Administration d'un vaccin ADN par des nanoparticules superparamagnétiques

Fatin Nawwab Al-Deen 1 , Cordelia Selomulya, Charles Ma, Ross L Coppel

Affiliations – 2014 - PMID : 24715289 DOI : 10.1007/978-1-4939-0410-5_12

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24715289/

Résumé



L'efficacité de l'inoculation des vaccins à ADN est souvent relativement faible par rapport aux vaccins protéiques. L'utilisation de nanoparticules d'oxyde de fer superparamagnétiques (SPIONs) pour injecter des gènes par magnétofection est prometteuse pour améliorer l'efficacité de l'inoculation de gènes à la fois in vitro et in vivo. En particulier, la durée de la transfection des gènes, notamment pour une application in vitro, peut être considérablement réduite par la magnétofection par rapport au temps nécessaire pour obtenir une transfection élevée des gènes avec des protocoles standard. Les SPIONs qui ont été rendus stables dans des conditions physiologiques peuvent être utilisés comme agents thérapeutiques et diagnostiques en raison de leurs caractéristiques magnétiques uniques. Les caractéristiques précieuses des nanoparticules d'oxyde de fer dans les bioapplications comprennent un contrôle étroit de leur distribution de taille, les propriétés magnétiques de ces particules et la capacité de transporter des biomolécules particulières vers des cibles spécifiques. L'internalisation et la demi-vie des particules dans l'organisme dépendent de la méthode de synthèse. De nombreuses méthodes de synthèse ont été utilisées pour produire des nanoparticules magnétiques de différentes tailles et charges de surface pour des applications biologiques. La méthode la plus courante pour synthétiser des particules de magnétite Fe3O4 de taille nanométrique en solution est la coprécipitation chimique de sels de fer. La méthode de coprécipitation est une technique efficace pour préparer des dispersions aqueuses stables de nanoparticules d'oxyde de fer. Nous décrivons la production de SPIONs à base de Fe3O4 avec des valeurs de magnétisation élevées (70 emu/g) sous 15 kOe du champ magnétique appliqué à température ambiante, avec une rémanence de 0,01 emu/g via une méthode de coprécipitation en présence de citrate trisodique comme stabilisateur. Les SPIONs nus manquent souvent de stabilité, d'hydrophilie et de capacité à être fonctionnalisés. Afin de surmonter ces limitations, un polymère polycationique a été ancré à la surface des SPIONs fraîchement préparés par une attraction électrostatique directe entre les SPIONs chargés négativement (en raison de la présence de groupes carboxyliques) et le polymère chargé positivement. La polyéthylèneimine a été choisie pour modifier la surface des SPIONs afin de faciliter l'introduction de l'ADN plasmidique dans les cellules de mammifères, en raison de l'important pouvoir tampon du polymère grâce à l'effet "éponge à protons".