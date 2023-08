Présentation du troisième film inachevé de Michael J. Murphy sur la géo-ingénierie

Elana Freeland Août 2023 – Stop the crime

Le troisième documentaire inachevé UNconventional Grey de Michael J. Murphy a disparu depuis 2016, l'année où Murphy avait prévu de le sortir. Il s'agit de son troisième film sur la géo-ingénierie, les deux autres étant :

What in the World Are They Spraying ? (2010) et

Why in the World Are They Spraying ? (2012).

Le ciblage de Michael a commencé en 2012, juste après la présentation de Why in the World à Los Angeles lors de la conférence Consciousness Beyond Chemtrails, alors qu'il commençait à s'organiser pour un troisième film qui, contrairement à ses deux premiers films, ne se contenterait pas de réveiller le public, mais rallierait les activistes au projet d'information sur les aérosols tout en leur faisant comprendre comment la géo-ingénierie implique des crimes contre l'humanité en raison d'un programme d'exploitation du pouvoir politique mondial. L'objectif de l'assassinat de Michael par les habituels auteurs protégés par le gouvernement fédéral et par des collègues de confiance "initiés" était d'empêcher la production de son troisième documentaire, UNconventional Grey. Michael a réussi à se remettre de l'agression post-2012 et à terminer UNconventional Grey avant qu'une autre agression, encore plus brutale, ne commence au même moment qu'une agression remarquablement similaire contre la grande activiste canadienne Suzanne Maher qui diffusait des panneaux de sensibilisation sur les chemtrails à travers l'Ontario.

Et nous voici, avec sept ans de retard, sans le dernier montage ni la première publication. UNconventional Grey est désormais disponible. Nous pouvons maintenant entendre les témoignages de Michael Murphy, Marvin Herndon, Patrick Wood, Scott Stevens, Allan Buckmann, Max Bliss, DavidLewis, Ed Griffin, la princesse Basma Saud d'Arabie Saoudite, Rosa Koire, Cynthia McKinney, moi-même, etc. Rosa Koire est maintenant décédée (31 mai 2021), tout comme Michael Murphy (22 juillet 2020). Michael et Rosa étaient tous deux des critiques du mondialisme ; ils sont tous deux morts jeunes.

Il est impératif de souligner que le programme classifié de géo-ingénierie comprenant l'ingénierie météorologique, l'ingénierie chimique / électromagnétique, l'ingénierie géophysique, les armes à énergie dirigée, la surveillance et l'ingénierie neuronale, la nanotechnologie et la biologie synthétique numérique, ainsi que la dissimulation et la détection d'engins de propulsion exotiques et de formes de vie plasmatiques a été dirigé par la CIA sous divers noms depuis que Bernard Eastlund, PhD, construisait le puissant chauffage ionosphérique HAARP en Alaska dans les années 1990 - à l'époque où Rosalind Peterson était une inspectrice des cultures de l'USDA en Californie et élevait la voix contre les sonars de la marine américaine et les armes chimiques de l'USDA. Les sonars de la Navy et les chemtrails forment une couverture nuageuse trouble. En septembre 2007, Rosalind Peterson a pris la parole lors de la 60e conférence annuelle DPI/ONG des Nations unies sur le thème "Le changement climatique : Comment il nous affecte tous". Elle est décédée d'un cancer le 4 février 2018.

Le public n'est généralement pas conscient des dangers qui entourent les programmes classifiés tels que la géo-ingénierie. Les enlèvements, les sans-abri, les accusations de "toxicomanie", la diffamation sur Internet, les meurtres et le chaos ne sont décidément pas scientifiques. Si UNconventional Grey était sorti en 2016 - quatre ans seulement avant l'opération médicale mondiale CV-19 / Big Pharmapsyop menée par l'Organisation des Nations unies (ONU), le Forum économique mondial (WEF) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - les gens auraient-ils été suffisamment éveillés pour comprendre ce que cela signifiait ?

UNconventional Grey dresse un tableau de la façon dont la géo-ingénierie - et non l'histoire de couverture du "changement climatique" - mène directement au plan directeur de l'ONU "développement durable" / carbones / Agenda 21 / 2030. En fait, la géo-ingénierie, avec toute sa puissance politique, est le prix d'entrée dans le gouvernement mondial ainsi que le plus grand transfert de richesses vers les riches jamais réalisé.