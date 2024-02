Bloquer le soleil n’est PAS une solution climatique !

18 juillet 2023 | par Alexis Baden-Mayer - Association des Consommateurs Bio





Officiellement, il existe un moratoire international sur les tentatives de protection contre le soleil, ainsi qu'une Convention des Nations Unies sur la modification de l'environnement , mais des milliardaires voyous « Greenfinger » comme Bill Gates ont poursuivi leurs dangereuses expériences .

Depuis le scandale du Projet Popeye pendant la guerre du Vietnam , le gouvernement américain a positionné les travaux de modification météorologique du Pentagone et le financement de la DARPA comme contrecarrant la « menace à la sécurité » potentielle que représente la géo-ingénierie.

Récemment, il y a eu un changement. Les États-Unis ont commencé à normaliser la géo-ingénierie solaire en tant que « solution climatique ». En 2021, les Académies nationales des sciences ont publié un rapport appelant à un investissement de 200 millions de dollars sur 5 ans dans la recherche en géo-ingénierie solaire, et en 2023, le président Biden a publié un cadre de modification du rayonnement solaire (SRM) , affirmant que « la SRM offre la possibilité de refroidir aussi longtemps que possible ». la planète de manière significative sur une échelle de temps de quelques années.

À peu près au même moment, l’Union européenne a lancé « un cadre international potentiel » pour la géo-ingénierie solaire.

Pendant ce temps, les entreprises qui profitent du climat font pression pour que la géo-ingénierie solaire soit incluse dans le marché de compensation en cours de négociation dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Qu’est-ce que la géo-ingénierie solaire ?

Selon le Dr Chukwumerije Okereke, directeur du Centre pour le changement climatique et le développement à l'Université fédérale Alex Ekwueme au Nigeria, dans son essai du New York Times, « Mon continent n'est pas votre laboratoire climatique géant » :

La technologie d’ingénierie solaire qui attire le plus l’attention utiliserait des ballons ou des avions pour pulvériser de grandes quantités d’aérosols – de minuscules particules, par exemple de dioxyde de soufre ou des nanoparticules artificielles – dans la stratosphère afin d’atténuer la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle la gestion du rayonnement solaire et c'est hautement spéculatif. …

D'autres techniques proposées incluent le recouvrement des déserts avec du plastique ; des plantes génétiquement modifiées pour avoir des feuilles plus brillantes et plus réfléchissantes ; créer ou rendre des nuages ​​plus blancs ; et déployer des millions de miroirs dans l’espace. Le but de chacun d’entre eux est de lutter contre le réchauffement en réduisant la quantité de lumière solaire atteignant la planète et en la réfléchissant vers la stratosphère. …

Ces technologies devraient également théoriquement être déployées pour toujours pour contenir le réchauffement. L’arrêt déclencherait le réchauffement supprimé du dioxyde de carbone qui s’accumule encore dans l’atmosphère dans un pic de température connu sous le nom de « choc final ». Une étude a révélé que le changement de température après la fin de la gestion du rayonnement solaire pourrait être jusqu'à quatre fois plus important que ce qui est causé par le changement climatique lui-même.

Plus de 450 universitaires de 61 pays à travers le monde ont signé une lettre ouverte appelant à un accord international de non-utilisation de la géo-ingénierie solaire . Ils ont cinq revendications :

Aucun financement public. Aucune expérience en extérieur. Aucun brevet. Aucun déploiement. Aucun soutien dans les institutions internationales.





Plus de 100 organisations internationales de la société civile ont dénoncé la géo-ingénierie et ont exigé l'arrêt immédiat de toutes les expériences en plein air dans le Manifeste Ne touchez pas à la Terre Mère (HOME) . Les préoccupations qu’ils énumèrent comprennent :

La géo-ingénierie solaire comme arme de guerre.

Financement de l’industrie des combustibles fossiles, qui voudrait utiliser la géo-ingénierie solaire comme prétexte pour continuer à brûler du pétrole, du gaz et du charbon.

La modélisation informatique qui prédit la géo-ingénierie solaire modifierait le comportement des moussons asiatiques et africaines, détournant l' eau dont des milliards de personnes ont besoin pour boire et cultiver leur nourriture .





La géo-ingénierie solaire est une fausse solution qui retarde les réductions nécessaires de la consommation d’énergie et détourne l’attention du seul moyen éprouvé de réduction du carbone.

