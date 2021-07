Le complexe industriel des virus pandémiques est la plus grande menace mondiale

Dr Joseph Mercola Mondialisation.ca, 30 juin 2021

Résumé

► Le complexe industriel du virus pandémique – un terme inventé par Jonathan Latham, docteur en médecine – est un ensemble imbriqué de sociétés et d’autres institutions qui se nourrissent et se soutiennent mutuellement avec des biens et des services de manière auto-renforcée. Il s’agit d’une entreprise qui utilise l’argent public pour le profit privé.

► Il comprend des organisations philanthropiques qui agissent comme des tireurs de ficelles, des influenceurs et des centres de profit, le Ministère de la Défense, qui est à la fois une vache à lait et un provocateur, les universitaires, qui assurent les relations publiques, et les organisations universitaires à but non lucratif qui agissent comme des blanchisseurs d’argent.

► Le complexe industriel du virus pandémique est censé être bénéfique et transparent. En tant que tel, il a une image de respectabilité qui doit être maintenue, c’est pourquoi les universitaires et les organisations philanthropiques et à but non lucratif jouent un rôle si important dans ce système. Ensemble, ils contribuent à masquer le véritable programme sous un vernis de respectabilité et de bien public.

► L’une des dernières tactiques de propagande utilisées pour façonner l’opinion publique et décourager la curiosité consiste à accuser toutes les demandes de renseignements d’être « anti-science ».

► Lorsqu’une science dangereuse a le potentiel d’anéantir l’humanité, il y a lieu de s’inquiéter pour les personnes réfléchies de tous bords politiques. Ce n’est pas de l’anti-science. C’est de l’anti-imprudence, et pour éviter une autre catastrophe, les responsables doivent être tenus de rendre compte de leurs actions.