L'armée disperse régulièrement dans l'air de la fibre de verre recouverte d'aluminium

Dr Joseph Mercola – Le 8 février 2024 Les militaires du monde entier dispersent régulièrement de minuscules morceaux de fibre de verre et de plastique recouverts d'aluminium – appelés « paillettes » ( chaff) – dans la colonne d'air, pour cacher les avions et les navires aux radars ennemis. Les paillettes sont utilisées depuis des décennies, sans preuve claire qu'elles seraient sans danger pour les humains et l'environnement. En réponse à un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié en août 2021, l’ONU a annoncé qu’elle envisageait de pulvériser des aérosols de sulfate dans la stratosphère terrestre pour modifier le climat. Les minuscules particules réfléchissantes agiraient comme des réflecteurs, renvoyant la lumière du soleil dans l’espace plutôt qu'à la surface de la Terre. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU utilise la « science du climat » comme véhicule pour promouvoir l’idéologie socialiste. Selon Dane Wigington, fondateur de Geoengineeringwatch.org, les risques de la géo-ingénierie sont si immenses qu'elle constitue une menace d'extinction pour l'humanité et que la fenêtre d'opportunité pour nous sauver se ferme rapidement. En plus des changements météorologiques1 à l'échelle mondiale, les militaires du monde entier dispersent également régulièrement de minuscules morceaux de fibre de verre et de plastique recouverts d'aluminium, appelés «paillettes» dans la colonne d'air, pour cacher les avions et navires aux radars ennemis.2 Il n'est pas surprenant que cela soit fait depuis des décennies, sans preuve claire que cela soit sans danger pour les humains et l'environnement. Selon un rapport du General Accounting Office de 1998 (3) et un rapport de suivi de 1999 (4) du Naval Research Laboratory, les impacts environne-mentaux, humains et agricoles des paillettes utilisées dans les scénarios d'entraînement militaire à l'époque seraient « négligeables et bien inférieurs aux autres émissions d'origine anthropique », mais cela signifie-t-il vraiment que cela soit sûr ? Comme expliqué dans un article de Navy Medicine de 2001 (5) « Les paillettes radiofréquence (RF) sont une contre-mesure électronique conçue pour réfléchir les ondes radar et masquer les avions, les navires et autres actifs provenant des sources de suivi radar. Les paillettes sont constituées de fibres de verre recouvertes d'aluminium (également appelées dipôles) d'une longueur allant de 0,8 à 0,75 cm. Les paillettes sont libérées ou distribuées par les véhicules militaires dans des cartouches ou des projectiles contenant des millions de dipôles. Une fois déployé, un nuage diffus de dipôles se forme, indétectable à l’œil humain. Les paillettes sont un matériau très léger qui peut rester en suspension dans l'air de 10 minutes à 10 heures et parcourir des distances considérables depuis son point de libération, en fonction des conditions atmosphériques dominantes. La formation du personnel militaire, notamment des pilotes d’avion, à l’utilisation des paillettes est nécessaire pour déployer efficacement cette contre-mesure électronique. Comme pour la plupart des compétences acquises, le déploiement des paillettes doit être maintenu en pratiquant le largage en vol pendant la formation. On estime que les forces armées américaines dispersent environ 500 tonnes de paillettes par an, la plupart étant libérées lors d’exercices d’entraînement sur la zone continentale des États-Unis. » Les paillettes sont-elles sûres ? Selon l’enquête de Naval Medicine, l’inhalation de fibres de paillettes entières et intactes ne présenterait « aucun risque » pour les humains en raison de leur grande taille. "S'ils sont inhalés, les dipôles devraient se déposer dans le nez, la bouche ou la trachée et être soit avalés, soit expulsés", indique le document.6 Notez cependant l’utilisation du conditionnel. Les prédictions ne sont pas des preuves. En gros, ils font des hypothèses. Des questions restent également ouvertes sur ce qui se passe lorsque les fibres se dégradent. "Plusieurs enquêtes ont démontré que les dipôles recouverts d'Al sont