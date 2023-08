AMOS à Maui

Air Force Maui Optical and Supercomputing (AMOS)

La liberté d'exploiter et de maintenir des satellites dans l'espace est un élément essentiel de notre sécurité nationale. L'armée de l'air américaine contribue à cette liberté, en partie, en restant consciente de l'emplacement et des capacités de tous les objets fabriqués par l'homme dans l'espace. Cette connaissance est appelée connaissance du domaine spatial (SDA). Les scientifiques et les ingénieurs du laboratoire de recherche de l'armée de l'air (AFRL) font progresser les technologies qui améliorent la capacité de la nation à maintenir la SSA au fur et à mesure que le nombre, la taille, l'emplacement et les capacités des objets artificiels dans l'espace évoluent dans le temps.

La Direction de l'énergie dirigée de l'AFRL exploite deux grands sites de télescopes qui sont utilisés pour faire progresser les technologies SSA. L'un de ces sites est situé sur la base aérienne de Kirtland, au Nouveau-Mexique, et l'autre sur le site de Maui, à Hawaï. Le site de Maui est appelé Air Force Maui Optical and Supercomputing (AMOS).

À PROPOS DU SITE AMOS

Le site AMOS se compose de deux installations qui mènent des opérations SDA et des activités de recherche et développement (R&D). La première installation est le Maui Space Surveillance System (MSSS) et la seconde est le Maui High Performance Computing Center (MHPCC).

Les axes de recherche du site AMOS comprennent la détection et l'identification des satellites, la compensation atmosphérique et l'imagerie résolue, l'astrodynamique et les mesures orbitales, le développement de capteurs, la propagation des lasers dans l'atmosphère terrestre, le catalogage des images satellites dans des bases de données, ainsi que la modélisation et la simulation sur ordinateur à haute performance. Outre son utilisation en tant qu'installation de R&D, AMOS a été sollicité pour aider à identifier et/ou à suivre des charges utiles d'engins spatiaux et des satellites de communication.

L'accent unique mis sur la recherche et le développement ainsi que sur les opérations permet un cycle de développement rapide, du concept à la mise en œuvre opérationnelle. Les chercheurs sont confrontés aux besoins réels de la communauté spatiale opérationnelle et sont en mesure de fournir des réponses innovantes dans un délai pertinent sur le plan opérationnel.

Guidestar à sodium pour la détection de l'atmosphère dans les installations du système de surveillance spatiale de Maui au sommet de l'Haleakala. Crédit photo : Robert Q. Fugate

Les produits comprennent l'imagerie satellitaire, les données sur la signature des objets spatiaux, les données sur la position des objets spatiaux, le post-traitement avancé des images, les outils et techniques d'exploitation des données, la propagation des lasers dans l'atmosphère terrestre, ainsi que la modélisation et la simulation informatique à haute performance. Plus récemment, l'AFRL a installé un guidestar à sodium, qui a la capacité de propager la lumière dans la couche de sodium de l'atmosphère et de créer une étoile artificielle.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE SPATIALE DE MAUI (MSSS)

Installation électro-optique de pointe, le MSSS associe la recherche et le développement à une mission opérationnelle, unique en son genre dans le monde. L'emplacement à 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer et le climat stable de Maui, avec un minimum de lumière diffuse en surface, offrent d'excellentes conditions d'observation presque tous les jours de l'année. Le MSSS utilise ses capteurs visibles et infrarouges, ses optiques adaptatives et ses télescopes pour collecter des données d'imagerie et de signature sur les objets proches de la Terre et de l'espace lointain. Les scientifiques et ingénieurs de l'AFRL analysent ces données et diffusent des produits d'imagerie et de signature pour répondre aux besoins actuels de la SDA.

CENTRE DE CALCUL HAUTE PERFORMANCE DE MAUI (MHPCC)

Le MHPCC est le "Vanguard Center of DoD High Performance Computing (HPC)". Il a pour mission d'évaluer et d'optimiser la technologie HPC en début de production et de fournir des solutions logicielles innovantes pour soutenir les programmes de recherche, de développement, de test et d'évaluation (RDT&E) du ministère de la défense. Situé dans le parc de recherche et de technologie de Maui, avec une connectivité à large bande passante vers MSSS, les autres îles hawaïennes et les États-Unis continentaux, le MHPCC étudie les technologies HPC émergentes, fournit des solutions soutenues par le HPC pour les programmes de défense hautement prioritaires et réduit les obstacles au calcul à haute productivité pour la communauté RDT&E du ministère de la défense.

L'OUTREACH

AMOS travaille en partenariat avec un certain nombre d'organisations, notamment l'Institut d'astronomie de l'université d'Hawaï, l'université d'Hawaï Maui College, l'Office de la recherche scientifique de l'armée de l'air, le Conseil de développement économique de Maui et des organisations locales de haute technologie. En plus de la bonne volonté, l'AMOS encourage les parcours éducatifs grâce à son programme de sciences, de technologie, d'ingénierie et de mathématiques (STEM), conçu pour initier les étudiants aux carrières orientées vers les STEM et promouvoir l'emploi à l'AMOS et dans les organisations locales de haute technologie.

