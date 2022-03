Les 70 Ans de l’Otan (1949-2019) : De Guerre en Guerre

Publié le 2 mars 2022 sur mondialisation.ca par le comité « No guerra no NATO »

Cet article a été publié initialement le 18 avril 2019.

DOCUMENTATION PRÉSENTÉE PAR LE CNGNN À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE 70 ANS DE L’OTAN, FLORENCE, LE 7 AVRIL 2O19

L’Otan naît de la Bombe Dans l’après-guerre froide l’Otan se rénove L’Otan démolit la Yougoslavie L’Otan s’étend à l’Est vers la Russie USA et Otan attaquent l’Afghanistan et l’Irak L’Otan démolit l’État libyen La guerre USA/Otan pour démolir la Syrie Israël et émirs dans l’Otan La gestion USA/Otan dans le coup d’état en Ukraine L’escalade USA/Otan en Europe Le porte-avions Italie sur le front de guerre USA et Otan rejettent le Traité ONU et déploient en Europe de nouvelles armes nucléaires USA et Otan enterrent le Traité FNI L’empire Américain d’Occident joue la carte de la guerre Le système planétaire USA/Otan

Pour sortir du système de guerre sortir de l’Otan

1. L’Otan naît de la Bombe

Les événements qui préparent la naissance de l’Otan commencent avec le bombardement atomique d’Hiroshima et Nagasaki, effectué par les États-Unis en août 1945 non pas pour battre le Japon, désormais à genoux, mais pour sortir de la Deuxième guerre mondiale avec le plus grand avantage possible surtout sur l’Union Soviétique. Cela est rendu possible par le fait que, à ce moment-là, les États-Unis sont les seuls à posséder l’arme nucléaire.

Un mois seulement après le bombardement d’Hiroshima et Nagasaki, en septembre 1945, on calcule déjà au Pentagone qu’il faudrait environ 200 bombes nucléaires contre un ennemi des dimensions de l’URSS. Le 5 mars 1946, le discours de Winston Churchill sur le “rideau de fer” ouvre officiellement la guerre froide. Immédiatement après, en juillet 1946, les USA effectuent les premiers essais nucléaires dans l’atoll de Bikini (Îles Marshall, Océan Pacifique) pour en vérifier les effets sur un groupe de navires en désarmement et des milliers de cobayes. Participent à l’opération plus de 40 mille militaires et civils étasuniens, avec plus de 250 navires, 150 avions et 25 mille détecteurs de radiations.