résistants aux intempéries et à la dégradation dans des conditions désertiques", indique le document.7 « Une étude de 1977, parrainée par la marine américaine, n'a trouvé aucune preuve indiquant que les paillettes se dégradent de manière significative ou rapide dans l'eau de la baie de Chesapeake et que ces matériaux n'ont pas non plus entraîné de lixiviation de quantités importantes d'aluminium dans la baie. Une étude récente de notre groupe n'a trouvé aucune preuve que 25 années d'opérations de paillettes au détachement du Naval Research Laboratory à Chesapeake Beach, dans le Maryland, ont entraîné une augmentation significative des concentrations d'aluminium dans les sédiments ou dans le sol (Wilson et al 2000). Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la demi-vie des dipôles de paillettes dans divers sols et environnements et si les dipôles se décomposent en particules respirables … Bien qu'il n'existe aucune preuve définitive dans la littérature épidémiologique que l'exposition aux paillettes ne soit pas nocive, il existe des informations épidémiologiques disponibles sur les travailleurs impliqués dans l'industrie de fabrication de la fibre de verre. Les données de ces études suggèrent que l’exposition à la fibre de verre n’est pas associée à un risque accru de décès par maladie respiratoire. Le problème, c’est que les travailleurs de la fibre de verre portent des équipements de protection, notamment de respirateurs, de combinaisons Tyvek et de lunettes de sécurité8 – des équipements que les gens normaux ne portent pas lorsqu’ils sont en déplacement. Tout cela nous dit qu’il est peu probable que les paillettes nuisent à la santé publique, à condition de porter des respirateurs, ce qui n’est pas le cas. En réalité, il n’existe pas grand-chose au-delà de ces trois rapports. Même si tous ont admis la nécessité de poursuivre les recherches, aucune ne semble avoir été publiée. On ne sait donc pas vraiment quel pourrait être l’impact dans le monde réel. Cela dit, le bon sens nous dit que l’aluminium et la fibre de verre dispersés dans l’air sont très susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement et la santé humaine.

La géo-ingénierie est en cours depuis des décennies L’aluminium et la fibre de verre ne sont pas les seules substances toxiques répandues dans notre ciel. Comme l'explique Dane Wigington, fondateur de Geoengineeringwatch.org, la modification du temps, également connue sous le nom de géo-ingénierie, dans laquelle divers métaux et produits chimiques toxiques sont dispersés à haute altitude, se poursuit depuis plus de 70 ans et est en augmentation plutôt qu'en déclin. En réponse à un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies publié en août 2021,9,10 qui appelait à des mesures radicales pour empêcher un réchauffement climatique plus important, l'administration Biden a lancé un effort de recherche en 2022 pour déterminer le moyen le plus efficace d'atténuer le rayonnement solaire.11 Une proposition consiste à injecter des aérosols de dioxyde de soufre dans la stratosphère terrestre. Les minuscules particules réfléchissantes renverraient la lumière du soleil dans l'espace plutôt qu'à la surface de la Terre 12 Selon des chercheurs de Harvard,13 cette stratégie est non seulement « techniquement possible », mais aussi « remarquablement peu coûteuse », avec un prix « bien dans les limites des coûts », à la portée de plusieurs nations. Le climat de la Terre est largement contrôlé par la quantité de rayonnement solaire qui atteint la Terre et celle qui est absorbée par sa surface ou renvoyée vers l’espace. La couverture nuageuse et les gaz à effet de serre sont des exemples de facteurs qui influencent la réflectance du rayonnement solaire.14 « Si les propositions de géo-ingénierie doivent influencer le climat mondial de manière significative, elles doivent intentionnellement modifier l’influence relative de l’un de ces mécanismes de contrôle », explique Britannica.15 Le rapport de l'ONU mentionne la gestion du rayonnement solaire et l'élimination des gaz à effet de serre comme des formes de géo-ingénierie.16 Les aérosols sulfatés entrent dans la