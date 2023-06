Les scientifiques sont pris en flagrant délit : ils gonflent les pertes de glace de l'Antarctique de 3000% de plus que les observations

Kenneth Richard le 5. June 2023

https://notrickszone.com/2023/06/05/scientists-caught-inflating-antarctic-ice-losses-3000-more-than-observations/

Une nouvelle étude utilisant des observations satellitaires détermine que les plateaux de glace de l'Antarctique ont gagné 661 Gt de masse entre 2009 et 2019. Une approche reposant sur des hypothèses d'un "état stable" irréaliste ou d'un flux de vêlage fixe (au lieu d'observations réelles variables dans le temps) estime une perte nette de la plate-forme glaciaire de l'Antarctique de -20 028 Gt au cours de cette même période de 11 ans - une distorsion de plus de 30 fois la perte de glace observée.

Une nouvelle étude (Andreasen et al., 2023) utilise les données d'observation de MODIS pour évaluer les pertes nettes de glace et les gains pour 34 plateaux de glace dans l'Antarctique entre 2009 et 2019. Ces données d'observation montrent que les gains de masse de l'Antarctique de l'Est et des plateaux glaciaires de Ross et de Ronne-Filchner ont été plus importants que les pertes de masse de l'Antarctique de l'Ouest et de la péninsule. Par conséquent, l'Antarctique dans son ensemble gagne de la masse depuis 2009.

"Dans l'ensemble, la superficie des plateformes de glace de l'Antarctique a augmenté de 5 305 km² depuis 2009, avec 18 plateformes de glace qui ont reculé et 16 plateformes plus grandes dont la superficie a augmenté."

La plupart des études utilisent une approche alarmiste fondée sur l'hypothèse d'un état stable pour estimer les pertes de glace "en l'absence d'observations". Cela permet aux facilitateurs des estimations de la perte de glace de "surestimer la perte de glace sur les plates-formes glaciaires qui avancent".

Par exemple, en utilisant la méthode de "l'hypothèse de l'état stable", une perte nette de -20 028 Gt pourrait être alléguée pour les plates-formes glaciaires de l'Antarctique entre 2009 et 2019. Les observations satellitaires, en revanche, font état d'un gain de masse de +661 Gt au cours de cette même période.

Ainsi, les pertes de glace basées sur des hypothèses sont artificiellement gonflées de plus de 3 000 % par rapport aux observations, ce qui dénature de manière flagrante le comportement des plateformes de glace dans l'ensemble de l'Antarctique.

La pratique consistant à déformer les chiffres pour alimenter un récit a infiltré un autre aspect de la science du climat.