Covid-19 : Macron et Véran, l’échec pour boussole

Publié le 21/12/2021 à 15:15 - France Soir - Biomoon

TRIBUNE — Le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi 17 décembre de nouvelles mesures martiales pour endiguer la soi-disant nouvelle vague. Et, comme tout ce que le gouvernement a décidé depuis deux ans ne fonctionne pas, il recommence. « C’est la science », qu’ils disent.

En science, on fait des hypothèses en partant des constats. Après avoir érigé une hypothèse précise, on établit un protocole expérimental pour valider l’hypothèse de départ. On observe ensuite les résultats de l’expérimentation afin d'en tirer une conclusion, qui valide ou non l’hypothèse de départ.

Ici, l’hypothèse de départ était que la vaccination mettrait fin à l’épidémie. Moderna a créé son vecteur ARN en 42 jours. Les essais expérimentaux présentés par les fabricants de vaccins assuraient 80 à 98 % d’efficacité contre les contaminations, la transmission et 100 % contre les formes graves.