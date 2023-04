La HAS recommande la fin de l’obligation vaccinale : une décision plus politique que scientifique

Lauriane Bernard, France-Soir Publié le 31 mars 2023 - 18:30

Il aura fallu attendre 561 jours. Ce jeudi 30 mars, la Haute Autorité de santé (HAS) a préconisé la fin de l’obligation vaccinale pour les soignants. Selon l’instance sanitaire, cette décision est rendue “sur la base d’éléments strictement médicaux et scientifiques” . La France est pourtant le dernier pays européen à s’être privé de milliers de personnels de santé, vis-à-vis d’un vaccin qui n’a jamais empêché la transmission du Sras-CoV 2. Le bilan sanitaire et social est lourd : incompréhension, vocations détruites, paupérisation de familles entières, départs à l’étranger, suicides ...

En mai 2022, selon une étude menée par la Fédération hospitalière de France (FHF), et actualisée en septembre, environ 4 000 personnels du secteur sanitaire et médico-social sont toujours suspendus de leur fonction depuis le 15 septembre 2021, pour avoir refusé de se faire vacciner avec les 3 premières doses de vaccin contre le Covid-19.

Le statisticien et analyste Pierre Chaillot ( Décoder l’Eco ) a déjà eu l’occasion de contester cette estimation dans nos colonnes , et considère que le chiffre devrait être revu bien à la hausse.

“ Ces recommandations sont rendues sur la base d’éléments strictement médicaux et scientifiques (…) le message devra être clair, car les antivax vont bondir”

La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise désormais "non plus une obligation, mais une recommandation forte de la vaccination des professionnels contre le Covid-19".