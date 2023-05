Activation à distance de tout appareil électronique dont les téléphones portables

C om m un i qué d u C o n se il de l ’ Ordre - Le 17 mai 2023 - Paris

A l’ o ccas i on de la di s cussi o n sur le proj e t de l oi d’ o r ie ntation et de p r ogra m mation du minis t ère de la justice 2 02 3- 2 0 2 7, la Commiss i on pénale du Bar r eau de P ar i s a présen t é, l ors de la séance du C o n s eil de l’Ordre du 16 mai 2 0 2 3, un rap p ort r elatif à l’ a rt i cle 3 du proj e t d e l oi et de progr a m mation d u ministè r e de la justi c e 2 0 2 3 /202 7 dé p osé au sénat le 3 m ai 2 023.

Sur le f o nde m ent de ce R a p p o rt, le Con s eil de l’Ordre des a v o c ats d e Par i s ente n d fo r muler l e s o bse r vat i ons sui v antes :





1. Le Con s eil d e l ’ Ordre n e p e ut q u’êt r e f a v orable au p r o j et d’ a cc r oiss e ment d e s d r o i ts du t ém oin assisté.

2. Il déplore en r e vanche l e m anque de c o n c ertat i on a vec la pro f essi o n par le g o uvern e ment prop o sant d es m o dific a ti o ns substantielles du Code de procédure p énale r e nforçant les pouvoirs d e s enqu ê teurs et du P arq u et au dét r im e nt du r esp e c t de la vi e p r i vée et d e s g a ra n ties fo nda ment a les des dr o i t s de la d é fe n s e .

3. En particul i er le C o n s eil de l’Ordre observe p our le regret t er qu’en mat i ère de flagran c e criminell e , les p e r q uisitions d e n uit sont étend u es d ans d es condit i ons t elles q ue l e p ri n ci p e d e le u r prohibit i on d ev i ent i n existant ; le C o n s eil d éplo r e en o utre le re c ours à de s moyens de télé co mmunic a tion p o ur l es in t er v entions f onda men tales d e l’i nt erp r è t e et du mé d ecin not a mment en g a r d e à vu e .

4. Il déplore égal e m ent que l’interve n tion de l’ a vocat en perquisition ne s o i t t ouj o urs pas envisag é e.

5. Surtout, l’artic l e 3 du pro j e t pr é vo i t l’ a cti v ation à dist a nce de t out appareil éle c t r oni q ue d ont les té l ép h ones po r tables e n v u e d’une captat i on de s on et d’i m age.

6. Cette possibilité n o u velle de l’act i vat i on à distan c e de t out appa r eil é l ect r on i q u e d o nt le télépho n e p o rtable de toute per s o nne qui se t r o u ve en t o ut lieu constitue une at t ei n te partic u l i èr e ment g ra v e au r espect d e la v i e pri v ée q ui n e saurait êt r e justif i ée par l a pro t ect i on de l ’ ordre p ublic. En out r e, l e p r ojet n ’int e rdit pas, p ar l eur c olle c te, l’ é cou t e d es c onversat i ons dans s o n ca b in e t, entre l ’a v ocat et son clie n t, mê me si leur transcri p t i on e st p r oh i b ée. Il s’a g i t -là d ’u n e at t einte i n admiss i ble et co n traire au sec r et p rofess i onnel et a u x d ro i ts d e la d é f ense.





Ces dis p ositions a p paraiss en t c o n traires à la Con s titut i on, à l a C o n v ention euro p é en ne de sauvega r d e des dr o its d e l’homme et d es libert é s f o nd a men t ales ainsi qu’à la Charte des d r o its fond a mentaux d e l’U n ion Eu r opéen n e.