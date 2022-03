De quel droit divin certains proviseurs et certains chefs d’entreprise se croient-ils autorisés à « conseiller » le port du masque?

Dre Nicole Delépine – Le 15 mars 2022- mondialisation.ca

BAS LES MASQUES ! [1]

« Il est temps de retirer définitivement les masques à ces jeunes (pour les plus petits, l’urgence est absolue et la maltraitance avérée), et ce indépendamment de la petite musique qui retentit depuis quelques jours et laisse entrevoir une recrudescence des cas. La mécanique de peur est désormais bien rôdée . »

Certains directeurs d’école se prendraient-ils pour des médecins ? Pourtant si les médecins se prennent parfois pour Dieu, ils ne se prennent jamais pour des directeurs d’école.

Les enseignants, les familles et tous ceux qui s’occupent d’enfants ont un grand rôle à jouer dans cette période de transition en rassurant les élèves, en leur expliquant que l’épidémie (le risque de maladies graves) est terminée, d’autant qu’il existe des traitements précoces et très efficaces pour leurs parents et grands-parents si un nouveau virus apparaissait. Eux ne risquent vraiment rien.