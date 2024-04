États-Unis : La Chambre des représentants vote une aide de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine après des mois de blocage

France-Soir Publié le 22 avril 2024 – 11:52





Après plus de six mois de tractations, l’aide américaine à l’Ukraine a été adoptée samedi 20 avril 2024 à la Chambre des représentants. Kiev, mis à mal sur le front, bénéficie d’une tant attendue enveloppe de 60,8 milliards de dollars. Le paquet de textes comprend également une aide à Israël et à Taïwan, ainsi qu’une interdiction de TikTok. Le vote, favorable avec une marge confortable, ne s’est pas déroulé sans tensions : drapeaux ukrainiens au Congrès et huées des parlementaires républicains avec une probable destitution du chef républicain de la Chambre, Mike Johnson. La satisfaction chez les Démocrates (et Zelensky) contraste avec la colère chez le Grand Old Party (GOP).

Réclamé par Joe Biden, ce budget de près de 119 milliards de dollars est bloqué depuis octobre 2023 par les conservateurs, qui conditionnaient son déblocage à une réforme de la politique migratoire. 60 milliards de cette enveloppe sont consacrés à l’Ukraine, tandis que 14,1 autres milliards étaient destinés à Tel Aviv. Quant à la réforme de l’immigration, une somme de 20,2 milliards y était allouée.

Le républicain Mike Johnson défait le noeud

Après un accord au Sénat en février, le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, a vite promis de l’enterrer. “J'en ai assez vu. Ce projet de loi est encore pire que prévu et ne suffira pas à mettre fin à la catastrophe frontalière provoquée par le président (...) Si ce projet de loi arrive à la Chambre, il sera mort dès son arrivée”. Mais deux mois plus tard, il apporte son soutien à l’enveloppe et débloque la situation. “Pour le dire franchement : je préfère envoyer des munitions à l'Ukraine qu'envoyer nos garçons se battre”, a-t-il expliqué.

Pour permettre son adoption, il a fractionné le texte en quatre parties, ignorant, par la même occasion, les critiques des républicains les plus opposés à l’aide pour l’Ukraine. Les textes, tous orientés vers la politique étrangère des États-Unis, concernent l’Ukraine, Israel, Taiwan et une éventuelle interdiction du réseau social chinois, TikTok.





La suite :

https://www.francesoir.fr/politique-monde/etats-unis-la-chambre-des-representants-vote-une-aide-de-60-milliards-de-dollars