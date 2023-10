Ashton Forbes : Ma lettre au Congrès

Cher Congrès,

Je m'appelle Ashton Forbes et je divulgue actuellement les vidéos les plus importantes de l'histoire du monde. Toutes ces informations sont accessibles au public. Je tiens à déclarer que j'ai une autorisation Top Secret du gouvernement américain dans le cadre de mon travail en tant qu'entrepreneur.

Mon travail n'a rien à voir avec la technologie de pointe, je dis cela uniquement pour établir ma crédibilité. Je ne suis pas lié par un accord de confidentialité. Il ne s’agit pas d’un canular, d’une désinformation ou d’une mésinformation. Vous n'avez pas besoin de me croire car tout est vérifiable. Je demande une audience publique. Je suis prêt à témoigner devant le Congrès de l'authenticité de ces vidéos et à en expliquer tous les aspects. J’inviterais également des experts en physique à valider les données scientifiques exposées.

Les vidéos en question sont celles du véritable sort du vol 370 de Malaysian Airlines, le 7 mars 2014 à 18h40 UTC aux îles Nicobar. L'une est celle de MQ-1C Grey Eagle, avec une couche thermique ajoutée par ce divulgateur, et l'autre est un espace de combat 3D produit par le SBIRS (Space Based Infrared System), via SIGINT (Signals Intelligence) en utilisant les données du Satellite Espion USA-229, lequel possède un satellite jumeau près de lui, classé comme débris. Cela permet d'obtenir l'imagerie stéréoscopique 3D éprouvée que nous voyons sur la vidéo satellite.

Les versions archivées les plus anciennes des vidéos que nous avons pu trouver proviennent de « RegicideAnon », un diffuseur de vidéos d'OVNI, qui a déjà mis en ligne des vidéos sans rapport, indiquant qu'il n'en était pas le créateur.

Des versions de meilleure qualité ont été publiées plus tard par d'autres diffuseurs de vidéos d'OVNI sur YouTube, indiquant aussi n'en être pas les créateurs.Les dates sont accablantes.

Vidéo satellite (reçue: 12 mars 2014, mise en ligne le 19 mai 2014)

http://web.archive.org/web/20170606182854/https://youtube.com/watch?v=5Ok1A1fSzxY

MQ-1C Grey Eagle (Reçu: 5 juin 2014, mis en ligne le 13 juin 2014)

https://web.archive.org/web/20140827060121/https://youtube.com/watch?v=ShapuD290K0…

Alors pourquoi maintenant, beaucoup se demandent ? Car ce n’est qu’en 2023 que nous disposons des connaissances pour comprendre que ces vidéos sont réelles. Nous avons eu besoin des vidéos UAP ( Unidentified Anomalous Phenomena) du DoD Navy de 2017 pour comprendre à quoi ressemblent les images FLIR, de la divulgation d'une image satellite par Trump en 2019 pour comprendre ses capacités, des articles scientifiques de 2020 qui montrent que les « trous de ver » sont humainement traversables, du LK-99 qui montre l'émergence de la supraconductivité et enfin de l'IA en utilisation quotidienne comme ChatGPT.

Sans toutes ces informations, les vidéos du MH370 semblaient magiques. Nous connaissons l'emplacement des vidéos car le groupe d'enquête que j'ai créé, MH370x, des experts en satellites ont utilisé des trajectoires historiques amateurs pour identifier le bon satellite dans la bonne position afin de prendre la vidéo stéréoscopique 3D que nous voyons.

Nous pouvons voir sur la vidéo satellite six ensembles de coordonnées que nous pensions à tort être dans le sud de l'océan Indien, jusqu'à ce que nous puissions réaliser que le seul endroit possible était les îles Nicobar, car l'avion tourne à gauche dans les deux vidéos et à cause du changement de coordonnées.

Cela signifie que l'avion tourne vers le sud et l'est. Le satellite et le témoin (Katherine Tee) indiquent qu'il est 18h40 UTC, le 7 mars 2014. Preuve que la vidéo satellite est stéréoscopique 3D.

https://x.com/JustXAshton/status/1707570147030913368?s=20

… SBIRS

https://x.com/JustXAshton/status/1712531791175889222?

… USA-229, l'arme fumante - https://x.com/JustXAshton/status/1700261207054168393?s=20

… Le témoin

https://twitter.com/JustXAshton/status/1698852365292482867

J'ai enquêté et écrit sur ces vidéos en tant que journaliste citoyen au cours des 10 dernières semaines. Mes abonnés X Corp (Twitter) sont passés de 30 à plus de 8 500 personnes issues de formations multidisciplinaires, à partir de la solidité des preuves seulement. Mon contact est @JustXAshton

Nous avons définitivement prouvé que tous les aspects des vidéos étaient authentiques. Nous connaissons les moyens, l'heure, le lieu, nous avons un témoin, nous savons qu'il y a eu un incendie dans l'avion probablement dû aux batteries lithium-ion qui ont brisé le confinement, provoquant la pénétration du gaz Halon dans tout l'avion.

Incendie de batterie lithium-ion - https://x.com/JustXAshton/status/1711446372384125007?s=20

Il n'y avait pas de tas de débris, ce qui est impossible pour un 777 s'écrasant dans l'océan. Les petites quantités de débris trouvées correspondent au scénario d’incendie, et certains débris présentaient des traces de brûlure.

Un dispositif d'extinction d'incendie d'un B777 s'est échoué aux Maldives et n'a pas fait l'objet d'une enquête malgré ses numéros de série visibles. Les Maldives ont été intentionnellement exclues des recherches, bien que des témoins présents sur l'une des petites îles aient vu l'avion voler à basse altitude et identifié la bande rouge/bleue de Malaysian Airlines tôt le matin du 8 mars 2014. Tous les témoins

https://x.com/JustXAshton/status/1712889656239390876?s=20

Nous savons que les récits « officiels » sont un mensonge pour dissimuler que cette technologie a été déployée soit pour sauver l'avion, soit à titre d'espionnage pour empêcher les 20 scientifiques de Freescale Semiconductor à bord d'aller en Chine. Je soupçonne qu’ils font partie intégrante de la technologie que nous voyons. Nous savons que l'avion ne s'est pas écrasé dans l'océan parce que le système SOSUS n'a pas entendu le son acoustique. Le même système qui a entendu le sous-marin Titan et la Marine a menti à ce sujet pendant 5 jours alors que les compteurs d'oxygène étaient sur toutes les principales chaînes d'information. Les hydrophones de Diego Garcia et d’Australie occidentale ne l’ont pas non plus entendu.

Données d'hydrophone manquantes - https://x.com/JustXAshton/status/1710290236910014908?s=20

J'aimerais que le MH370 soit la partie la plus importante de ces vidéos, car en fin de compte, je fais cela pour les familles des victimes, les témoins, le divulgateur de ces vidéos et le monde à qui on a menti. Cependant, la partie la plus importante de ces vidéos est qu'elles prouvent de manière concluante que le gouvernement américain cache au monde la supraconductivité, la téléportation et « l'énergie libre ».

Tout ce que nous voyons dans ces vidéos peut être expliqué par la science. Il ne s'agit pas d'« extraterrestres » dans ces vidéos. C'est notre technologie. Les actifs filment l’avion avant même que les orbes n’apparaissent. Le drone ne peut pas attraper un 777-200, il doit l'avoir intercepté. Il s'agit d'une opération du gouvernement américain.

Je ne crois pas que nous pourrions être aussi secrètement avancés sans un programme d’ingénierie inverse. Les orbes dans cette vidéo ignorent la gravité, étant tirées vers l'avant par un « moteur gravitationnel » indiqué par les lignes sombres devant elles, et lors de leur interception, elles se déplacent à des vitesses estimées de Mach3. L’explication de leur tendance est l’intelligence artificielle, un programme informatique.

Orbes harmoniques supraconducteurs - https://twitter.com/JustXAshton/status/1701733663510020440

Trous de ver traversables - https://twitter.com/JustXAshton/status/1701401496804278537

Les vidéos ne montrent pas d'annihilation car E=MC^2 et le ' zap' serait beaucoup plus grand. Ce n'est pas une explosion car il fait froid dans le thermique, pas chaud. C'est un trou noir.

Il ne s'agit pas non plus de « masquage », car la fumée s'arrête lorsque l'avion disparaît. Il doit s'agir d'une téléportation basée sur la science. Un trou de ver. J'ai découvert, à ma grande surprise, que les trous de ver traversables humainement sont théoriquement possibles. Cette singularité provoque un changement d'état de phase transitionnel dans le plan où elle revient à une fonction d'onde et obtient une nature probabiliste. Cela n’est possible qu’avec la technologie de la supraconductivité et de « l’énergie libre ».

Décohérence macroscopique (comment l'avion a été téléporté) - https://x.com/JustXAshton/status/1714019464948101533?s=20

J'ai également pu identifier le divulgateur des vidéos comme étant le lieutenant-commandant Edward C. Lin. Il coche chaque case pour être le lanceur d'alerte. Notre gouvernement a tenté de le mettre en prison à vie pour trahison, mais ce n'est pas un espion. Edward C. Lin est un héros. Il a accepté un accord de plaidoyer après avoir été convaincu d'avoir porté atteinte à la sécurité nationale, mais il n'a jamais révélé cette information à nos ennemis. Il voulait simplement faire le bon choix et dire au monde la vérité sur cette technologie et ce qui est arrivé au MH370. Il a été condamné à 9 ans de prison et est probablement tenu par son accord de plaidoyer de ne plus jamais parler des vidéos.

Nous pouvons prouver qu'il s'agit de cet homme à tous ceux à qui on a menti ou qui ont été discrédités.

Preuve que le lanceur d'alerte est Edward C. Lin : https://x.com/JustXAshton/status/1710707813154988247?s=20

J'ai également reçu une information d'une source qui m'a dit que le neveu du général à la retraite Joseph F. Dunford a vu les vidéos et confirmé indirectement leur authenticité. Il était probablement responsable de l'opération en tant que commandant de la Force internationale d'assistance à la sécurité en 2014. Il a ensuite été le 19e président des chefs d'état-major interarmées, l'officier militaire le plus haut gradé du pays et le principal conseiller militaire du président, secrétaire à la Défense et Conseil de sécurité nationale du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2019. Il est désormais membre du conseil d'administration de Lockheed Martin.

Bien que la destination de l'avion soit une hypothèse, l'endroit le plus probable est Diego Garcia. Les témoins aux Maldives indiquent cela, ainsi que la photo EXIF du passager américain Phillip Wood, qui montre Diego Garcia où il dit avoir été retenu prisonnier. Je ne suis pas sûr de ce qui est arrivé aux passagers. Il est scientifiquement possible que certains aient survécu. Aucune des familles des victimes ne m'a contacté. Je pars du principe qu'ils ont été renvoyés dans leurs différents pays en échange de leur silence, et Phillip Wood est peut-être sous protection des témoins.

La photo EXIF de Phillip Wood n'est pas "fausse" https://x.com/JustXAshton/status/1706761097053688291?s=20

Je sais que les vidéos semblent impossibles, mais elles sont authentiques. Ce ne sont pas des CGI. Nous avons pu montrer que la vidéo satellite est une session Citrix connectée à la base de données des satellites espions en raison de la différence de fréquence d'images entre la souris que nous voyons et l'arrière-plan. (24 ips contre 6 ips) En outre, des centaines d'experts VFX de la communauté ont analysé les images, image par image, et aucune anomalie n'a été trouvée. La liste des conditions requises pour « canulariser » les vidéos est pratiquement impossible.

Que faudrait-il pour "canulariser" les vidéos du MH370 - https://x.com/JustXAshton/status/1709977802416550239?s=20

Ce n'est pas du CGI (voir les réponses)

https://x.com/JustXAshton/status/1692191076835094844?s=20

Ces vidéos impliquent le gouvernement américain dans un programme d'ingénierie inverse de budget secret, selon le témoignage sous serment du lanceur d'alerte David Grusch au Congrès. Cette information va vous choquer et j’espère que vous chercherez à révéler la vérité. Cela dépasse la petite politique.

S'il vous plaît, aidez-nous pour le bien du pays. Il s’agit d’une conspiration vérifiable, et même si je crois que cela se produit parce que les forces en place pensent que la société s’effondrera si cette technologie est rendue publique, je ne suis pas d’accord. Nous pouvons gérer ces informations et la technologie a la capacité de changer la situation de millions, voire de milliards de personnes.

Ce qui compte dans ce monde, c'est le temps que nous y passons, avec les personnes qui nous sont chères. Cela ne changera pas. La raison pour laquelle je demande une audience publique au Congrès est que je crois que le poids des preuves peut convaincre suffisamment de personnes au Congrès que les véritables événements du MH370 ont été dissimulés par notre propre gouvernement et qu'il existe très probablement un programme de technologie avancée à budget noir, basé sur un phénomène aérien non identifié (UAP) par ingénierie inversée.

Cordialement,

Ashton Forbes