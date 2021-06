L'Association du barreau indien poursuit en justice Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l'OMS, pour avoir menti sur l'efficacité de l'Ivermectine contre le COVID-19

8 juin 2021 TheCOVIDBlog.com

L'Association du barreau indien (IBA) passe à l'action.

L'organisation a entamé une action en justice contre le Dr Swaminathan en lui signifiant un avis cinglant de 51 pages le 25 mai. L'avis accuse le Dr Swaminathan de "répandre la désinformation et d'induire en erreur le peuple indien, afin de réaliser son programme".

Un communiqué de presse de l'Association du barreau indien indique que le Dr Swaminathan "a ignoré des études/rapports et a délibérément supprimé les données concernant l'efficacité du médicament Ivermectine, dans l'intention de dissuader la population indienne d'utiliser l'Ivermectine".

L'association du barreau indien n'a pas ménagé ses efforts dans ses arguments juridiques. Ils ont compilé des montagnes de preuves confirmant non seulement l'efficacité de l'Ivermectine comme traitement du COVID-19, mais aussi les campagnes de désinformation persistantes du Dr Swaminathan.

Un trésor de vérité

IBA cite plusieurs interviews et conférences de presse pour étayer ses affirmations sur les campagnes de désinformation. Le Dr Swaminathan est citée dans une interview accordée à la chaîne YouTube Mojo Story le 16 mai 2021, où elle déclare, entre autres, que "les preuves ne soutiennent pas [l'utilisation de l'ivermectine], vous savez, à grande échelle pour les personnes infectées par le SRAS CoV-2." L'IBA rappelle que l'Ivermectine existe depuis 1975, qu'elle figure sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS et que ses découvreurs ont reçu un prix Nobel.

L'organisation précise également que le brevet de Merck pour l'Ivermectine a expiré en 1996. Le médicament est donc bon marché et facilement disponible.

Le Dr Swaminathan est également accusé d'ignorer l'éthique et les principes médicaux qu'elle a prêté serment de respecter.

La meilleure partie du communiqué de presse est à la fin :

IBA a constaté que le contenu de plusieurs liens Internet vers des articles/rapports de presse inclus dans la mise en demeure du Dr. Soumya du 25 mai 2021, qui était visible avant l'émission de la mise en demeure, a été soit supprimé, soit effacé maintenant.

IBA avait anticipé cette situation et a donc téléchargé des copies électroniques de ces articles avant de publier l'avis juridique. Il est ridicule de la part des forces en présence de recourir à de tels actes de lâcheté, car elles ne savent pas qu'elles fournissent des preuves très solides de leur tentative désespérée de bloquer les informations/nouvelles concernant l'Ivermectine.

L'IBA a déclaré que "la crédibilité et l'intégrité de l'OMS ont été gravement érodées et continuent de s'effriter chaque jour qui passe en raison de son échec lamentable dans la gestion de la pandémie."

