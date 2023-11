L'agenda caché derrière les opérations de chemtrails bien réelles du gouvernement britannique

L'EXPOSÉ - LE 24 NOVEMBRE 2023 •

« Les chemtrails ne sont pas nouveaux. Nous commençons tout juste à les remarquer, c'est le choc pour nous", a déclaré un pilote de ligne commerciale lors d'une récente interview.

« Ils le font depuis des années. Ils ont été lancés aux États-Unis. Les Rockefeller étaient impliqués dans le sponsoring. Une grande partie de ces opérations se font depuis l’arrière des avions militaires, en particulier des avions de transport militaire. »

Le pilote de ligne a déclaré ce qui précède lors d'un entretien avec l'animateur de Drake Michigan, Ant Critchley. Pour protéger l’anonymat du pilote, aux fins de l’entretien, il a reçu le nom de Mark.

Mark est pilote depuis 34 ans et a piloté pendant cette période plus de 26 types d'avions différents. Son expérience s'étend des essais en vol au vol de fret spécialisé, et il a également piloté des avions pour des compagnies aériennes militaires et commerciales.

"Les deux objectifs des chemtrails sont très, très clairs", a-t-il déclaré à Critchley. C’est pour nous empoisonner et bloquer le soleil. Les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour la photosynthèse et notre corps, par exemple, a besoin de la lumière du soleil pour produire de la vitamine D. Ainsi, bloquer le soleil aura un impact néfaste et menacera la survie de toute vie sur Terre.

Dans la vidéo ci-dessus, Mark a expliqué qu'il y a de nombreuses années, un premier officier lui avait parlé des chemtrails. À l’époque, Mark l’avait complètement rejeté en disant que c’était « un non-sens total, ils ne feraient jamais ça ». Et il n’y a jamais réfléchi jusqu’à il y a environ trois ans.

Il y a environ trois ans, il rencontrait des amis dans un café à la campagne lorsqu'il a vu dans le ciel une ligne allant du nord au sud, qu'il estimait longue de 16 km, avec 13 lignes plus courtes de 3 à 5 km de long qui la traversaient. . "Ce qui est curieux, c'est qu'elles sont restées là pendant 40 minutes", a déclaré Mark.

Il a contacté un collègue à l'aéroport local qui disposait d'un système de surveillance dépendante automatique-diffusion (« ADS-B »). L'ADS-B est un logiciel de surveillance ou de suivi qui s'appuie sur les avions ou les véhicules aéroportuaires diffusant leur identité, leur position et d'autres informations dérivées d'un système embarqué.

Mark a demandé à son collègue s'il y avait un avion au-dessus de l'aéroport volant à environ 3,6 km ou 4 km « faisant des traînées ondulées ». Le collègue de Mark a répondu "Non, mais il y en a un à 3 km". Mark s'est alors souvenu de la conversation avec le premier officier des années auparavant et s'est rendu compte que les traînées qu'il avait vues étaient des chemtrails.

Que sont les traînées de condensation ?

Il y a une différence entre un contrail = une traînée de condensation, et un chemtrail = une traînée chimique. Pour comprendre la différence, nous devons comprendre comment se forment les traînées de condensation, a déclaré Mark.

« À mesure que nous montons, tous les 3 km environ, la température baisse d’environ 2°C. Et elle descend jusqu'à environ -63°C, parfois 65. Ces températures se situent autour de 11,3-11,6 km. Les traînées de condensation ne peuvent physiquement commencer à se former qu'à 8,5 km, soit environ - 40°C. Une traînée de condensation, c'est de la vapeur d'eau. En fait, il s’agit de milliards et de milliards de cristaux de glace », a expliqué Mark.

La raison pour laquelle nous ne voyons pas systématiquement le même nombre de traînées de condensation d’un jour à l’autre, en supposant que les horaires de vol des compagnies aériennes restent cohérents, est que l’humidité de l’air dans lequel l’avion vole joue également un rôle. "À mesure que la température diminue, la zone d'air est moins capable de retenir la vapeur d'eau [ou] l'humidité de l'eau", a déclaré Mark.

Le point de rosée est la température à laquelle l'air doit être refroidi (à pression constante) pour atteindre une humidité relative (HR) de 100 %. À ce stade, l’air ne peut plus retenir d’eau sous forme gazeuse. Si l’air devait être encore plus refroidi, la vapeur d’eau devrait sortir de l’atmosphère sous forme liquide, généralement sous forme de brouillard ou de précipitations.

