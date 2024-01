Israël interdit aux médecins de parler au groupe d'enquête de l'ONU des atrocités du 7 octobre

Des responsables affirment que la commission d'enquête formée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2021 serait dirigée par trois personnes ayant des opinions antisémites et anti-israéliennes

RENÉE GHERT-ZAND – Le 16 janvier 2024

https://www.timesofisrael.com/government-forbids-doctors-from- Speaking-to-un-group-investigating-oct-7-atrocities/

Le ministère de la Santé a demandé lundi aux membres du système de santé de ne pas coopérer avec la Commission d’enquête internationale indépendante sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et Israël, citant sa position anti-israélienne perçue.

Ces dernières semaines, les médecins et le personnel hospitalier qui ont soigné les victimes du 7 octobre et libéré les otages ont reçu des lettres et des courriels de la commission, qui relève du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

La session a demandé des informations et des entretiens pour sa mission dans le cadre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La commission a demandé des informations et des entretiens pour son enquête sur les crimes internationaux et sexistes depuis le début de l'actuelle guerre entre Israël et le Hamas.

Les conclusions des enquêtes de la commission seront présentées dans ses rapports au Conseil des droits de l’homme en juin et à l’Assemblée générale des Nations Unies en octobre.

La chaîne publique israélienne Kan a rapporté que le ministère de la Justice a demandé au département juridique du ministère de la Santé de dire aux médecins israéliens et à d’autres personnes impliquées dans les soins aux victimes du 7 octobre et aux otages libérés de ne pas parler à la commission d’enquête.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lior Haiat, a qualifié la commission d’« organisme anti-israélien et antisémite » et a déclaré qu’Israël ne coopérerait pas avec elle.

Lorsque le Times of Israel lui a demandé sur quoi reposaient ces affirmations, Haiat a répondu : « La commission d’enquête est là pour enquêter sur Israël sans aucune limite de temps, contrairement à toute autre commission d’enquête du système des Nations Unies. »

« De plus, les trois personnes choisies pour le diriger sont des personnalités antisémites et anti-israéliennes connues », a ajouté Haiat.

Le président de la commission est Navanethem (Navi) Pillay, d'Afrique du Sud, qui a été Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de 2008 à 2014 et est actuellement juge ad hoc à la Cour internationale de Justice (CIJ).

Les autres dirigeants de la commission sont Miloon Kothari d’Inde, premier rapporteur spécial des Nations Unies sur le logement convenable, et Chris Sidoti d’Australie, consultant international en droits de l’homme et expert des institutions nationales des droits de l’homme et du droit et des mécanismes internationaux des droits de l’homme.

Tous trois ont fait des déclarations dans le passé selon lesquelles Israël était considéré comme incorrect, offensant ou diffamatoire à l’égard de l’État juif ou de la communauté juive mondiale, ou des deux.

Lors d’une conférence de presse de l’ONU enregistrée le 25 octobre, Pillay a souligné la déclaration de la commission publiée le 10 octobre condamnant les attaques du Hamas et appelant à la cessation des hostilités et au retour des otages. « Nous avons nommé et condamné le Hamas, mais nous avons également condamné sans équivoque les attaques militaires israéliennes qui entraînent inévitablement la mort de milliers de civils palestiniens à Gaza », a déclaré Pillay.

« Grâce à notre mandat continu, nous sommes en mesure d'examiner des questions telles que le droit de la défense. Mais comme nous le voyons ici, il s’agit davantage de représailles et de vengeance », a-t-elle déclaré.

Pillay a qualifié la politique et les plans militaires du gouvernement israélien dans la guerre actuelle d’« activité visant à infliger une punition collective à l’ensemble de Gaza et à tous les citoyens palestiniens ».

Kothari, dans une interview avec le site anti-israélien Mondoweiss en juillet 2022, a été interrogé sur les critiques formulées à l'égard de la commission d'enquête de l'ONU enquêtant sur les violations des droits en Israël et dans les territoires palestiniens.

« Nous sommes très découragés par les médias sociaux qui sont largement contrôlés, qu’il s’agisse du lobby juif ou d’ONG spécifiques, qui investissent beaucoup d’argent pour tenter de nous discréditer », a-t-il déclaré dans l’interview.

Il a également déclaré, le même mois : « J’irais jusqu’à soulever la question de savoir pourquoi Israël est même membre des Nations Unies. »

En juin 2022, Sidoti a rejeté les accusations d'antisémitisme portées contre la commission et a déclaré qu'elles étaient « jetées comme du riz lors d'un mariage ». « C’est une tragédie et une parodie de banaliser l’antisémitisme à des fins politiques, de le priver de son contenu, de l’utiliser comme bouclier pour la critique ordinaire des actions d’un État », a-t-il ajouté.

Alors qu'Israël a critiqué l'ONU et les organisations internationales de défense des droits de l'homme pour ne pas avoir immédiatement dénoncé les crimes de guerre et les crimes sexistes commis par le Hamas contre les israéliens le 7 octobre, il s'oppose à une enquête menée par cet organisme particulier, qui a une longue histoire d'anti-parti pris israélien.

La Commission d'enquête internationale indépendante sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et Israël a été créée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en mai 2021, à la suite de l'opération Gardien des Murs. Le conflit, déclenché par des tirs de roquettes du Hamas et du Jihad islamique palestinien depuis Gaza sur Jérusalem et d'autres villes israéliennes, a duré 12 jours. Le conflit a également impliqué de violents troubles civils entre Juifs et Arabes en Israël.

La commission d’enquête a été créée comme « une commission d’enquête internationale permanente et indépendante chargée d’enquêter, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, sur toutes les violations présumées du droit international humanitaire et les abus du droit international des droits de l’homme depuis le 13 avril 2021. »

La commission a un mandat supplémentaire pour « enquêter sur toutes les causes profondes sous-jacentes des tensions récurrentes, de l’instabilité et de la prolongation du conflit, y compris la discrimination et la répression systématiques fondées sur l’identité nationale, ethnique, raciale ou religieuse ».

La commission a tenu plusieurs audiences publiques à Genève et a accueilli favorablement en décembre 2022 la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies demandant un avis consultatif de la CIJ concernant « l’occupation israélienne du territoire palestinien ».

Dans l’un de ses rapports, la commission a condamné « les attaques, les restrictions et le harcèlement contre les acteurs de la société civile en Israël et dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est », rejetant principalement la faute sur les autorités israéliennes.

Elle a qualifié cela de « partie de l’objectif du gouvernement israélien d’assurer et de consacrer son occupation permanente au détriment des droits du peuple palestinien ».