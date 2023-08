Les mondialistes lancent une attaque terroriste climatique contre les citoyens de Maui, détruisant des vies et des biens

Brian Shilhavy Rédacteur en chef, Health Impact News – Le 12 août 2023

Des centaines de personnes sont mortes et des villes entières ont brûlé à Maui, Hawaï, dans ce qui est clairement une attaque terroriste climatique des milliardaires mondialistes contre les citoyens d'Hawaï, principalement sur l'île de Maui.

À l'instar de ce que nous avons rapporté précédemment sur les incendies en Californie et au Canada, où les preuves sont accablantes que ces incendies ne sont pas du tout naturels, les photos et les vidéos en provenance de Maui montrent clairement qu'il ne s'agit PAS d'un "feu de forêt" naturel dans leur climat tropical, car les bâtiments et les voitures sont réduits en cendres alors que les arbres et les autres structures en bois sont toujours debout.

Voir nos précédents articles sur ces incendies non naturels :

Des feux de forêt qui ne sont pas naturels - Un produit de la géo-ingénierie

Le titre original que j'allais utiliser pour cet article était "Le gouvernement américain lance une attaque terroriste climatique contre les citoyens de Maui, détruisant vies et biens", mais j'ai ensuite réalisé que lorsque la plupart des gens pensent au "gouvernement", ils pensent à ceux qui sont (s)élus à des fonctions publiques.

Mais en réalité, ce sont les milliardaires et les banquiers du monde entier qui contrôlent les actions du "gouvernement", et cela n'est nulle part plus évident qu'à Hawaï, le terrain de jeu et le repaire des riches et des célèbres.

Il y a plus de dix ans, j'ai dîné à Los Angeles avec un ancien sénateur d'Hawaï pour parler de la "zone de guerre" à Hawaï entre les grandes entreprises de biotechnologie qui prenaient le contrôle de l'agriculture hawaïenne et celles qui promouvaient des techniques agricoles biologiques traditionnelles et à petite échelle qui n'impliquaient pas de produits chimiques toxiques.

Tout comme Hawaï a été le point central de l'entrée des États-Unis dans le conflit pendant la Seconde Guerre mondiale, il semble aujourd'hui qu'elle soit le point central de la guerre agricole du XXIe siècle. Hawaï est aujourd'hui le centre de deux méthodes de production alimentaire radicalement opposées : le développement des semences génétiquement modifiées et le développement de l'agriculture naturelle coréenne.

La biotechnologie, dont les semences génétiquement modifiées sont la pièce maîtresse, a pris le contrôle de l'approvisionnement alimentaire des États-Unis.

Hawaï, avec ses écosystèmes isolés et vierges, est un terrain d'essai parfait pour les tests et le développement du génie génétique.

Article complet :

Zone de guerre à Hawaï : OGM biotechnologiques contre agriculture naturelle coréenne

Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il est évident que ces mondialistes à Hawaï mettent en place le prochain point de leur agenda : de nouvelles "villes intelligentes" de 15 minutes.

Mais pour construire ces nouvelles villes, il faut brûler les villes existantes, qui sont gérées principalement par des petits entrepreneurs qui s'occupent de l'industrie touristique de l'île.

Ces futurs camps de prisonniers sont présentés au public comme des "paradis", ce qui est tout à fait approprié pour Hawaï.

Les vies hawaïennes ne signifient rien pour ces mondialistes, tout comme de nombreuses personnes ont été assassinées à Hawaï lors de l'attaque de Pearl Harbor, qui s'est produite avec le plein consentement du gouvernement américain afin d'obtenir l'approbation du public pour entrer dans la Seconde Guerre mondiale et enrichir les comptes bancaires des banquiers et de ceux qui fabriquent des armes de destruction massive aux États-Unis :

Pearl Harbor : Le 11 septembre de Roosevelt

Et nous pouvons citer des noms lorsqu'il s'agit des mondialistes qui dirigent Hawaï aujourd'hui.

Source de l'image.

Larry Ellison : La vie sur l'île hawaïenne de Larry Ellison est si chère que seuls les super-riches peuvent se l'offrir.

Michael Dell : Les milliardaires de la technologie s'affrontent pour le meilleur complexe hôtelier d'Hawaï

Paul Simon : Paul Simon fait don de 1,1 million de dollars à des groupes de défense de l'environnement à SF et à Maui

Jimmy Buffett et Jensen Huang, PDG de Nvidia : comment les milliardaires qui possèdent des maisons à Maui réagissent aux incendies de forêt de l'île

Pierre Omidyar, fondateur d'EBay, Marc Benioff, patron de Salesforce, Oprah, Jeff Bezos, Peter Thiel et Mark Zuckerberg (parmi beaucoup d'autres) : Pourquoi tous les milliardaires déménagent à Hawaï

L'homme politique qu'ils ont (s)élu pour mettre en œuvre leurs plans "verts" pour le climat à Hawaï est le gouverneur Josh "Green", qui, il y a quelques semaines à peine, a prononcé un discours aux Nations unies pour expliquer comment Hawaï allait être le premier État des États-Unis, et le premier au monde, à se convertir à "100 % d'énergie renouvelable" et à mettre en œuvre les plans économiques durables du FEM.

Peggy Hall, de The Healthy American, est la personne que je consulte le plus souvent pour ses recherches approfondies sur ces "incendies sauvages" qui semblent être tout sauf naturels et qui ont toutes les caractéristiques du résultat d'armes énergétiques.

Nous avons déjà présenté son travail, y compris celui de Robert Brame, un arboriste judiciaire qui a analysé 38 incendies en Californie et qui a produit des centaines de photos prouvant un comportement normal IMPOSSIBLE du feu.

Vous pouvez trouver son travail sur plusieurs plateformes vidéo, notamment YouTube, Bitchute et Rumble.

À l'heure où j'écris ces lignes, elle a déjà réalisé plusieurs plongées approfondies dans ces incendies non naturels à Hawaï, avec plus de 3 heures de couverture jusqu'à présent.

Je les ai TOUS regardés pour préparer cet article, et si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement à Hawaï en ce moment, ces reportages valent vraiment la peine d'être visionnés.

Je les ai condensés en un reportage de moins d'une heure qui se concentre sur les preuves que ces incendies ne sont pas naturels et qu'il s'agit d'actes de terrorisme.

Si Peggy ne fait pas encore partie de votre flux d'informations, elle devrait l'être ! Elle a une longue expérience de la dénonciation du mal et est une enquêtrice hors pair.