À 9,1 km et volant dans une zone d'air sec, "Je peux regarder dans ma caméra de recul et je ne vois absolument rien sortir de l'arrière de mes moteurs", a déclaré Mark. « Mais ensuite, je peux voler… et ressentir un peu de turbulence, juste pendant une fraction de seconde, et je regarde ma jauge de température et il faisait moins 63 et il fait maintenant moins 64… Je regarde maintenant dans la caméra et je vois que l'avion laisse une traînée.

D’un autre côté, les chemtrails sont appliqués entre 3 km et 3,7 km.

Pourquoi les avions n'apparaissent-ils pas sur les radars de vol ?

Tous les avions sont équipés de transpondeurs. "Vous ne pouvez pas décoller sans un, c'est la loi", a déclaré Mark. Les signaux des transpondeurs sont captés par les radars de vol de la circulation aérienne afin que tout avion particulier puisse être identifié avec certitude. Avant qu'un avion ne décolle, le pilote se voit attribuer un code à quatre chiffres. Lorsque le contrôleur aérien voit le code sur son radar, il sait de quel avion il s’agit, pour qui l’avion est immatriculé, le plan de vol et aussi d’autres informations comme une lecture de l’altimètre du commandant de bord.

« Mais ce qui laisse perplexe les gens, c'est que lorsqu'ils allument leur Flightradar24 ou leur application ASD-B sur leur téléphone ou leur appareil intelligent, ils ne peuvent pas voir ces avions [qui pulvérisent des chemtrails]… c'est parce qu'il y a eu un correctif logiciel [pour le transpondeur] de sorte que chaque fois qu'il y a une banque de ces codes de transpondeur et qu'ils sont attribués, nous ne pouvons pas les voir », a expliqué Mark. "C'est pourquoi nous avons du mal à localiser physiquement ces avions."

La CAA sait ce qu’ils font

Le jour où il a vu la longue traînée nord-sud traversée par 13 autres, Mark a pu obtenir une immatriculation pour l'avion auprès de son collègue à l'aéroport local. Grâce à l’enregistrement, les recherches de Mark ont conduit à la société britannique 2Excel Aviation Broadsword.

2Excel a été lancé par deux anciens pilotes de la Royal Air Force et son PDG est Andy Offer. Offer avait auparavant un partenaire commercial qui s’est « esquivé », a déclaré Mark. Ajoutant que l’ancien partenaire commercial a depuis vu sa réputation complètement détruite par des affirmations fallacieuses.

2Excel fait venir des États-Unis deux Boeing 727. "C'étaient déjà des avions cargo, donc ils se prêtent bien à la conversion", a déclaré Mark. "Ces avions ont sept réservoirs latéraux d'avant en arrière... et il y a une flèche fixe à l'arrière de l'avion qui passe sous [ ] deux [des] moteurs", a déclaré Mark.

Selon le site Web de 2Excel, l’entreprise répond aux marées noires en pulvérisant des détergents sur le pétrole. Mais Mark ne comprenait pas pourquoi l’entreprise avait besoin de deux avions pour faire face à des marées noires. « Combien de marées noires avons-nous eu au Royaume-Uni au cours des 20 dernières années ? Pourquoi en ont-ils besoin de deux ? Pensa Mark. L’entretien et le pilotage de ces avions coûtent cher, mais il n’y avait apparemment aucun revenu. "Donc, cela m'a immédiatement rendu méfiant", a-t-il déclaré.

2Excel possède deux certificats d’exploitant aérien (« AOC ») délivrés par l’autorité de l’aviation civile (« CAA »). La première consiste à voler à basse altitude au-dessus de la mer, car cela leur permettrait de pulvériser des détergents sur les marées noires. Mais l’autre consiste à survoler des zones forestières. Mais ils ne survolaient pas des zones forestières, 2Excel survolait Londres, Birmingham, Glasgow ou Manchester. "C'est donc une violation flagrante [de son AOC]", a déclaré Mark.

Des gens se sont plaints auprès de la CAA du fait que 2Excel violait ses AOC, mais la réponse a été les habituelles accusations de « théorie du complot ». "Cela… pour moi, met en cause la CAA… La bonne nouvelle est que si nous regardons les avantages, et il y a un avantage à cela, cela met en cause toutes les personnes dont nous ne savions probablement pas auparavant qu'elles étaient impliquées dans le narratif ", a-t-il déclaré.