catégorie de la gestion du rayonnement solaire. En réfléchissant davantage de rayonnement solaire dans l’espace, les aérosols abaissent les températures mondiales mais ont également un « effet secondaire » sérieux : ils diminuent les précipitations moyennes. En conséquence, des techniques de géo-ingénierie supplémentaires – telles que l’amincissement des cirrus dans la haute atmosphère – seraient nécessaires pour contrecarrer la diminution des précipitations. Qu'est ce qui pourrait aller mal? Les superordinateurs ont exécuté des modèles pour prédire comment la gestion du rayonnement solaire pourrait affecter différentes parties de la Terre, non seulement en termes de température mais aussi de précipitations et de chutes de neige. L'auteur du rapport, Govindasamy Bala, de l'Institut indien des sciences, a déclaré que « la science existe »,17 mais elle est loin d'être exacte. « Je pense que la prochaine grande question, a déclaré Bala à Reuters, est la suivante : voulez-vous le faire ? ... Cela implique de l'incertitude, des questions morales, des questions éthiques et de gouvernance.» Comme l'a rapporté Reuters : « C'est parce que chaque région serait affectée différemment. Alors que certaines régions pourraient bénéficier d’un monde artificiellement plus froid, d’autres pourraient souffrir, par exemple, du fait de ne plus avoir les conditions nécessaires pour cultiver. »18 « Risques catastrophiques » Trois mois après que le GIEC a rendu public son rapport incitant à la panique, des chercheurs australiens et britanniques publiaient un article de recherche original avertissant que l’injection d’aérosols stratosphériques comporte des « risques catastrophiques » qui pourraient bien nous conduire à « un sort pire que le réchauffement [global] » :19 « L’injection de particules dans l’atmosphère pour réfléchir la lumière du soleil, l’injection d’aérosols stratosphériques (IAS), représente une solution technologique potentielle à la menace du changement climatique. Mais le remède pourrait-il être pire que le mal ? … Le IAS interagit de manière plausible avec d’autres calamités catastrophiques, notamment en exacerbant potentiellement les impacts d’une guerre nucléaire ou d’un événement météorologique spatial extrême. L’IAS pourrait contribuer au risque systémique en introduisant des facteurs de stress dans des systèmes critiques tels que l’agriculture. Les facteurs de stress systémiques d'IAS et les risques de cascades systémiques et de défaillances synchrones sont très peu étudiés. Le déploiement de l’IAS associe plus étroitement différents systèmes écologiques, économiques et politiques. Cela crée une situation précaire de risque latent, la plus grande source d’inquiétude… Une utilisation bien coordonnée d’une petite quantité d'IAS entraînerait des risques négligeables, mais il s’agit d’un scénario optimiste. À l’inverse, une utilisation plus large des IAS de manière non coordonnée présente de nombreux dangers potentiels. Nous ne pouvons pas déterminer de manière sûre si l’IAS serait pire que le réchauffement. Pour l’instant, une forte dépendance à l’égard de l’IAS semble être une réponse politique imprudente. » En juin 2023, la Commission européenne a lancé un appel à « des négociations internationales sur les dangers et la gouvernance de la géo-ingénierie », avertissant que les projets de géo-ingénierie visant à modifier le climat mondial présentent des risques « inacceptables ». Lors d'une conférence de presse, le chef de la politique climatique de l'UE, Frans Timmermans, a déclaré : "Personne ne devrait mener des expériences seul sur la planète que nous partageons. Cela devrait être discuté au niveau approprié, au plus haut niveau international.» Le temps nous dira si de tels pourparlers auront lieu un jour. En septembre 2023, la Commission sur le dépassement climatique, présidée par Pascal Lamy, ancien chef de l'Organisation mondiale du commerce, a appelé à un moratoire mondial sur les expériences de modification du rayonnement solaire « qui comporteraient un risque de dommages transfrontaliers importants », et à se concentrer plutôt sur des stratégies visant à réduire émissions de gaz à