Nouvelle-Zélande : Décès en hausse de 14 %. Naissances en baisse de 28%

Décès en hausse de 14 %. Naissances en baisse de 28%. Invalidité en hausse de 37 %. Réveillez-vous, politiciens !



Guy Hatchard - 1er septembre 2023



Les chiffres officiels des naissances et des décès en Nouvelle-Zélande entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 ont été publiés. Le bref résumé accompagnant la publication des chiffres horribles les compare aux 12 mois précédents et fait état d’une augmentation des décès et d’une réduction des naissances vivantes. Les chiffres de 2022-23 auraient dûs être comparés à ceux de juillet 2018 à juin 2019, la première période pré-pandémique disponible. Nous rapportons cette comparaison ci-dessous.



Il y a eu 38 442 décès tous âges confondus de juillet 2022 à juin 2023, comparativement à 33 753 décès au cours de la période 2018-19. Il s’agit d’une augmentation de 4 689 décès (en hausse de 14 %) et équivaut à 90 décès excédentaires par semaine.



Les décès chez les 15 à 64 ans ont augmenté de 6%. Les chiffres publiés par l’Enquête sur la main-d’œuvre auprès des ménages indiquent que le taux d’incapacité suffisant pour empêcher l’entrée sur le marché du travail dans ce groupe d’âge a augmenté de 37,5 % au cours de la même période et s’élève maintenant à 14,3 % de la main-d’œuvre. C’est énorme. Pourquoi?



De manière alarmante, le nombre de naissances vivantes est passé de 26 500 en 2018/19 à 19 185 en 2022/23, soit une baisse de 7 400 ou 28%. Il s’agit d’une baisse sans précédent.



Les décès de Covid au cours de cette période étaient en moyenne d’environ deux à trois par semaine et peuvent être écartés comme un facteur causal de l’augmentation des décès. Le vieillissement de la population n’est pas non plus une explication suffisante de ces chiffres.



Nous sommes au courant de données comme celle-ci depuis un certain temps déjà, mais il y a eu un silence assourdissant de la part de nos politiciens, qui sont actuellement candidats à la réélection. Nous nous dirigeons vers cette élection sous des contraintes inhabituelles et coercitives qui n’ont pas de précédent dans notre histoire en tant que nation.



En raison des événements des trois dernières années, l’appareil gouvernemental a assumé plus de contrôle sur nos choix médicaux et alimentaires. Les chiffres des naissances et des décès doivent être considérés comme un verdict sur les politiques qui ont bénéficié d’un soutien de tous les partis.



En raison des politiques gouvernementales, nous avons perdu beaucoup de nos droits en tant que citoyens. Aucun des partis actuellement élus au Parlement n’a l’intention de révoquer la portée excessive du gouvernement. Alors, qu’est-ce qui a mal tourné et comment cela nous affectera-t-il si nous réélisons le même groupe de partis politiques au pouvoir?



Les politiques de lutte contre la pandémie ont créé un précédent permettant au gouvernement de faire respecter ses règles médicales. Ils ont forcé presque tout le monde à prendre des injections avec des taux élevés d’effets indésirables. Les restrictions à la circulation sociale et à la communication ont été normalisées. Les accords avec les fournisseurs de médias sociaux et la presse grand public ont censuré la disponibilité d’informations indépendantes et entravé le dialogue scientifique. L’accès aux données officielles de santé publique a été limité.



Le gouvernement a adopté le projet de loi sur les produits thérapeutiques qui a légitimé le remplacement de milliers d’ingrédients naturels par des alternatives synthétiques non testées sans exigences d’étiquetage clair. Le projet de loi facilite également les restrictions de dose et l’interdiction de nombreux produits et suppléments traditionnels à base de plantes au gré d’un bureaucrate.



Le gouvernement a autorisé l’ajout de fluore aux réserves d’eau publiques. Il a rendu obligatoire l’ajout de suppléments chimiques aux aliments de base, y compris une forme synthétique d’acide folique à la farine qui est difficile à métaboliser et inhibe certaines voies métaboliques vitales pour la santé.



Réélire des députés en exercice de n’importe quel parti est une prescription pour plus de la même chose. Nos politiciens actuels refusent de faire face à certains faits concrets. Nous sommes au milieu d’une urgence médicale aux proportions sans précédent. Nos hôpitaux sont débordés, nos politiciens se taisent.



Incroyablement, ces politiciens et tsars de la médecine continuent d’ignorer l’accumulation de preuves publiées dans des revues scientifiques savantes indiquant les effets indésirables des vaccins à ARNm. Malgré cela, le gouvernement continue de financer la publicité encourageant la population à recevoir d’autres injections de rappel. Ils ne fonctionnent pas et mettent en danger la santé.



Il n’est pas prévu d’enquêter sur ce qui a mal tourné. Il est temps de dire au revoir aux députés de tous les horizons politiques qui ont spectaculairement laissé tomber notre pays au moment où il en avait besoin. S’ils sont réélus, notre capacité à gérer nos propres choix en matière de santé disparaîtra pour de bon.



Le jugement sur leur compétence est là noir sur blanc à partir de leurs propres statistiques – décès en hausse de 14 % et naissances en baisse de 28 %. Il ne faut pas être un génie pour savoir où cela va. Des erreurs ont été commises et elles ne peuvent plus être cachées ou niées. Certaines questions difficiles doivent être posées et répondues.



Nos médias sont paresseux et dociles dans une dissimulation. Ils ont bénéficié du soutien du gouvernement.



Rien de tout cela n’est dans le caractère de notre nation ou dans son histoire. Il est temps de se réveiller.