Mark a ensuite expliqué plus en détail le processus à la CAA pour obtenir diverses licences et les inspections de la CAA que 2Excel devrait réussir pour pouvoir fonctionner. Par souci de brièveté, nous n’avons pas décrit ces processus ici.

« 2Excel Aviation est très bien organisé. Ils étaient à Doncaster, qui était leur base principale pour les 727. Et ils disposent d’une flotte d’autres avions plus petits qui participent au travail des garde-côtes – contrôle, surveillance. Qu'est ce qu'ils regardent? Nous ne savons pas.

2Excel possède également un hangar pour avions à l'aéroport de Lasham, juste à l'ouest de Londres, qui est un site privilégié pour le vol à voile. Les autres aéroports où il y a eu « une certaine action » sont ceux de Newquay, Bournemouth et Prestwick. "Ce sont des endroits idéaux pour opérer, presque furtivement, car il n'y a pas d'observateurs [d'avions] là-bas", a expliqué Mark.

Il existe une autre société appelée RVL Aviation basée à l'aéroport d'East Midlands. Il s'agit d'une société enregistrée au Danemark qui possède des avions légers bimoteurs. L'entreprise effectue des travaux de surveillance, de garde-côte, de surveillance et d'échantillonnage de l'air. «Ces [avions] ne font pas la pulvérisation, mais ce sont ceux que vous pouvez occasionnellement voir sur les radars de vol qui effectuent ces motifs de traînées – tous ces motifs où ils montent et descendent, montent et descendent, montent et descendent et ils finissent par couvrir une vaste zone. Ce qu’ils regardent, ce qu’ils surveillent, je n’en ai aucune idée », a déclaré Mark. Leur activité est en augmentation, notamment au cours des 18 derniers mois.

RVL est une opération plus petite que 2 Excel. RVL a acheté au moins deux Boeing 737 à l'opérateur cargo Western Atlantic. Ces 737 font partie d'un groupe d'avions peints entièrement en blanc et sont donc appelés « queues blanches » et ont été repérés en train de pulvériser des chemtrails au-dessus de Cornwall. Les avions de RVL opèrent à partir des aéroports de Newquay, Southampton, Stansted, Teesside, Prestwick et Liverpool.

Il existe d'autres sociétés – comme Delta Airlines enregistrée à Atlanta, en Géorgie – mais 2Excel et RVL sont également enregistrées.

2Excel et RVL effectuent la plupart des chemtrails dans le ciel britannique.

Les pilotes savent ce qu’ils font

Une fois que vous commencez à poser une question, cela ouvre la porte à d’autres questions. L’avion décolle de Teesside, où va-t-il ? Qui a dit au pilote où aller ?

Mark a vu jusqu'à cinq avions à la fois dans le ciel qui volaient en parallèle les uns avec les autres, puis « allaient dans des directions différentes, se reformaient et revenaient ». Donc, quelqu'un coordonne les vols. Le plan de vol de l’avion sera dans l’ordinateur de bord mais ce sera aux pilotes de décider du début ou de l’arrêt de l’épandage de produits chimiques.

« Ce qu’ils font est très artificiel, très volontaire et les gens disent : ‘Eh bien, je ne peux pas croire que les pilotes sachent qu’ils le font’. Eh bien, laissez-moi vous assurer qu'ils le font", a déclaré Mark.

L'équipage doit être agréé par la CAA pour piloter cet avion particulier. Pratiquement tous ces pilotes sont d'anciens membres de la RAF, a déclaré Mark. « C'est essentiel parce que les gars de la RAF sont habitués à mener, disons, des opérations clandestines – des opérations inhabituelles… et ils ont aussi, et surtout, signé la loi sur les secrets officiels, ce qui signifie qu'ils ne parlent pas… Chose intéressante, presque exclusivement, les ingénieurs qui entretiennent les deux 727 [de 2Excel] sont également d'anciens RAF.

Si les pilotes embarquent des marchandises dangereuses à bord de l'avion, qu'il s'agisse de liquides ou de radio-isotopes pour appareils à rayons X, le commandant de bord doit être en possession d'un document appelé Avis au commandant de bord (« NOTOC »). Le NOTOC détaille toutes les marchandises dangereuses à bord de l'avion et où elles se trouvent. C'est pour des raisons de sécurité en cas d'atterrissage d'urgence.

