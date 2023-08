Incendies dévastateurs à Hawaï : à cause du réchauffement climatique, vraiment ?

Gilles Gianni, France-Soir Publié le 24 août 2023 – 17:30

LĀHAINĀ - Au cœur du Pacifique, isolé dans le triangle polynésien dont il compose la partie nord, l'archipel d'Hawaï se compose de huit îles. Parmi ces dernières, figure Maui qui a subi du 8 au 10 août derniers plusieurs incendies dévastateurs. Des théories non démontrées sont apparues sur les réseaux sociaux pour expliquer la catastrophe : laser à énergie dirigée, drones pyromanes et... réchauffement climatique. Selon de nombreux médias mainstream , ce dernier est à blâmer en premier lieu. Il serait responsable d'une sécheresse non conventionnelle. Les causes multiples de telles terribles destructions sont pourtant familières. En 2018, les États-Unis ont déjà connu la disparition de toute une ville californienne dans les flammes. L'affaiblissement des investissements privés dans les infrastructures publiques, la pression économique exercée par des multinationales sur une économie locale en crise (agriculture, immobilier...) et un désintérêt du politique pour les questions sociales et environnementales génèrent une situation instable et accidentogène.

L'essentiel des 115 morts, confirmés vendredi dernier par les autorités, se trouvait à Lahaina, une ville qui a été annihilée à 80% par les flammes. Un bilan qui risque de s'alourdir fortement. Les autorités évoquent plus de 1.000 portés disparus, soit autant de probables victimes piégées dans les maisons en flammes ou noyées après s'être jetées à la mer pour tenter d'échapper au brasier. Parmi elles, beaucoup d'enfants pourraient avoir péri selon le gouverneur d'Hawaï Josh Green. Désormais sans abris, 9.800 habitants de Lahaina ont été déplacés. L'aide publique et humanitaire leur délivre quotidiennement 19.000 repas prêts à consommer. Par ailleurs, d'après le New York Times , 11.000 touristes ont été évacués.

Selon les images du satellite géré par la NASA et l'Institut géologique américain, un deuxième foyer a impacté l'île de Maui de façon distincte, au nord-est de la ville de Kihei. De façon ironique, cette ville de 22.000 habitants accueille le Pacific Disaster Center (PDC). Il s'agit d'un centre scientifique qui "soutient les organisations gouvernementales et non gouvernementales (ONG) les plus exigeantes du monde entier pour aider à créer un monde plus sûr et plus résistant aux catastrophes". Créé par le Congrès américain suite à la dévastation de l'île hawaïenne de Kauai en 1992, et actuellement géré par l'université d'Hawaï, le PDC est surtout en coopération directe avec le Bureau de la sous-secrétaire à la défense, Sasha Baker, attachée au ministère de la Défense américain.

