ont précipité l'opération spéciale de dé-nazification de la Russie le 24 février 2022 [74, 75].

Le 7 décembre 2022, l'ex-chancelière allemande Angela Merkel a révélé qu'en 2014, les accords de Minsk étaient une ruse visant à donner à l'Ukraine le temps de se préparer à la guerre avec le soutien de l'OTAN [76, 77]. Les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN ont fourni d'importantes sommes d'argent, des équipements militaires sophistiqués et des renseignements à l'Ukraine pour combattre la Russie [78, 79]. Néanmoins, certains membres de l'OTAN nient être en guerre contre la Russie [66].

Le 24 janvier 2023, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a clairement déclaré devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : « Nous menons une guerre contre la Russie » [80]. L'aveu de Baerbock est important/pertinent à la lumière de l'attaque qui a détruit les gazoducs Nord Stream 1 et 2 le 26 septembre 2022.

Selon le journaliste d'investigation de renommée mondiale Seymour Hersh [81], les États-Unis et la Norvège sont responsables de l'attaque contre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 [65]. Les États-Unis et la Norvège, membres de l'OTAN, ont non seulement attaqué la Russie, propriétaire majoritaire des gazoducs, mais aussi d'autres membres de l'OTAN qui possèdent 49 % des gazoducs. La société russe Gasprom détient 51 % des parts du projet de gazoduc, deux sociétés allemandes en détiennent ensemble 31 %, et une société néerlandaise et une société française en détiennent chacune 9 % [82].

Pour leur attaque déclarée des gazoducs Nord Stream 1 et 2, nous alléguons que les États-Unis et la Norvège ont commis des crimes de guerre, en particulier ceux décrits dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale [83] : Article 8 (2) (a) (iii) Crime de guerre consistant à causer de grandes souffrances ; Article 8 (2) (b) (ii) Crime de guerre consistant à attaquer des biens de caractère civil ; et Article 8 (2) (e) (xii) Crime de guerre consistant à détruire ou à saisir les biens de l'ennemi.

Note : Bien que ni les États-Unis ni la Russie ne soient des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège sont des États parties au Statut de Rome [84].

L'attaque présumée des gazoducs Nord Stream 1 et 2 [65] montre que les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN sont suffisamment dépourvus de valeurs humanitaires morales pour être moralement capables - et pas seulement techniquement capables - de déclencher délibérément le tremblement de terre du 6 février 2023 en Turquie. Ce tremblement de terre, ainsi que le second 9 heures plus tard et ses répliques, ont fait plus de 55 100 morts en Turquie et en Syrie, la majorité étant des femmes et des enfants [9, 10].

DEUXIÈME CAS PRÉSUMÉ DE CRIMES DE GUERRE ET DE CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ

Bien que le déclenchement présumé du tremblement de terre du 6 février 2023 en Turquie ait été effectué en secret, les preuves présentées ici désignent les États-Unis et la Norvège, qui ont tous deux les moyens, les motifs, l'opportunité et la prédisposition, comme les principaux auteurs. Nous alléguons que pas moins de dix nations occidentales étaient complices, c'est-à-dire qu'elles avaient connaissance de la destruction géophysique planifiée de dizaines de milliers d'êtres humains lorsqu'elles ont rappelé leurs ambassadeurs d'Ankara avant le tremblement de terre, mais qu'elles n'ont pas averti l'humanité ou n'ont pas empêché le déclenchement délibéré présumé du tremblement de terre [44]. Nous alléguons que cinq pays occidentaux ont été complices, y compris la Roumanie, en émettant des avertissements de voyage sans en préciser la raison [44]. Nous alléguons que ces pays occidentaux ont participé aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité suivants : Article 7 (1) (k) Crime contre l'humanité d'autres actes inhumains ; Article 8 (2) (a) (iii) Crime de guerre consistant à causer de grandes souffrances ; Article 8 (2) (b) (ii) Crime de guerre consistant à attaquer des biens de caractère civil ; et Article 8 (2) (e) (xii) Crime de guerre consistant à détruire ou à saisir les biens de l'ennemi. Nombre de ces pays occidentaux, dont la Norvège et la Roumanie, sont des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale [84].

JURIDICTION ET RÉPARATION DEMANDÉE

Nous demandons respectueusement à la Cour pénale internationale, en vertu de l'article 53 du Statut de Rome [83], d'ouvrir une enquête complète, approfondie et exhaustive sur les allégations présentées dans le présent document.

La gravité de ces allégations ne doit pas être minimisée. Parmi les plus de 55 100 personnes qui ont trouvé la mort en Turquie et en Syrie [9, 10], la majorité étaient des femmes et des enfants ; un nombre encore plus important d'êtres humains innocents ont été gravement blessés et on estime que 1,5 million de personnes se sont retrouvées sans abri [85]. L'enquête et les poursuites concomitantes ne devraient pas être réservées aux dirigeants nationaux, mais devraient englober un large éventail d'individus impliqués dans la réalisation d'un tel acte de guerre non déclaré, illégal et clandestin : y compris des scientifiques de haut niveau, des fonctionnaires civils, gouvernementaux et militaires, des agents de désinformation et leurs responsables, ainsi que des diplomates, qui auraient tous aidé et encouragé le déclenchement présumé du tremblement de terre du 6 février 2023 en Turquie.

Nous avons présenté des allégations et des preuves d'au moins deux cas de tremblements de terre délibérément déclenchés, celui de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2011 et celui du sud de la Turquie qui s'est étendu au nord de la Syrie en 2023. Il serait naïf de penser qu'il s'agit là des deux seuls cas de guerre géophysique secrète contre des populations innocentes impliquant des chauffages ionosphériques. En fait, il y a eu des allégations concernant d'autres tremblements de terre déclenchés [86-94], dont nous ne pouvons pas attester la véracité.

En 2002, 90 députés de la Douma russe ont demandé une interdiction internationale des expériences géophysiques et se sont inquiétés du développement de l'arme du réchauffeur d'ionosphère en Alaska (États-Unis), en Norvège et au Groenland, notant [4] :

« L'importance de ce saut qualitatif pourrait être comparée au passage de l'acier froid aux armes à feu, ou des armes conventionnelles aux armes nucléaires. Ce nouveau type d'armes diffère des précédents en ce que le milieu proche de la Terre devient à la fois un objet d'influence directe et sa composante ».

Outre notre demande d'enquête approfondie et de poursuites concomitantes, nous demandons respectueusement à la Cour pénale internationale d'inclure une divulgation publique complète de la capacité scientifique et technologique géophysique actuelle de l'humanité à modifier les processus naturels de la Terre afin de les transformer en armes de guerre.

