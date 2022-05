Dégradation des terres : les Nations unies alertent sur la désertification des sols

Dans son dernier rapport sur l'état global de la Terre, le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) dénonce l'impact de l'agriculture et de l'élevage sur l’appauvrissement des terres et la désertification. Selon le texte, ces activités seraient également le principal moteur de l'extinction des espèces animales et végétales.

70 % de la surface des continents souffre d’une perte de fertilité

La déforestation pour libérer des terres agricoles et l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides sont à l'origine d’une situation préoccupante, particulièrement dans les régions les plus sèches. En analysant les évolutions constatées entre 2000 et 2015, le rapport déduit qu’en 2050, cette dégradation devrait toucher 90 % des écosystèmes naturels du monde. Si les tendances actuelles se poursuivent, "le risque de changements environnementaux généralisés, brusques ou irréversibles va augmenter" , prédisent les auteurs.

