Le Mexique s'en prend aux États-Unis à propos du maïs génétiquement modifié et du glyphosate

CAREY GILLAM MAR 18, 2024





Une confrontation entre le Mexique et les États-Unis s’est transformée en une confrontation mexicaine ce mois-ci avec la publication de la réfutation officielle du Mexique aux efforts américains visant à renverser les limites imposées par le Mexique sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié (GM) et du glyphosate, un produit chimique qui détruit les mauvaises herbes.

Dans un rapport de 189 pages déposé auprès d'un groupe spécial de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), le Mexique a expliqué en termes crus pourquoi il a ordonné que le maïs génétiquement modifié ne soit pas utilisé pour les tortillas et la pâte que les gens mangent et pourquoi il a a ordonné à ses agriculteurs de cesser d'utiliser le glyphosate.

« Le Mexique a des inquiétudes légitimes quant à la sécurité et à l’innocuité du maïs génétiquement modifié… et à sa relation indissoluble avec son paquet technologique qui inclut le glyphosate », indique le rapport du gouvernement.

Le Mexique cite « l’utilisation de pesticides dangereux » comme facteur provoquant des « effets graves sur la santé ».

Il existe « des preuves scientifiques claires des effets nocifs de la consommation directe de grains de maïs génétiquement modifiés dans la farine de maïs, la pâte, les tortillas et les produits connexes », déclare le Mexique. Selon le Mexique, davantage de preuves sont nécessaires pour déterminer « si et dans quelle mesure ces risques sont transmis aux produits alimentaires plus en aval… »

Ces mesures visent « à contribuer à la sécurité et à la souveraineté alimentaires » et à « la santé des hommes et des femmes mexicains », a déclaré le gouvernement mexicain lors de l'annonce de ces mesures.

Les États-Unis ont affirmé que le Mexique ne fondait pas sa décision sur des données scientifiques et violait les accords conclus dans le cadre de l’accord commercial ACEUM. La bataille s’est intensifiée au cours de l’année dernière et dans sa dernière réponse, le Mexique n’a pas seulement rejeté les arguments américains, mais a exposé en détail une multitude de recherches scientifiques qui étayent ses préoccupations.

Ce sont les États-Unis, et non le Mexique, qui ne suivent pas les données scientifiques, affirme le gouvernement mexicain.

"Les États-Unis prétendent que les mesures contestées ne sont pas fondées sur la science, mais cherchent à prouver leurs arguments avec des publications sans le minimum de rigueur scientifique, dépassées ou, le cas échéant, avec un conflit d'intérêts évident", indique la réponse mexicaine.

Le glyphosate est l'ingrédient actif de la marque d'herbicide Roundup lancée il y a plusieurs décennies par Monsanto et maintenant détenue par Bayer, qui a acheté Monsanto en 2018. Monsanto a développé du maïs, du soja, du canola et d'autres cultures génétiquement modifiés pour tolérer la pulvérisation de glyphosate, une caractéristique qui autorise la pulvérisation du pesticide sur le dessus des cultures en croissance sans les tuer, tout en tuant les mauvaises herbes.

L’opposition au glyphosate et aux cultures pulvérisées avec ce produit s’est intensifiée au fil des années, en particulier après que le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a classé le glyphosate comme cancérogène probable pour l’homme en 2015, sur la base de recherches scientifiques publiées et évaluées par des pairs.

Les aliments fabriqués à partir de cultures pulvérisées au glyphosate contiennent généralement des résidus de désherbant, que les gens consomment ensuite dans leur alimentation quotidienne. En plus d'être conçu pour résister à la pulvérisation de glyphosate, la plupart du maïs américain est conçu pour produire ses propres toxines afin de le protéger de certains ravageurs.

En plus d’évoquer les problèmes de santé associés au maïs génétiquement modifié, le Mexique affirme qu’il considère le maïs génétiquement modifié comme une menace pour les variétés indigènes qui pourrait avoir un impact négatif sur la biodiversité du Mexique.

