L'académie de médecine s'oppose à l'abrogation de l'obligation vaccinale pour les soignants

De la suspension à l’abrogation de l’obligation vaccinale des soignants… Jusqu’où la régression ?

Publié le 19 juin 2023 – L'académie de médecine

La Haute autorité de santé a publié, le 30 mars 2023, ses préconisations sur les obligations vaccinales pour les étudiants et professionnels des secteurs sanitaire, médicosocial et en contacts étroits avec de jeunes enfants (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B, Covid-19). Elle a conclu que la vaccination contre la Covid-19 ne devait plus être obligatoire pour les soignants, mais seulement fortement recommandée (1). S’appuyant sur cet avis, le gouvernement a suspendu (et non abrogé), par décret du 13 mai 2023, l’obligation vaccinale contre la Covid-19 des personnels soignants et défini les modalités de réintégration du personnel suspendu. Le 4 mai 2023 l’Assemblée nationale avait voté une proposition de loi portant abrogation de la loi du 5 aout 2021 instaurant l’obligation vaccinale contre la Covid-19 dans les secteurs médicaux, paramédicaux et d’aide à la personne.

