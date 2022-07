Lettre aux députés et aux sénateurs - Association Bon Sens

Madame la Députée, Monsieur le Député

Par courrier recommandé et par email Suite au projet de loi qui sera présenté prochainement, relatif au « maintien provisoire d’un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la Covid-19 », l’association BonSens.org a décidé de vous alerter sur un certain nombre de points fondamentaux relatifs à la vaccination Covid-19 dans la lutte contre l’épidémie.

En effet, BonSens.org avait déjà alerté en juillet 2021 les membres de la représentation nationale (sénateurs et députés) via un courrier d’information comportant des sources officielles de l’Agence Européenne du Médicament, de publications scientifiques, et de données officielles françaises de l’ANSM et de la DREES, ainsi que de données officielles d’autres pays tels qu’Israël ou le Royaume Uni. (en annexes 1 et 2 de cette lettre).

Nous sommes partis du principe qu’ayant reçu cette lettre, les membres de la représentation nationale étaient dument informés dans le cadre de leurs décisions et votes sur les sujets relatifs à la vaccination Covid19. Ces décisions ont eu des conséquences critiques pour tous nos concitoyens tant les vaccinés (risques sanitaires) que les non vaccinés (obligation vaccinale pour certains, perte de liberté, perte de travail). Ainsi, nul ne pourrait se prévaloir qu’il ne savait pas ou qu’il n’avait pas les moyens de savoir.