Un responsable africain s'en prend à Bill Gates et George Soros : "Mon continent n'est pas votre laboratoire climatique géant".

Jack Davis - Le 19 avril 2023

Un scientifique nigérian a dénoncé les projets soutenus par des personnalités telles que Bill Gates et George Soros, qui utilisent l'Afrique pour tester des théories simplistes non prouvées.

Bill Gates a soutenu une technologie dans laquelle des particules seraient répandues dans l'atmosphère pour empêcher la lumière du soleil d'atteindre la surface de la planète, comme l'a noté Forbes. En février, Soros a apporté son soutien à un projet de géo-ingénierie solaire visant à renvoyer davantage de lumière solaire dans l'espace, selon Fortune.

Cependant, Chukwumerije Okereke, directeur du Centre pour le changement climatique et le développement à l'université fédérale Alex Ekwueme au Nigeria, a déclaré que ces concepts ne devraient pas être testés en utilisant l'Afrique comme boîte de Pétri géante.

"En tant qu'expert en climatologie, je considère que ces techniques de manipulation de l'environnement sont extrêmement risquées. Et en tant qu'expert climatique africain, je m'oppose fermement à l'idée que l'Afrique devienne un terrain d'essai pour leur utilisation", a-t-il écrit dans une tribune publiée dans le New York Times et intitulée "Mon continent n'est pas votre laboratoire climatique géant".

Okereke s'insurgeait contre un rapport de l'initiative Carnegie pour la gouvernance du climat (Carnegie Climate Governance Initiative) en faveur de ce qu'il appelle la modification du rayonnement solaire, qui affirmait que la logique devait prévaloir et avertissait que "le MRS, ainsi que d'autres options de politique climatique, pourraient rencontrer des réactions publiques "non rationnelles" susceptibles d'influencer fortement la prise de décision".

Ce n'est pas la première fois que des occidentaux tentent de persuader les africains que les projets d'ingénierie solaire pourraient être dans notre intérêt. Et ce ne sera pas la dernière", écrit M. Okereke.

Okereke a qualifié la gestion du rayonnement solaire de "hautement spéculative". Sans utiliser la terre entière comme laboratoire, il est impossible de savoir si cela changerait quelque chose, et encore moins comment cela affecterait les écosystèmes, les populations et le climat mondial.

"Les autres techniques proposées consistent à recouvrir les déserts de plastique, à modifier génétiquement les plantes pour qu'elles aient des feuilles plus brillantes et plus réfléchissantes, à créer ou à rendre les nuages plus blancs et à déployer des millions de miroirs dans l'espace.

Okereke a fait remarquer que les idées présentées sur papier ne tiennent pas compte de leur impact sur les populations et que "les technologies risquent de perturber les régimes climatiques locaux et régionaux - en intensifiant la sécheresse ou les inondations, par exemple, ou en perturbant les cycles de la mousson". L'impact à long terme sur le climat régional et les saisons est encore largement inconnu".

"Des millions, voire des milliards de personnes pourraient voir leurs moyens de subsistance compromis.

Au lieu d'essayer de réorganiser la météo, M. Okereke a appelé à investir davantage dans les énergies renouvelables plutôt que dans une science qui n'a pas fait ses preuves.

Pour tester leurs idées, écrit-il, "les défenseurs des énergies renouvelables ont tenté de séduire les gouvernements africains en leur proposant de financer des projets de recherche, en prétendant que davantage de recherches permettraient de mieux comprendre les dangers et les avantages de la technologie".

"Mais cela semble être une façon d'essayer de faire de l'Afrique un terrain d'essai pour une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves. En effet, d'autres études sur cette solution hypothétique ressemblent à des étapes vers le développement et à une pente glissante vers un éventuel déploiement", écrit-il.

L'expérimentation de la géoingénierie solaire sur le territoire de quelqu'un d'autre, comme cela a été le cas lors d'une expérience ratée au Mexique, "fait écho à certains des pires aspects du colonialisme", écrit-il.

"Les nations africaines devraient s'opposer fermement à ce que leurs territoires soient utilisés pour des exercices expérimentaux de ce type. Ces technologies sont potentiellement dangereuses et constituent une distraction majeure par rapport au changement réel que nous savons tous que les nations plus riches doivent effectuer si nous avons un espoir d'échapper à la dévastation climatique", a-t-il écrit.

Dans une lettre ouverte appelant à un moratoire sur le déploiement de toute technologie de géo-ingénierie solaire, une coalition de scientifiques a déclaré que les risques et les bénéfices ne seraient pas répartis équitablement.

"Les réseaux scientifiques sont dominés par quelques pays industrialisés, les pays moins puissants économiquement n'ayant que peu ou pas de contrôle direct sur eux. La gouvernance technocratique basée sur des commissions d'experts ne peut pas trancher les conflits mondiaux complexes sur les valeurs, la répartition des risques et les différences d'acceptation des risques qui surviennent dans le contexte de la géoingénierie solaire", indique la lettre.