effet de serre.20,21 Mais, pour l’instant, aucun moratoire de ce type n’a été convenu. L’idéologie socialiste, pas la science du climat Zuzana Janosova Den Boer a connu le régime communiste en Tchécoslovaquie avant de migrer au Canada. Dans son article « J’ai survécu au communisme : êtes-vous prêt à votre tour ? » elle a détaillé les « signes bien trop familiers de la même propagande » qui commence à imprégner son pays d’adoption.22 En ce qui concerne la géo-ingénierie, elle souligne que le communisme a renversé le mouvement écologiste depuis les années 1970, lorsque Gus Hall, alors président du Parti communiste américain, a publié un livre intitulé « Ecology », dans lequel il déclarait :23 « La société humaine ne peut pas fondamentalement arrêter la destruction de l’environnement sous le capitalisme. Le socialisme est la seule structure qui le rende possible… Nous devons être les organisateurs, les dirigeants de ces mouvements.» Den Boer écrit :24 « Cette idée a été intégrée au programme du Parti Vert américain en 1989… dans lequel les menaces fictives du « réchauffement climatique » et du « changement climatique » sont utilisées pour effrayer le public et lui faire croire que l’humanité doit « sauver la planète » : « Cette urgence, ainsi que d'autres questions et thèmes verts qui y sont liés, font de la lutte contre l'effet de serre un puissant outil d'organisation… La survie est très motivante et peut nous aider à construire un mouvement de masse qui mènera à des changements politiques et sociétaux à grande échelle, en très peu de temps… Tout d’abord, nous [devrons] informer le public que la crise est plus immédiate et plus grave qu’on ne le lui dit, que ses implications sont trop importantes pour attendre la confirmation scientifique universelle que seule une catastrophe écologique pourrait établir. » Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU, suggère Den Boer, ne promeut pas la science du climat mais l'idéologie socialiste, citant comme preuve les commentaires faits par Ottmar Georg Edenhofer, ancien coprésident du groupe de travail III du GIEC, qui, dans une interview de 2010 a déclaré que les questions climatiques sont une question d’économie et que :25 « Nous devons nous libérer de l’illusion selon laquelle la politique climatique internationale serait une politique environnementale… Nous devons affirmer clairement que nous utilisons de facto la politique climatique pour redistribuer la richesse mondiale. »

La géo-ingénierie constitue une menace d’extinction pour l’humanité Même sans prendre en compte le contrôle social, les risques pratiques de la géo-ingénierie sont impossibles à ignorer. Selon des études scientifiques, les particules dispersées lors de ces opérations de géo-ingénierie détruisent la couche d’ozone. Elles perturbent également le cycle hydrologique (de la pluie), ce qui entraîne une multitude d’effets en aval, et cela s’ajoute à la propagation des toxines sur toute la surface de la planète. Ainsi, même si une partie de la planète pouvait bénéficier de ces programmes, d’autres pourraient être décimées par des sécheresses, des incendies de forêt dévastateurs, des inondations ou des tempêtes. De plus, bien que le refroidissement global soit l’objectif déclaré de la plupart de ces programmes de géo-ingénierie, à mesure que la planète se réchauffe, les lois de la physique stipulent qu’il faut plus de précipitations pour la refroidir, et non moins, car l’atmosphère transporte plus d’humidité à mesure que la température augmente. Pour refroidir la planète, il faut créer plus de pluie, mais ces programmes ont abouti à moins de pluie, et la raison de la réduction des précipitations est due aux particules présentes dans l'atmosphère. En plus de dévier la chaleur de l’extérieur, ces particules emprisonnent également la chaleur vers le bas, aggravant ainsi le réchauffement global de la planète. Selon Dane Wigington, fondateur de Geoengineeringwatch.org, les risques de la géo-ingénierie sont si immenses qu’elle constitue une menace d’extinction pour l’humanité et que la fenêtre d’opportunité pour nous sauver se ferme rapidement. Les risques sont si immenses que