Les raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous laisser intimider par ceux qui nous reprochent de ne pas être vaccinés

Jean-Dominique Michel – Le 20 septembre 2021

Je propose ici, avec mes chaleureux remerciements à son auteur, une synthèse remarquable de compétence et d’honnêteté intellectuelles de M. Jacques Pollini, PhD et chercheur au Département d’anthropologie de l’Université Mc Gill. Il y fait un « état des lieux » des questions problématiques relatives au injections géniques expérimentales appelées « vaccins ». Avec une qualité qui devrait être celle des documents remis aux candidats à l’injection pour qu’ils puissent se faire une juste idée de ce qui leur est proposé et donner le cas échéant leur consentement libre et éclairé comme l’exige le droit de la santé.

L’auteur (que nous avons eu l’honneur d’accueillir à plusieurs reprises sur cette page) professe aussi une position nuancée sur la dérive en cours. Non qu’il l’euphémise ou la nie, mais qu’il lui semble évident que l’immense majorité des acteurs qui la rendent possibles sont de bonne foi, essentiellement captifs d’un système dévoyé (celui de la corruption systémique que j’ai abondamment décrit) dans lequel leur marge de manœuvre est aujourd’hui inexistante.

On pourra objecter que le « je n’ai fait qu’obéir aux ordres sans me poser de question » n’est plus acceptable en 2021. Mais ce serait aller un peu vite en besogne.