Le Mexique cite des preuves de risques

Une analyse du rapport mexicain révèle 13 pages de preuves, dont 66 références à des travaux universitaires évalués par des pairs, selon lesquelles le maïs génétiquement modifié, en particulier les variétés « Bt » résistantes aux insectes, présentent des risques potentiels pour la santé des personnes en raison de dommages au tractus intestinal et à d'autres organes. , selon Timothy Wise, chercheur principal à l'Université Tufts et conseiller principal sur l'avenir de l'alimentation à l'Institute for Agriculture and Trade Policy.

En outre, le rapport comprend 74 références académiques pour étayer les préoccupations du Mexique concernant les risques pour les consommateurs mexicains dus aux résidus de glyphosate présents dans le maïs génétiquement modifié, a déclaré Wise. Il a souligné que la plupart des études citées par les partisans des cultures génétiquement modifiées et du glyphosate comme preuve de sécurité sont des études financées par les entreprises qui vendent les cultures et les produits chimiques, et que nombre d'entre elles ne sont même pas évaluées par des pairs.

« Le Mexique a montré qu’il avait fermement à ses côtés les dernières données scientifiques indépendantes », a déclaré Wise. "Le Mexique souligne que les États-Unis ne peuvent pas produire une seule étude universitaire démontrant que la consommation à long terme de grandes quantités de maïs génétiquement modifié de manière minimale et traité avec du glyphosate est sans danger", a déclaré Wise.

Dans des commentaires soumis au Secrétariat de l'AEUMC le 13 mars, l'organisation à but non lucratif Les Amis de la Terre (FOE) a également déclaré que la science favorisait la position du Mexique.

Le glyphosate a été associé dans la recherche à la stéatose hépatique et aux lésions rénales, entre autres problèmes de santé, note le groupe. Et lorsqu’il s’agit de recherche sur le maïs génétiquement modifié, il existe un manque criant de preuves démontrant son innocuité, selon FOE.

Les versions actuelles du maïs génétiquement modifié peuvent contenir de multiples toxines conçues pour lutter contre les ravageurs ainsi que les résidus des herbicides pulvérisés sur le maïs. Mais aucune recherche approfondie n’a été menée pour évaluer les risques pour la santé humaine découlant de









exposition aux toxines et aux produits chimiques, déclare FOE.

« La dépendance croissante aux pesticides et aux toxines dans la production de maïs a diversifié les voies et les niveaux d’exposition humaine à ces deux éléments. Malgré l’absence de données et de connaissances nécessaires à une comptabilité complète, cette augmentation a sûrement conduit à de nouveaux impacts négatifs plus graves sur la santé humaine et l’environnement », a déclaré FOE dans son mémoire.

Pourtant, « la portée et l’adéquation de la recherche scientifique et de la surveillance réglementaire » des impacts du maïs génétiquement modifié sur la santé humaine » ont reculé à la suite de pressions politiques persistantes en faveur d’un « allègement réglementaire », déclare le groupe.

Influence de l'industrie

Les actions du gouvernement américain visant à empêcher le Mexique d'imposer des limites au glyphosate et au maïs génétiquement modifié ont été menées en grande partie à la demande de l'industrie, notamment de Bayer, de Corteva AgriScience (une société créée à partir des anciennes sociétés Dow et DuPont), du lobbyiste CropLife America, de Corn Refiners. Association et autres acteurs de l’industrie.

Les efforts de l'industrie ont été révélés dans des courriels internes du gouvernement obtenus grâce aux demandes du Center for Biological Diversity en vertu de la Freedom of Information Act.

Le centre fait partie des dizaines d’organisations qui exigent que les responsables américains respectent la souveraineté du Mexique et cessent de tenter de bloquer les politiques mexicaines en matière de pesticides et de cultures génétiquement modifiées.