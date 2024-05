Aurores boréales, internet et électricité coupés : une tempête solaire va frapper la Terre dès cette nuit

NATHALIE DIEUL 10 mai 2024

Une tempête solaire d’une ampleur exceptionnelle est sur le point de frapper la Terre en cette fin de semaine. Il est impossible de prédire les impacts qu’elle pourra avoir, mais il sera au minimum possible de voir des aurores boréales et peut-être même des phénomènes que les humains n’ont pas vu depuis plusieurs centaines d’années ou même plusieurs millénaires.

Nous avons rencontré Stéphane Bélainski, réputé pour être le spécialiste québécois des champs électromagnétiques grâce à son entreprise em3e qui propose un service d’hygiène électromagnétique à domicile au Québec. Il suit de près la météo spatiale depuis 20 ans et nous a expliqué ce phénomène très rare qui va frapper la Terre dès cette nuit du vendredi 10 mai au samedi 11 mai (heure française ; à l’heure du Québec, ça peut commencer dès la soirée de vendredi).

Epoch Times : Qu’est-ce que cette tempête solaire ?

Stéphane Bélainski : En ce moment, il y a un phénomène qui est très rare, c’est que notre magnétosphère faiblit jusqu’à 20 %, et en plus, on est dans un pic solaire. Tous les 11 ans, il y a un pic solaire. Le pic, c’est que le Soleil est très actif et a des éruptions solaires puissantes. Et on vient d’en avoir six, l’une après l’autre, qui étaient importantes.

On a un grand nombre de champs électromagnétiques qui arrivent à des vitesses incroyables et des densités différentes. Ça arrive dans notre magnétosphère terrestre qui est faible en ce moment. On va avoir en fin de semaine quelque chose de très exceptionnel, parce que ça fait des dizaines d’années qu’on n’a pas vu des éruptions aussi fortes.