Wigington prévient que la géo-ingénierie constitue déjà une menace d’extinction pour l’humanité. La fenêtre d’opportunité pour nous sauver se ferme rapidement. Malheureusement, si les gens comprenaient vraiment l’ensemble de la situation – non seulement que le climat est manipulé, mais qu’en conséquence, les systèmes climatiques mondiaux se sont détériorés au point que la Terre entière est en grave difficulté ; en bref, que ces programmes ont pu créer un événement d’extinction incontrôlable – l’impact émotionnel pourrait être trop important à supporter pour beaucoup. Wigington en a parlé dans une interview que j'ai faite avec lui en 2016 : « Notre situation est bien plus grave que ce que la plupart des gens imaginent », a-t-il déclaré. « Le génie climatique ne fait qu’aggraver la situation, au lieu de l’améliorer. Donc [ils doivent] essayer d’empêcher la population de paniquer face à la gravité et à l’immédiateté de l’implosion climatique, et maintenir la population dans l’ignorance parce que les programmes d’intervention climatique ont contribué à accélérer ce processus et ont intoxiqué chacun d’entre nous. Chaque être humain que nous testons est rempli d’aluminium, de baryum – tous les métaux lourds que nous savons associés à ces programmes. Peu importe où ils vivent. Et nous savons qu’il tombe dans les précipitations en quantités inimaginables – des quantités suffisantes pour modifier les valeurs du pH du sol dans le nord-ouest du Pacifique de 10 à 12 fois l’alcalinité totale – c’est une quantité inimaginable de métal tombant avec la pluie. Si les populations comprenaient vraiment ce qui leur a été fait, ce qui a été fait à la planète… elles descendraient dans les rues avec des fourches et des torches partout dans le monde. La vie des insectes aquatiques et terrestres de Californie a été décimée Geoengineeringwatch.org répertorie un certain nombre de tests de laboratoire qui ont été effectués sur de l'eau de pluie, des échantillons d'air, etc., ainsi que leurs résultats. Vous pouvez les trouver dans la section Tests. « En ce qui concerne l'effet sur l'environnement, rien qu'en Californie du Nord… ce que nous avons vu au cours de la dernière décennie… c'est un déclin de 90 % de la vie des insectes aquatiques et terrestres – un crash virtuel », m'a dit Wigington en 2016. « Il y a tellement d'aluminium qui tombe dans les précipitations, que cela affecte le pH du sol et, c'est très important, le niveau de rayonnement UV est hors du commun, et nous pouvons le relier directement à l'ingénierie climatique… Nous constatons des niveaux d'UVB d'environ 1 000 % plus élevé que ce qu'on nous dit. Cela brûle l’écorce des arbres. Cela tue le plancton. Cela affecte la vie des insectes… L'augmentation du rayonnement UVB détruit la protection naturelle de la planète. Lorsque vous mettez une particule dans l’atmosphère, peu importe qu’elle provienne de l’arrière d’un avion à réaction ou d’un volcan ; cela provoque une réaction chimique dans l'atmosphère qui détruit l'ozone. Un point, c'est tout. Ainsi, plus vous rejetez de ces particules dans l’atmosphère, plus la destruction de la couche d’ozone est rapide. » Compte tenu de tout cela, il est très peu probable que la dispersion des paillettes militaires n’ait aucun impact négatif. On pourrait faire valoir que les paillettes sont trop importantes pour un système de défense pour s’en débarrasser, et cela peut être vrai. Mais l’ingénierie spécifique au climat est une tout autre affaire. Au cours des années passées, cette affaire était restée secrète et rejetée comme une théorie du complot. Depuis lors, cependant, les gouvernements du monde entier et les organismes internationaux comme l’ONU se sont montrés très ouverts sur l’utilisation de la géo-ingénierie pour contrôler le climat, et si l’opinion publique mondiale ne s’oppose pas à ces efforts, nous ne survivrons peut-être pas pour le regretter. Geoengineeringwatch.org propose une liste de éléments d'action que vous pouvez consulter si vous souhaitez vous impliquer et faire passer le message. Je recommande également de regarder le documentaire de Wigington « The Dimming » ci-dessous pour en savoir plus.