Les coupes devraient commencer au Pentagone . Le ministère américain de la Défense est le plus grand utilisateur institutionnel de combustibles fossiles au monde et émet plus de gaz à effet de serre que 140 pays réunis.

L’agriculture biologique régénérative est le seul moyen éprouvé d’éliminer les émissions excessives de gaz à effet de serre de l’atmosphère. Il s’agit d’une approche holistique présentant de nombreux avantages, notamment une eau plus propre, des aliments plus nutritifs, des animaux plus heureux, des personnes en meilleure santé et des économies locales florissantes. Un sol sain absorbe et retient l’eau, rendant les cultures plus résistantes aux sécheresses et aux inondations. Le passage au bio met fin à la dépendance aux pesticides, aux herbicides et aux engrais synthétiques et épargne aux gens les souffrances incalculables causées par ces toxines.

En revanche, la géo-ingénierie solaire ne fait rien contre la pollution par les gaz à effet de serre et n’apporte aucun avantage environnemental, sanitaire ou économique (en dehors de l’industrie des combustibles fossiles). Même si cela permettait de réduire les températures mondiales, ce qui n’a pas été prouvé, cela ne ferait rien pour restaurer les sources d’eau épuisées pour la boisson et l’irrigation.

La géo-ingénierie solaire elle-même est une source de pollution nocive. Les toxines en aérosol utilisées dans la géo-ingénierie solaire comprennent :

Cendres volantes de charbon , qui contiennent des niveaux toxiques d'arsenic, de plomb, de mercure, de sélénium, d'aluminium, de baryum, de bore et de chlore. L’idée d’utiliser les déchets issus de la combustion du charbon ou du pétrole pour la géo-ingénierie solaire a été lancée pour la première fois par des scientifiques financés par Citgo et Philips Petroleum qui ont publié « Weather Modification by Carbon Dust Absorption of Solar Energy » en 1976.

L'acide sulfurique , un cancérigène qui peut déclencher une gamme de réactions suite à une exposition aiguë, en fonction de la concentration. La toux et l'irritation surviennent à des concentrations inférieures à 8 ppm. À plus de 100 ppm, la mort peut en résulter.

Sulfure d'hydrogène , qui provoque des symptômes neurologiques tels que fatigue, perte d'appétit, maux de tête, irritabilité, mauvaise mémoire et étourdissements à des expositions supérieures à 28 milligrammes par mètre cube, détresse respiratoire à des expositions supérieures à 560 mg/m3 et décès à des expositions supérieures à 700 mg/m3.

Sulfure de carbonyle , qui peut entraîner une salivation abondante, des maux de tête, des vertiges, une amnésie, une confusion, des nausées, des vomissements, une diarrhée, une arythmie cardiaque, une faiblesse, des crampes musculaires et une perte de conscience en cas d'exposition sublétale et un collapsus soudain, des convulsions et la mort par paralysie respiratoire à des concentrations supérieures. supérieure à 1 000 ppm.

Le carbone noir , qui est un cancérigène possible pouvant provoquer de la toux, une production d'expectorations, une bronchite, une pneumoconiose et une diminution de la fonction pulmonaire, ainsi que de la fatigue, des douleurs thoraciques, des maux de tête, une irritation respiratoire et une décoloration des paupières et des conjonctives.

L'aluminium , qui présente des signes de cancérogénicité et peut provoquer une respiration sifflante, une dyspnée et une altération de la fonction pulmonaire, une fibrose pulmonaire, une dilatation et une hypertrophie du côté droit du cœur, une diminution de l'hémoglobine des globules rouges, un clubbing des doigts, une alvéolite lymphocytaire et une transformation blastique des cellules périphériques. lymphocytes sanguins.

Titanate de baryum , associé à des effets respiratoires, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, musculo-squelettiques, métaboliques et neurologiques.

Peu de décideurs politiques aux États-Unis ont tenté de comprendre cette question, mais un groupe de législateurs de l'État du Rhode Island a rédigé un projet de loi, l' Atmosphere Protection Act . Ce projet de loi regorge d'informations et le lire, c'est comme boire à la lance à incendie, mais c'est un bon début pour l'éducation du public et l'action nécessaire sur cette question importante.

AGISSEZ : Dites aux législateurs de votre État de dire non à la géo-ingénierie solaire !





