Les 50 sites industriels les plus polluants de France ont reçu pour 3 milliards d’euros de quotas d’émissions gratuits entre 2015 et 2020

Publié le 8 novembre 2022 , par Maxime Combes





Ce mardi 8 novembre, Emmanuel Macron reçoit à l’Élysée les dirigeants des 50 sites industriels les plus polluants de France pour échanger sur les « solutions décarbonées » et peut-être annoncer de nouveaux soutiens publics. Pourtant, les industriels concernés bénéficient déjà d’aides publiques conséquentes. Via le marché européen du carbone, ils ont bénéficié entre 2015 et 2020 de l’équivalent de 3 milliards d’euros d’allocations gratuites.





Or, depuis 2005, tous ces sites sont intégrés au marché carbone européen, précisément afin de les inciter à décarboner leurs appareils industriels. Pour minimiser les risques de délocalisation, la plupart de ces sites obtiennent chaque année des millions de quotas de CO2 gratuits. Selon nos calculs, depuis l’Accord de Paris de 2015, ces 50 sites les plus polluants on reçu l’équivalent de plus de 3 milliards d’euros de quotas gratuits d’émissions. En réintégrant les 70 sites énergétiques exclus de la liste de l’Élysée, cela représente l’équivalent d’un peu plus de 4 milliards d’euros.

https://multinationales.org/fr/actualites/les-50-sites-industriels-les-plus-polluants-de-france-ont-recu-pour-3-milliards