Sécession culturelle : comment sortir définitivement de la matrice mondialiste ?

Éric Verhaeghe 7 mai 2022

Dans ce chapitre de mon livre sur la sécession, j’évoque la sécession culturelle, et notamment les meilleures façons de s’informer librement, sans passer par le prisme de la caste mondialisée et de ses sbires. J’y souligne l’importance de l’autonomie de la pensée face à la religion de l’hétéronomie défendue par des officines comme Conspiracy Watch. Le prochain chapitre sera consacré à la sécession fiscale. Il sera payant.

Dans mon Agenda du Chaos , j’ai documenté la question de l’hégémonie culturelle exercée par la caste mondialisée pour maintenir sa domination sociale et politique. J’y prétends que cette hégémonie, théorisée dans les années 1920 par le marxiste italien Gramsci, a connu une industrialisation sans égale dans l’histoire après la survenue de la crise de 2008 et en réaction à l’émergence des “nationalismes”, des “souverainismes” et des “populismes”. Je ne reviendrai donc pas sur les aspects théoriques de cette question.

Je souhaite ici me concentrer sur les aspects pratiques de l’émancipation culturelle par laquelle doit commencer toute sécession politique et dire comment concrètement la commencer et la réussir.

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/05/07/secession-culturelle-comment-sortir-definitivement-de-la-matrice-mondialiste/