Macron et BlackRock face à une révolution en France?

Pierre Duval – mondialisation.ca – Le 4 avril 2023

Depuis le 19 janvier dernier, les Français manifestent contre la réforme des retraites initiée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Il s’agit de faire passer l’âge de la retraite de 62 à 64 ans. Onze fois, le gouvernement français a utilisé l’article 49.3 de la Constitution à l’Assemblée nationale, permettant le contournement du Parlement et le référendum. Dix manifestations, regroupant chacune plus d’un million de manifestants selon le syndicat CGT, ont eu lieu en France et n’ont pu rien changer. Les citoyens français ne sont pas entendus.

Une chose est sûre. Les décisions politiques d’Emmanuel Macron s’alignent sur les intérêts de BlackRock et de son propriétaire Larry Fink concernant les vaccinations contre la Covid-19, la réforme des retraites, la réglementation de l’eau, les ventes d’armes à l’Ukraine et la reconstruction de ce pays. L’ancien banquier d’affaires de Rothschild, Emmanuel Macron, agit comme une extension de BlackRock.

La France est, actuellement, confrontée au début d’une révolution. Comme l’a écrit le journaliste Jürgen Roth dans son livre de 2014, Le putsch silencieux , il s’agit d’un coup d’Etat silencieux de l’élite mondiale. La question est de savoir combien de temps les Français le toléreront tant la situation dans le pays est brûlante.

Qu’est-ce que Black Rock? L’objectif est «d’aider de plus en plus de Français à investir dans leur avenir», lit-on sur le site BlackRock France. L’avenir concerne les retraites des Français. La même devise est en allemand sous BlackRock Allemagne: «Nous aidons les gens en Allemagne à se constituer une épargne. Ceux-ci […] sont conçus pour durer toute une vie»; «Nous sommes des investisseurs, des développeurs de technologies, des fiduciaires, et investissons les économies d’investisseurs individuels et l’argent de clients institutionnels du monde entier». L’entreprise «conjugue capitalisation, innovation et engagement durable».