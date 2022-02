Convoi de la Liberté: une grand-mère piétinée par les chevaux de la police montée à Ottawa le 18 février 2022

Témoignage du Canada

« Il faut que le monde entier voie ce qui se passe ici, dans ce qui était jusqu'à date le pays le plus démocratique au monde, celui ou tout le monde rêve de se réfugier lorsque cela va mal dans son propre pays. Nous assistons à des scènes de violence inouïe de la part des corps policiers ou de ce qui en fait office. Il y a environ 4 corps. Je ne sais pas ce que c'est. Ils sont total flippants. Sans compter ceux qui ont foncé à cheval sur la foule; plusieurs personnes ont été piétinées, dont une vieille dame qui était devant avec sa marchette. Elle disait Love, love, love, et puis elle s'est fait renverser et sciemment piétiner.

Hier il y a eu des personnes qui ont été violentées, dont une femme qui s'est fait tabasser et lorsqu'elle était au sol, ils l'ont tapée sur la tête avec une crosse de fusil. J'ai vu tellement de choses...j'étais à Ottawa le week-end dernier mais pas celui-ci. Mais j'ai passé la journée à suivre des blogueurs en live, hier. En tout cas, il y aurait tant à dire mais ce que je sens c'est que le Canada ne doit pas tomber, je sens que l'on fait partie des pays qui sont en tête de la mise en place de ce plan machiavélique. Lorsque j'ai vu la journaliste de Rebel News recevoir cette matraque, le sang qui est tombé sur la neige par terre, ils sont tellement vicieux, j'ai craqué nerveusement.