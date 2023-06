URGENT : DITES NON AU MASSACRE DE MILLIONS D’ANIMAUX SAUVAGES JUSQU’EN 2026 !  

15 juin 2023



Renards, pies, corneilles, corbeaux, geais, étourneaux, fouines, martres et belettes : faisant fi de l’avis des scientifiques et de toutes nos demandes et recommandations, le ministère de la Transition écologique prend les mêmes accusés et recommence, en proposant jusqu’en 2026 une nouvelle « liste de la mort » des espèces indigènes « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ou ESOD, terme qui a remplacé celui de « nuisibles » mais qui, dans les faits, ne change absolument rien).

Le projet d’arrêté , révélé ce 15 juin, est soumis à consultation publique jusqu’au 6 juillet 2023 . S’il est adopté tel quel, il permettra aux chasseurs et piégeurs de continuer à massacrer des millions d’animaux sauvages quasiment toute l’année et sans limite de nombre dans tous les départements où s’appliquera le texte…

65% des Français se disent pourtant opposés au classement des espèces “nuisibles”, selon le sondage IFOP commandé par nos associations le mois dernier, et 66% n’approuvent pas la méthode utilisée pour établir ce classement… Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !

IL EST DONC URGENT DE DIRE NON à cette hérésie sans queue ni tête, qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par tous ces animaux dans les écosystèmes, tout en faisant l’impasse sur les mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !

