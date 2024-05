Autopsie de la crise et d'une "escroquerie" : Covid-19 (diagnostic, traitements, vaccin)

Xavier Azalbert et le médecin résistant, France-Soir Publié le 30 avril 2024





AUTOPSIE DE LA CRISE ET D'UNE "ESCROQUERIE" à travers l'analyse actualisée d'une tribune : Deux ans et demi après, le médecin résistant et Xavier Azalbert, ont repris la tribune « Covid-19 Panorama d’une escroquerie » dans l'optique d'analyser ce qui s'est passé depuis. Cet article fera l'objet de mises à jour au fur et à mesure de l'émergence de données scientifiques indépendantes et fiables, et quand les décisions de justice voient le jour.

Publié le 22 aout 2021, le brûlot original a fait couler beaucoup d’encre et suscité un travestissement des faits et une instrumentalisation de la phrase de conclusion « un procès devra se tenir. La Veuve s'impatiente » qui expliquait que « des procès devraient se tenir et que des responsables seraient trouvés » en référence à la gestion de la crise sanitaire.... De temps en temps, il faudrait être de bonne foi.

Le mensonge prend l’ascenseur et la vérité prend l’escalier.

Le temps faisant son affaire, effaçant les vrais mensonges et les fausses vérités établis comme nouveaux standards de propagande, afin de laisser surgir les faits qui ramènent tout le monde à de dures réalités : pour les nombreuses victimes, leurs pertes de chance consécutives au défaut de soins ne se fêtent pas avec un verre de Veuve Clicquot.

Sans mise en perspective par certains, comme le Dr Marty , blâmé à plusieurs reprises par le CDOM , ainsi que le Dr Wargon (aussi sanctionné par l'Ordre des médecins pour propos contraires à ses obligations déontologiques), la métaphore utilisée a juste été utilisée de manière détournée pour condamner une opinion, stigmatisée.

La suite :



https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/autopsie-de-la-tribune-covid-19-diagnostic-traitements-vaccin-panorama-d-une