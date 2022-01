Des protestations massives dans le monde entier. La République tchèque supprime l'obligation de se faire vacciner

Arjun Walia Global Research, 21 janvier 2022





Le nouveau gouvernement de la République tchèque a rejeté le plan de vaccination obligatoire du gouvernement précédent. Ce plan exigeait que les adultes de plus de 60 ans se fassent vacciner, ainsi que les personnes exerçant de nombreuses professions telles que les travailleurs de la santé, les policiers et les pompiers.



L'obligation de vaccination imposée par le gouvernement précédent devait être mise en place en mars. Toutefois, l'annonce de ces mesures a suscité d'importantes protestations dans tout le pays. Seuls 62,9 % des Tchèques sont considérés comme entièrement vaccinés, ce qui laisse près de 4 millions de personnes dans le pays qui sont considérées comme "non vaccinées".



Le nouveau premier ministre Petr Fiala a déclaré que le gouvernement ne voyait pas de raisons de rendre l'inoculation obligatoire comme le prévoyait l'administration précédente, mais il a également souligné qu'il encourageait toujours les gens à se faire vacciner et que cela restait, selon lui, le meilleur moyen de lutter contre le COVID. Cela dit, il ne veut pas "approfondir les fissures dans la société" à cause des mesures de vaccination obligatoire.



Les vaccins COVID ont suscité des protestations massives dans le monde entier. Moins de la moitié de la population mondiale a reçu au moins deux doses, et environ 60 % de la population mondiale a reçu une dose. De nombreux facteurs expliquent cette situation, notamment les personnes qui souhaitent être vaccinées mais n'y ont pas accès, ainsi que celles qui estiment qu'il n'est ni nécessaire ni sûr de se faire vacciner contre le COVID.



Le rédacteur en chef du British Medical Journal, le docteur Peter Doshi, a déclaré que près de la moitié de la population mondiale pourrait être considérée comme "anti-vaxx" selon la définition récemment modifiée de ce terme. Cette définition inclut désormais tous ceux qui s'opposent à l'obligation de se faire vacciner, y compris ceux qui sont "entièrement vaccinés".



Il n'est pas facile de mettre en œuvre des mesures avec lesquelles tant de personnes ne sont pas d'accord, et c'est exactement la raison pour laquelle le nouveau gouvernement tchèque supprime les mesures d'obligation vaccinale.



Le Premier ministre Boris Johnson a récemment annoncé la même chose pour l'Angleterre. Selon Boris Johnson, cette décision est motivée par "l'extraordinaire campagne de rappel et la façon dont le public a réagi" aux vaccinations obligatoires, aux confinements et autres mesures du "plan B".



Mais est-ce la vérité ?



Contrairement à Fiala qui agit ainsi pour maintenir la paix, Johnson réitère l'idée que la conformité de l'homme aux mesures gouvernementales autoritaires est responsable de la restauration de la liberté. Psychologiquement, c'est très dangereux, cela renforce simplement l'idée que la conformité à des mesures que beaucoup ont jugées inutiles, infructueuses et nuisibles serait nécessaire pour obtenir la liberté.



La vérité est que les confinements ont été catastrophiques, tuant probablement plus de personnes que le COVID. Les conséquences sanitaires du port prolongé du masque ont été ignorées, sans parler de l'échec du vaccin à prévenir la transmission. Nous devons également nous pencher sur les effets secondaires graves liés au vaccin qui ont été signalés mais n'ont pas fait l'objet d'une enquête appropriée.



Le gouvernement de Fiala a également raccourci les temps de quarantaine et d'isolement, tout en lançant des tests obligatoires pour les employés des entreprises à partir de cette semaine.



En général, lorsque les gouvernements s'emparent de plus de contrôle, de surveillance et de pouvoir par le biais d'une crise, qu'elle soit artificielle ou réelle, ils ne rendent pas ces libertés aux citoyens lorsque cette "crise" disparaît. N'enlevez-vous toujours pas vos chaussures à l'aéroport à cause du 11 septembre ? Il ne fait donc aucun doute que les mesures levées pourront à nouveau être mises en place à l'avenir, nous verrons ce qu'il en sera.



Les pays qui n'ont pas mis en place ces restrictions ne s'en sortent pas plus mal que les pays qui l'ont fait en ce qui concerne les cas, les décès et les hospitalisations. En ce qui concerne les taux de vaccination, le Japon a déclaré qu'il n'y aurait pas d'obligation de vaccination et encourage les citoyens à ne pas faire de discrimination à l'encontre des personnes non-vaccinées, mais le taux de vaccination y reste très élevé.



Peut-être que le pouvoir du gouvernement dans de telles situations ne devrait aller que jusqu'à des recommandations. Peut-être ne devrions-nous pas leur donner l'autorité et le pouvoir d'imposer un tel arrêt sur nos droits et libertés les plus fondamentaux.





La source originale de cet article est The Pulse.

Copyright © Arjun Walia, The Pulse, 2022

https://www.globalresearch.ca/czech-republic-scraps-mandatory-vaccination-requirements/5767671