Mark a déclaré : « Après avoir parlé aux chefs des pompiers de plusieurs aéroports, les deux avions qu'ils sont très nerveux à l'idée de voir arriver avec un Mayday( Ndt : procédure d'urgence) des avions militaires – parce qu'ils ne savent pas si les missiles sous l'aile sont sous tension ou armés – [et] l'autre est un avion cargo parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'il a à bord… Donc, la première chose qu'un commandant de bord devrait faire lorsqu'il manque d'avion est de prendre son carnet de vol et son NOTOC car il pourra alors le remettre au chef des pompiers… Ainsi, ces capitaines recevront un [NOTOC], ou devraient le recevoir.

«Malheureusement, quand je vous parle des statistiques sur le nombre de pilotes [non-chemtrail] qui sont au courant des événements actuels [c'est faible], je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux à le savoir maintenant. Mais c’est aussi la même chose avec les ingénieurs. Je connais de très bons ingénieurs éveillés, mais ils sont minoritaires. Et quand ils vont au travail, ils disent « Eh bien, il y a encore cette manivelle », vous savez, et ils sont attaqués. Et ce sont les ingénieurs qui réparent les avions. Les [ingénieurs] qui fabriquent les cargos conçus pour pulvériser, ont évidemment des accords de non-divulgation, ils ont probablement signé la loi sur les secrets officiels, qui sait.

Pourquoi le font-ils ?

C’est vraiment difficile de comprendre la mentalité des gens impliqués dans les chemtrails. "Cela s'appelle la normalisation de la déviance", a déclaré Mark.

Le concept de normalisation de la déviance a été identifié pour la première fois au sein de la National Aeronautics and Space Administration (« NASA »). La sociologue américaine Diane Vaughan définit la « normalisation de la déviance » comme « le processus graduel par lequel des pratiques ou des normes inacceptables deviennent acceptables. À mesure que le comportement déviant se répète sans conséquences catastrophiques, il devient la norme sociale de l’organisation.

Mark a également expliqué qu'en ce qui concerne les personnes impliquées dans les programmes de chemtrails, il existe une « malhonnêteté intellectuelle ». La malhonnêteté intellectuelle est un terme utilisé pour décrire des erreurs intentionnellement commises dans les débats et les raisonnements. Il fait référence à la défense d’une position connue pour être fausse, qui est utilisée à mauvais escient pour faire avancer un programme ou renforcer des convictions profondément ancrées face à des preuves accablantes du contraire.

La malhonnêteté intellectuelle, c’est par exemple le fait qu’un député vous réponde en disant : « Vous êtes un imbécile, vous vous trompez. Ces chemtrails ne sont pas des chemtrails, ce sont des traînées de condensation.

Mark pense que les chemtrails ont été inventés aux États-Unis. « [Le Royaume-Uni] s'en occupe sous différentes formes, pas vraiment aéroportées, mais nous le faisons depuis longtemps… Beaucoup d'expériences que le gouvernement britannique faisait, il y a longtemps, [étaient] juste au sol. En règle générale, ils pulvérisaient des produits chimiques sur un train qui passait dans un tunnel… Donc, malheureusement, ce n’est pas nouveau », a-t-il déclaré.

Les deux objectifs principaux des chemtrails sont clairs, a-t-il déclaré. "C'est pour nous empoisonner et bloquer le soleil."

Aux États-Unis, des gens ont réussi à obtenir des échantillons de chemtrails et à utiliser un spectromètre de masse pour en déterminer le contenu. « Si vous regardez le contenu des chemtrails… les trois principaux ingrédients ont tendance à être le baryum, le strontium et l’oxyde d’aluminium – qui sont tous cancérigènes. Et l’aluminium provoque l’autisme et la maladie d’Alzheimer », a déclaré Mark.

Mark n'a pas de chiffres financiers pour RVL, mais l'année dernière, 2Excel a réalisé un chiffre d'affaires de 41 millions de livres sterling. « Sur ce montant, 25 millions de livres sterling représentaient un bénéfice », a-t-il déclaré. "Et les dividendes, les bénéfices des actionnaires, s'élevaient à 10,9 millions de livres sterling." Tout cet argent provient de l’argent que les résidents britanniques paient en impôts. « Donc, nous payons pour être empoisonnés. »

Le directeur financier de 2Excel, Harant Singh, crée des sociétés écran chaque semaine. Selon Mark, 2Excel compte des milliers de sociétés écrans.

« Certaines d’entre elles ferment assez rapidement. Ainsi, le gouvernement, quelles que soient les agences qu’il paie, verse à la société écran [et ensuite] la société écran est fermée. Je ne peux que supposer que RVL fait quelque chose de similaire », a-t-il déclaré.

On prétend que les chemtrails visent à bloquer le soleil afin de maintenir les températures mondiales dans les limites dictées par l’Accord de Paris sur le climat. Si tel était le cas, les paiements seraient alors honnêtes et aucun système élaboré ne serait conçu pour cacher les paiements aux entreprises engagées dans le chemtrailing.

Chemtrails et HAARP

Critchley a mentionné que les chemtrails peuvent prendre des apparences inhabituelles, telles que des lignes transversales ou des formes étranges. Tout a une fréquence et en fonction de la quantité de particules métalliques pulvérisées et des activités du programme de recherche aurorale active à haute fréquence (« HAARP ») à ce moment-là, ces ondes et lignes apparaîtront dans les chemtrails, a expliqué Mark.

Il a dit qu’il existe une installation HAARP au Royaume-Uni, située à mi-chemin de la côte galloise. Les documents de permis de construire indiquent que le but de l’installation est la communication. « Mais nous sommes allés là-bas, nous en avons des photographies… les antennes forment ce qu’on appelle un réseau multiéléments… et produisent quelque chose qu’on appelle des lobes latéraux. Ainsi, à part le faisceau d’énergie allant directement vers l’avant et vers le haut, les lobes latéraux sortent du côté et irradient tout ce qui s’y trouve.

Connexe : HAARP est une préoccupation mondiale en raison de son impact considérable

Il a expliqué le fonctionnement de HAARP et a ensuite déclaré : « Ils peuvent modifier la météo avec précision. Ils font ça depuis longtemps. Il a utilisé le tremblement de terre au Japon il y a quelques années comme exemple de la façon dont HAARP est utilisé comme une arme pour obliger les gouvernements à obéir aux exigences de la cabale mondiale – HAARP a été utilisé pour amener le Japon à « céder au système bancaire Rothschild », a déclaré Mark.

Il y a de nombreuses années, l'auteur Elana Freeland et l'ancien ingénieur HAARP Billy Hayes ont commencé à discuter des relations de fréquence entre le CERN, HAARP, les chemtrails, la fracturation hydraulique et même les éoliennes. Pour commencer votre recherche, vous pouvez trouver des informations utiles sur leurs recherches ICI, ICI ou sur le site Web de Freeland ICI.

Que pouvons-nous faire ?

Ce sont des crimes contre l’humanité, nous devons riposter, a déclaré Mark. "Tout le monde peut apporter sa contribution."

Les gens qui regardent le podcast de Drake Michigan diront : « Eh bien, je ne suis pas un passionné d’aviation, alors que puis-je faire ? Semez des graines, dit-il. « Commencez à parler aux gens, sensibilisez-les, exprimez vos préoccupations », a-t-il déclaré.

« Découvrez si quelqu’un habite près de l’aéroport ou si vous avez un ami qui habite près de l’aéroport et qu’il voit quelque chose. Les clubs de spotters, les spotters d’avions, tous ces gens, ils verront des choses.

"J'implore quiconque travaille dans un aéroport ou vit à proximité d'un aéroport d'être plus attentif", a déclaré Mark. "Continuez à poser des questions."

En ce moment, tout est attaqué, par exemple la nourriture, le bétail et le poisson. L’une des astuces psychologiques utilisées est qu’ils accélèrent leur programme, nous le ressentons tous, puis ils reculent et nous poussons un soupir de soulagement. Ils accélèrent ensuite à nouveau le programme, a déclaré Mark. Alors, lorsque nous avons ce moment de soulagement, ne vous arrêtez pas mais continuez à repousser.

Sur le site Web Do Not Consent sont disponibles un modèle de lettre que les gens peuvent télécharger et envoyer à leur député (« MP ») ainsi qu'un deuxième modèle de lettre qui peut être utilisé pour envoyer une lettre au Premier ministre britannique. Pour le moment, les députés sont en vacances d’été, vous devrez donc soit remettre la lettre en main propre, soit l’envoyer par courrier recommandé. Il existe également une campagne d’autocollants jaunes qui a été lancée sur les profils de réseaux sociaux, indiquant que nous n’acceptons pas d’être gouvernés par un régime tyrannique.

